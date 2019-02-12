Энергетика 12.02.19

По состоянию на 08.00 Киева стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76% - до $61,98 за баррель.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,65%, до $52,75 за баррель.
Профильные гуру связывают рост цен на нефть с сокращением добычи странами ОПЕК+ в рамках принятого в конце прошлого года решения. На прошлой неделе источники сообщили, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти в январе примерно на 400 тысяч баррелей в день, до 10,24 миллиона баррелей в день. Кроме того, поддержку стоимости «черного золота» продолжают оказывать действующие санкции против Ирана и Венесуэлы, ограничивающие предложение на мировом рынке.
В то же время добыча нефти в США, находящаяся на рекордно высоком уровне, продолжает вызывать беспокойство у участников торгов.
«Опасения относительно переизбытка предложения, связанные с США, вероятно, останутся основной темой, учитывая, что мы приближаемся к более теплому времени года», - сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Кроме того, среди инвесторов сохраняется обеспокоенность относительно замедления роста мировой экономики, которое негативно отражается на спросе на «черное золото».
Аналитики банка Bank of America предупредили о «существенном замедлении экономического роста по всему миру», добавив, что на этом фоне стоимость барреля нефти марки Brent и WTI в текущем году в среднем составит $70 и $59 соответственно, а в 2020 году - $65 и $60 соответственно.
Нефть в понедельник была под давлением.
Фьючерсы на нефть снизились в понедельник из-за опасений по поводу спроса на энергоносители, признаков роста добычи нефти в США и более сильного доллара США.
Цены, однако, отскочили от худших уровней сессии, - сказал Джон Карузо, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures, указав, что рынок, возможно, столкнулся с «истощением некоторых продавцов» в преддверии еженедельных данных о запасах от Американского института нефти во вторник и EIA в среду.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже мартовская нефть марки WTI упала на 31 цент, или 0,6%, до $52,41 за баррель, самого низкого уровня с 28 января. Она упала до $51,23 в понедельник. и упала на 4,6% на прошлой неделе - самое большое снижение за неделю, закончившуюся 21 декабря.
Нефть сорта Brent с апрельской поставкой потеряла 59 центов, или 1%, до $61,51 за баррель на ICE Futures Europe, после снижения на 1% на прошлой неделе.
«Макро-картина, окружающая глобальную экономическую ситуацию, все еще очень неопределенная. Это продолжает оказывать влияние на спрос », - сказал Карузо.
Кроме того, на прошлой неделе на рынке наблюдался скачок в количестве буровых установок в США, и «ходят слухи, что Венесуэла пытается обойти санкции США путем торговли с Индией», - добавил он. - «Наш прогноз на ближайшие недели указывает на еще большее снижение, но WTI, вероятно, удержит область от $49-48».
Мартовский бензин упал на 1,9% до $1,419 за галлон, а мартовский топочный мазут потерял 0,9% до $1,892 за галлон.
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