Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...

Додано: Сер 13 лют, 2019 20:17

Merluzzo написав: svm30055 написав: Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет! Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!

и через сколько лет мы достигнем уровня 2013 года?... и через сколько лет мы достигнем уровня 2013 года?...

время покажетввп украины в 2013 году равнялся 183 млрд доллввп украины в 2015 году равнялся 90 млрд долл (падение ровно в 2 раза)ввп украины в 2017 году равнялся 112 млрд доллввп украины в 2018 году еще никто не знает, но если рост в 4м квартале 2018 не будет кардинально отличаться от роста в 2017, то ввп достигнет минимум 125, а то и 130 млрд грна если учесть, что крым в 2013 году давал около 3% ввп (183*0,03 = 5,5 млрд), а донбасс - все 15% (183*0,15 = 27,5), то остальная украина давала около 149 млрд ввп в 2013если сравнить потенциальные 130 в 2018 и 150 в 2013 - то мы не так и далеко... да, конечно это довольно утрированный вариант ибо части донецкой и луганской областей находятся под контролем украины и дают свой вклад в ввп 2018, но порядок цифр будет таков жекак итог: если считать только контролируемую правительством территорию - то потребуется 2 года для достижения уровня 2013 годаесли считать всю украину (а это значит, что нам надо будет не только достичь уровня себя по состоянию на 2013, но и заместить "выпавший" ввп потерянных территорий) - то это 4-5 лет при сохранении нынешних темпов роста и при подсчете номинального ввп