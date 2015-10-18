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Чешская крона \ Польский злотый
в каком банке в Киеве можно

Чешская крона \ Польский злотый в каком банке в Киеве можно

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:29

Чешская крона \ Польский злотый в каком банке в Киеве можно

Весь вопрос собственно в заголовке темы,

Перед поездкой в Польшу\Чехию хотелось бы иметь их локальную валюту.
Какие банки в Киеве продают крону\злотый?

Или все же проще будет ехать через Львов и искать обмен там?
underW
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:03

Постоянно меняю в Киеве и по Украине на гривну обиходные монеты/купюры, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, и другие монеты (бумажные купюры) мира.

Обращайтесь по указанным телефонам: 067 352 877три, 093 282 818один .
Comer1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:35

  underW написав:Весь вопрос собственно в заголовке темы,

Перед поездкой в Польшу\Чехию хотелось бы иметь их локальную валюту.
Какие банки в Киеве продают крону\злотый?

Или все же проще будет ехать через Львов и искать обмен там?

Не думаю, что в киевских банках будут нормальные курсы. Или у менял, или через Львов, или везти доллар/евро и менять уже на месте.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:10

underW

злотые вчера при мне в Аккорд-банке люди покупали, а чешские кроны - только в Юнекс-банке.
Ну и в обменных пунктах надо смореть.
По поводу хорошего/плохого курса -узнайте в интернете курс НБУ по данным валютам, наличная продажа для таких невостребованных валют отличается буквально на 3-5%.
Если наличку не найдете, а решитесь платить карточкой в Польше и Чехии - меньше всего на конвертациях потеряете , если карточка будет МастерКард, а валюта карточки - доллар или гривна
Traveller2
 
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