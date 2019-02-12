Энергетика 12.02.19

Додано: Вів 12 лют, 2019 13:35

Профильные гуру связывают рост цен на нефть с сокращением добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. На прошлой неделе источники сообщили, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день. Кроме того, поддержку стоимости «черного золота» продолжают оказывать действующие санкции против Ирана и Венесуэлы, ограничивающие предложение на мировом рынке.



В то же время добыча нефти в США, находящаяся на рекордно высоком уровне, продолжает вызывать беспокойство у участников торгов.



«Опасения относительно переизбытка предложения, связанные с США, вероятно, останутся основной темой, учитывая, что мы приближаемся к более теплому времени года», - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.



Кроме того, среди инвесторов сохраняется обеспокоенность относительно замедления роста мировой экономики, которое негативно отражается на спросе на «черное золото».



Аналитики банка Bank of America предупредили о «существенном замедлении экономического роста по всему миру», добавив, что на этом фоне стоимость барреля нефти марки Brent и WTI в текущем году в среднем составит $70 и $59 соответственно, а в 2020 году - $65 и $60 соответственно.

«Макро-картина, окружающая глобальную экономическую ситуацию, все еще очень неопределенная. Это продолжает оказывать влияние на спрос », - сказал Карузо.

Кроме того, на прошлой неделе на рынке наблюдался скачок в количестве буровых установок в США, и «ходят слухи, что Венесуэла пытается обойти санкции США путем торговли с Индией», - добавил он. - «Наш прогноз на ближайшие недели указывает на еще большее снижение, но WTI, вероятно, удержит область от $49-48».

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, а также санкций против Ирана и Венесуэлы, при этом рост сдерживают опасения вокруг растущей добычи в США.Нефть в понедельник была под давлением.Фьючерсы на нефть снизились в понедельник из-за опасений по поводу спроса на энергоносители, признаков роста добычи нефти в США и более сильного доллара США.Цены, однако, отскочили от худших уровней сессии, - сказал Джон Карузо, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures, указав, что рынок, возможно, столкнулся с «истощением некоторых продавцов» в преддверии еженедельных данных о запасах от Американского института нефти во вторник и EIA в среду.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: