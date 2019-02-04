На Одещині відкрили нову 6-кілометрову об'їзну дорогу навколо міста Рені.
Дивися повний текст Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса - Рені (фото).
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51
Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса - Рені (фото).
Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51
По фото видно.. до первой зимы. Гидрослой как губка. Ждем уже ремонт.
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:04
Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -
Ось і перший зрадофільний комент. А як же ! Відновили з нуля важливу трасу під час війни вперше за 25 років - і то всепропало...
Я не думаю, що ця траса гірша за дорогу Львів-Умань(ГоуХайвей), а вона зроблена(цього року закінчать остаточно )на відмінно .
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:12
Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -
этот уже тут как тут. Он же армией и томосом занимается, а не экономикой. Такой фигней, по памяти, еще страдает лидер Беларуси - но они не ремонтируют, а именно строят крутые автобаны с виадуками и т.д.
Страшно стало пиво открывать - припрется еще на открытие
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:35
Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -
Там теж є віруючи. Треба ж навертати і прихожан РПЦ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:41
Додано: Сер 13 лют, 2019 11:57
Это Вы про злочинну владу? Как они могли больше дорог построить? Они должны быть во всем хуже. См. методички Солидарности.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:08
Та мы уже поняли, шо наш Петя ни за шО не отвечает.
У него только томосы, гомосы, ЕэСы и НАТОсы.
Как там те украинци ездят по дорогам, это не к нему. Правильные люди все летают на своих самолетах/вертолетах, еще один скоро на гиперлупер сядет.
Додано: Сер 13 лют, 2019 12:41
Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -
На сколько она "зроблена" это мы года через 3-4 уже увидим. Тут в Киеве проспект Бажана под евро, в 2012 году перекладывали капитально, 1 км 100 миллионов грн (по курсу обошелся. Так, несмотря на то, что год назад верхний слой уже перекатали весь местами стали появляться самые настоящие дыры ,глубиной 10-20 см.
И это турки делали, типа супер-пупер-качественно должно было быть.
А получилось "как всегда"
ГоуХайвей?
Вот какая дорога должна быть, акцентирую внимание на обочину:
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