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Энергетика 12.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 13:35

Энергетика 12.02.19

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, а также санкций против Ирана и Венесуэлы, при этом рост сдерживают опасения вокруг растущей добычи в США.

По состоянию на 08.00 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% - до $61,98 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,65%, до $52,75 за баррель.

Профильные гуру связывают рост цен на нефть с сокращением добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. На прошлой неделе источники сообщили, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день. Кроме того, поддержку стоимости «черного золота» продолжают оказывать действующие санкции против Ирана и Венесуэлы, ограничивающие предложение на мировом рынке.

В то же время добыча нефти в США, находящаяся на рекордно высоком уровне, продолжает вызывать беспокойство у участников торгов.

«Опасения относительно переизбытка предложения, связанные с США, вероятно, останутся основной темой, учитывая, что мы приближаемся к более теплому времени года», - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Кроме того, среди инвесторов сохраняется обеспокоенность относительно замедления роста мировой экономики, которое негативно отражается на спросе на «черное золото».

Аналитики банка Bank of America предупредили о «существенном замедлении экономического роста по всему миру», добавив, что на этом фоне стоимость барреля нефти марки Brent и WTI в текущем году в среднем составит $70 и $59 соответственно, а в 2020 году - $65 и $60 соответственно.

Нефть в понедельник была под давлением.

Фьючерсы на нефть снизились в понедельник из-за опасений по поводу спроса на энергоносители, признаков роста добычи нефти в США и более сильного доллара США.
Цены, однако, отскочили от худших уровней сессии, - сказал Джон Карузо, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures, указав, что рынок, возможно, столкнулся с «истощением некоторых продавцов» в преддверии еженедельных данных о запасах от Американского института нефти во вторник и EIA в среду.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская нефть марки WTI упала на 31 цент, или 0,6%, до $52,41 за баррель, самого низкого уровня с 28 января. Она упала до $51,23 в понедельник. и упала на 4,6% на прошлой неделе - самое большое снижение за неделю, закончившуюся 21 декабря.

Нефть сорта Brent с апрельской поставкой потеряла 59 центов, или 1%, до $61,51 за баррель на ICE Futures Europe, после снижения на 1% на прошлой неделе.

«Макро-картина, окружающая глобальную экономическую ситуацию, все еще очень неопределенная. Это продолжает оказывать влияние на спрос », - сказал Карузо.
Кроме того, на прошлой неделе на рынке наблюдался скачок в количестве буровых установок в США, и «ходят слухи, что Венесуэла пытается обойти санкции США путем торговли с Индией», - добавил он. - «Наш прогноз на ближайшие недели указывает на еще большее снижение, но WTI, вероятно, удержит область от $49-48».

Мартовский бензин упал на 1,9% до $1,419 за галлон, а мартовский топочный мазут потерял 0,9% до $1,892 за галлон.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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