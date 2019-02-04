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Порошенко оголосив про завершення
ремонту дороги Одеса -...

Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #1234>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:51

Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...

Пропонуємо до обговорення:
На Одещині відкрили нову 6-кілометрову об'їзну дорогу навколо міста Рені.

Дивися повний текст Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса - Рені (фото).
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По фото видно.. до первой зимы. Гидрослой как губка. Ждем уже ремонт.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:04

Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -

Ось і перший зрадофільний комент. А як же ! Відновили з нуля важливу трасу під час війни вперше за 25 років - і то всепропало...
Я не думаю, що ця траса гірша за дорогу Львів-Умань(ГоуХайвей), а вона зроблена(цього року закінчать остаточно )на відмінно .
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:12

Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -

этот уже тут как тут. Он же армией и томосом занимается, а не экономикой. Такой фигней, по памяти, еще страдает лидер Беларуси - но они не ремонтируют, а именно строят крутые автобаны с виадуками и т.д.
Страшно стало пиво открывать - припрется еще на открытие
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:35

Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -

  sequence написав:этот уже тут как тут. Он же армией и томосом занимается, а не экономикой.

Там теж є віруючи. Треба ж навертати і прихожан РПЦ. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:41

  maxprofit написав:Ось і перший зрадофільний комент. А як же ! Відновили з нуля важливу трасу під час війни вперше за 25 років - і то всепропало...


К евро 2012 дорог было настроено на порядки больше, чем за последние пять лет.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:52

При чем здесь Порох? Президент отвечает за дороги?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:57

  freeze написав:
  maxprofit написав:Ось і перший зрадофільний комент. А як же ! Відновили з нуля важливу трасу під час війни вперше за 25 років - і то всепропало...


К евро 2012 дорог было настроено на порядки больше, чем за последние пять лет.

Это Вы про злочинну владу? Как они могли больше дорог построить? Они должны быть во всем хуже. См. методички Солидарности.
nalim
 
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Та мы уже поняли, шо наш Петя ни за шО не отвечает.
У него только томосы, гомосы, ЕэСы и НАТОсы.
Как там те украинци ездят по дорогам, это не к нему. Правильные люди все летают на своих самолетах/вертолетах, еще один скоро на гиперлупер сядет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 12:41

Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -

  maxprofit написав:Львів-Умань(ГоуХайвей), а вона зроблена(цього року закінчать остаточно )на відмінно .

На сколько она "зроблена" это мы года через 3-4 уже увидим. Тут в Киеве проспект Бажана под евро, в 2012 году перекладывали капитально, 1 км 100 миллионов грн (по курсу 8) обошелся. Так, несмотря на то, что год назад верхний слой уже перекатали весь местами стали появляться самые настоящие дыры ,глубиной 10-20 см.
И это турки делали, типа супер-пупер-качественно должно было быть.
А получилось "как всегда" :|
ГоуХайвей? :mrgreen:
Вот какая дорога должна быть, акцентирую внимание на обочину:
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