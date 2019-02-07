Итоги: Прогнозы 07.02.19

Додано: Чет 07 лют, 2019 13:25

Дефицит внешней торговли США в ноябре сократился на 11,5%.Дефицит внешней торговли США в ноябре сократился на 11,5% по данным Министерства торговли США.Дефицит внешней торговли товарами и услугами составил $49,3 млрд. с $54,3 млрд. Импорт в ноябре сократился на 2,9% м/м, экспорт снизился на 0,6%.Сильное падение экспорта соевых бобов в III квартале после ажиотажного спроса во II квартале в ожидании повышения таможенных пошлин привели к общему снижению ВВП за III квартал. Укрепление курса доллара приведет к новому повышению дефицита торговли, снизить иностранный спрос может и замедление роста мировой экономики.Председатель ФРС Пауэлл: Экономика США в хорошем состоянии.- Экономика США сейчас в хорошем состоянии;- Низкая безработица, инфляция около цели;- Мы имели несколько важных событий, некоторые сюрпризы, такие как Brexit .. и система была сильной.США, минфин Мнучин: Переговоры с Китаем по урегулированию торгового спора идут продуктивно.Министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными переговоры по разрешению торгового спора Соединенных Штатов с Китаем и выразил оптимизм относительно достижения соглашения к началу марта. Об этом он заявил в своём интервью. «Мы привержены продолжению этих переговоров», - сказал он, имея в виду обсуждение проблем торговли с Пекином.«Мы прилагаем очень большие усилия, чтобы успеть в срок и достичь соглашения. Это наша цель», - заявил глава минфина США. «Мы пытаемся достичь всеобъемлющей договоренности по длинному списку вопросов», - добавил он.Мнучин сказал, что Китай и США «круглые сутки ведут работу» по согласованию вопросов для заключения сделки. Он добавил, что если результаты не удастся достичь в срок, то это произойдет не по причине недостаточных усилий.Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что очередной раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном пройдет в середине февраля в столице Китая. С американской стороны в нем примут участие глава минфина Мнучин и представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. В начале декабря Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами.Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд., как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.Пара евро-доллар вероятно снизился ниже $1,13 так как снижается фунт-доллар, - SocGenВ Societe Generale Research комментируют мнение по валютам G10:«Отсутствие политические или информационных драйверов, лунный новый год, означают, что рынки акций, вероятно, сейчас доминирующий рыночный фактор. И направленность инвесторов, кажется, бычья по акциям США и по долгу развивающихся рынков, которые были поглощены энтузиазмом охотников за продажами в новом году перед распродажами и Черной пятницей.В целом, мы ожидаем, что пара евро-доллар опустится ниже $1,13 и в процессе Brexit пара фунт-доллар будет снижаться. Нет значимых новостей по Brexit, и это плохие новости. То же непроходимое соглашение по Brexit остается только одним доступным вариантом. Нам по-прежнему нравится пара норвежская крона-канадский доллар и мы считаем, что будет еще одна волна снижения в паре доллар США-канадский доллар. И когда текущая турбулентная пауза подойдет к концу, основной валютный тренд года, разворот доллара вверх, должен возобновиться. Основная сложность наступившей ситуации будет заключаться в трудности возможных предстоящих продаж доллара против оставшихся привлекательными системных валют из группы G10.»Как и предполагалось, на торгах четверга отечественный валютный межбанк констатировал сохранение нисходящего тренда в паре доллар-гривня.В полном соответствии с нашими прогнозами, сезон репатриации дивидендов нерезидентами «смазался» посредством размещения Минфином гривневых ОВГЗ, переключившего на себя внимание «варягов» и связавшего объемные гривневые ресурсы. Кроме того, полагаю, получив «на руки» дивидендную гривню, нерезиденты значительную часть этих денег направили на вторничный аукцион Минфина.Кроме того, к четвергу случилось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее активную игру валютных спекулянтов на повышение курса «зеленого» безнала. Немного добавил гривни регулятор, появившийся в дебюте торгов со скупкой «лишних» долларов, приостановив его коррекцию. Кстати, до полудня валюты США на межбанке было в избытке из-за характерного для четверга роста притока внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.Наличный рынок, начав торги четверга с завышенных цен, к полудню понизил из, признав при этом, что накануне, заметно подняв действующие цены после обеда, поторопился, расхлебывая эту спешку на следующий день – клиенты отказывались «сдавать валюту» по более низким ценам.В очередной раз приходится констатировать высокую значимость присутствия на рынке регулятора с его спорадическими гривневыми интервенциями. Как мы неоднократно подчеркивали в более ранних обзорах, участники рынка наличных, подталкивая тамошних дилеров на поспешные решения, «не замечают», что регулятор, значительными в последнее время покупками СКВ играет на стороне слабеющего «в степях Украины» безналичного доллара.Нынче период этой «слабости», похоже, пошел на спад. Тренд катализировался сохранением присутствия на рынке НБУ и его покупками «лишней» долларовой ликвидности.Мы не исключаем, что в пятницу участие НБУ в сессии межбанка будет излишним, пара доллар-гривня на межбанке войдет в полосу относительной стабильности, которая уже 11-го, высоковероятно, сменится попытками отскока.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv