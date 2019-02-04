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Порошенко оголосив про завершення
ремонту дороги Одеса -...

Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:08

Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!
svm30055
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:10

  sequence написав:
  Igorten написав:..
Помните как неоднократно Порошенко передавал технику в армию
это в какую такую армию он новые катера под Керчью передал?


Где вы катера у меня усмотрели, а заглавия парочки новостей щас дам, звучат красиво :)
Порошенко передал ВСУ модернизированные самолеты

ПОРОШЕНКО ПЕРЕДАЛ АРМИИ СОТНИ ЕДИНИЦ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Президент Украины Петр Порошенко на Житомирщине передал Вооруженным Силам Украины вооружение и военную технику.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:13

  svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!

война замерла в 15м, а ВВП 2013 года с поправкой на инфляцию валюты мы, наверно, не достигнем никадда - вторая Франция, она такая. По поводу утраты территорий и производственных мощностей спорить не собираюсь, напомню тока про дореволюционные высказывания про "дотационность" как раз утраченных регионов.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:50

Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -

  sequence написав:напомню тока про дореволюционные высказывания про "дотационность" как раз утраченных регионов.

На ВВП дотаційність не впливала, там як раз рахуються тони і штуки, яких не стало.
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Так дорога "нова"? Чи все таки "відремонтована"?
vajnagi
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:26

Re: Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -

svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!


Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели.
Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее.
Так чем хотите испугать ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:00

  freeze написав:
svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!


Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели.
Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее.
Так чем хотите испугать ?


вам сказать, сколько долгов набрало государство в то время или сами сможете глянуть?
сколько звр было потрачено во времена ее премьерства
найдете ответы на эти вопросы - поймете, чего нам стоило это мнимое благополучие
до яныка ей конечно далеко, до нормального хозяйствования - тоже
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:17

  Merluzzo написав:
  svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!

и через сколько лет мы достигнем уровня 2013 года?...


время покажет
ввп украины в 2013 году равнялся 183 млрд долл
ввп украины в 2015 году равнялся 90 млрд долл (падение ровно в 2 раза)
ввп украины в 2017 году равнялся 112 млрд долл
ввп украины в 2018 году еще никто не знает, но если рост в 4м квартале 2018 не будет кардинально отличаться от роста в 2017, то ввп достигнет минимум 125, а то и 130 млрд грн

а если учесть, что крым в 2013 году давал около 3% ввп (183*0,03 = 5,5 млрд), а донбасс - все 15% (183*0,15 = 27,5), то остальная украина давала около 149 млрд ввп в 2013
если сравнить потенциальные 130 в 2018 и 150 в 2013 - то мы не так и далеко... да, конечно это довольно утрированный вариант ибо части донецкой и луганской областей находятся под контролем украины и дают свой вклад в ввп 2018, но порядок цифр будет таков же
как итог: если считать только контролируемую правительством территорию - то потребуется 2 года для достижения уровня 2013 года
если считать всю украину (а это значит, что нам надо будет не только достичь уровня себя по состоянию на 2013, но и заместить "выпавший" ввп потерянных территорий) - то это 4-5 лет при сохранении нынешних темпов роста и при подсчете номинального ввп
Востаннє редагувалось kirsh в Сер 13 лют, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:18

  sequence написав: война замерла в 15м, а ВВП 2013 года с поправкой на инфляцию валюты мы, наверно, не достигнем никадда - вторая Франция, она такая. По поводу утраты территорий и производственных мощностей спорить не собираюсь, напомню тока про дореволюционные высказывания про "дотационность" как раз утраченных регионов.


дотационность не имеет никакого отношения к размеру ввп
донбасс давал 15% ввп украины и был глубоко дотационным регионом
kirsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:13

  freeze написав:
svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!


Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели.
Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее.
Так чем хотите испугать ?

Похоже, что все уже забыли об веерных отключениях электроэнергии, которые практически мгновенно прекратились, когда Тимошенко стала Вице-премьер-министром Украины по ТЭК.

Прекрасно помню, как более 3-х часов стоял в пробке в конце ноября 1999-го, когда жители Казацкого (на противоположном берегу от Каховки) перекрыли дорогу на Каховской ГЭС, пропуская лишь спецмашины (скорые, милицию), требуя лишь одного - увеличить время подачи им электричества с четырех часов в сутки. И никто из стоящих в пробке (а там были и легковые, и грузовые авто, и рейсовые автобусы) узнав в чем дело, не протестовал против перекрывших. И как были довольны протестующие, когда наконец-то приехавшие зам. главы обладминистрации и нардеп подписали договор, по которому им обещали давать в сутки свет аж восемь часов!
Каховке свет не отключали вообще.

Интересующимся подробностями - https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/4712026/
yanyura
 
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