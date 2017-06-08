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Чешская крона \ Польский злотый
в каком банке в Киеве можно

Чешская крона \ Польский злотый в каком банке в Киеве можно

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:29

Чешская крона \ Польский злотый в каком банке в Киеве можно

Весь вопрос собственно в заголовке темы,

Перед поездкой в Польшу\Чехию хотелось бы иметь их локальную валюту.
Какие банки в Киеве продают крону\злотый?

Или все же проще будет ехать через Львов и искать обмен там?
underW
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:03

Постоянно меняю в Киеве и по Украине на гривну обиходные монеты/купюры, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, и другие монеты (бумажные купюры) мира.

Обращайтесь по указанным телефонам: 067 352 877три, 093 282 818один .
Comer1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:35

  underW написав:Весь вопрос собственно в заголовке темы,

Перед поездкой в Польшу\Чехию хотелось бы иметь их локальную валюту.
Какие банки в Киеве продают крону\злотый?

Или все же проще будет ехать через Львов и искать обмен там?

Не думаю, что в киевских банках будут нормальные курсы. Или у менял, или через Львов, или везти доллар/евро и менять уже на месте.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:10

underW

злотые вчера при мне в Аккорд-банке люди покупали, а чешские кроны - только в Юнекс-банке.
Ну и в обменных пунктах надо смореть.
По поводу хорошего/плохого курса -узнайте в интернете курс НБУ по данным валютам, наличная продажа для таких невостребованных валют отличается буквально на 3-5%.
Если наличку не найдете, а решитесь платить карточкой в Польше и Чехии - меньше всего на конвертациях потеряете , если карточка будет МастерКард, а валюта карточки - доллар или гривна
Traveller2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 13:35

Смотрите в обменниках. В 2017 покупал злотый в Киеве, посчитал что выгодней покупать тут. В обменниках часто было мало злотых, но за несколько дней купил необходимую сумму. В любом случае нужна небольшая сумма местной валюты. Мы прилетали в Люблин, а там только маршрутка в город принимали только наличные.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 13:54

Re: Чешская крона \ Польский злотый в каком банке в Киеве мо

  underW написав:Перед поездкой в Польшу\Чехию хотелось бы иметь их локальную валюту.
Какие банки в Киеве продают крону\злотый?


со злотым сейчас совсем проблем нет - из банков Юнекс (с приноса -обычно можно купить до 1000), Сима, Кредо (курс обычно плохой - дорого)
обменок полно - в том числе в районе жд вокзала.

чешские кроны, венгерс форинты - сложнее ... но всегда можно снять мелкие суммы по приезду в банкомате с долл Уни Привата (курс практически вседа адекватен, комиссия 2% - что чаще всего гораздо выгодней чем покупать в Киеве)
и имейте ввиду что например в Праге брать собой доллары и менять на кронны - особенно в центре - можно часто нарваться на курс ну очень невыгодный (т.е. в 2раза меньше)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 14:09

  underW написав:Весь вопрос собственно в заголовке темы,

Перед поездкой в Польшу\Чехию хотелось бы иметь их локальную валюту.
Какие банки в Киеве продают крону\злотый?

Или все же проще будет ехать через Львов и искать обмен там?

подойдите в УкрЭксимБанк (лучше в головной офис возле метро Дворец Украина)

кроме того рекомендую завести карту с выгодными условиями снятия за границей - часто удобней и выгодней местную валюту снять в банкомате по приезду...
Merluzzo
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Взагалі давно пора у всіх обмінниках третьою валютою ставити PLN замість RUB.
Бачив відносно непоганий курс PLN в IdeaBank.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 01:01

  Prestol написав:Бачив відносно непоганий курс PLN в IdeaBank.

6,60 - 7,20
Не назвал бы такой конский спред "непоганим". Хотя на продажу курс близок к нормальному.
Gastarbaiter
 
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Куплю злотий

Куплю злотий
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