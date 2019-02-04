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Порошенко оголосив про завершення
ремонту дороги Одеса -...

Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 01:13

  freeze написав:
svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!


Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели.
Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее.
Так чем хотите испугать ?

Похоже, что все уже забыли об веерных отключениях электроэнергии, которые практически мгновенно прекратились, когда Тимошенко стала Вице-премьер-министром Украины по ТЭК.

Прекрасно помню, как более 3-х часов стоял в пробке в конце ноября 1999-го, когда жители Казацкого (на противоположном берегу от Каховки) перекрыли дорогу на Каховской ГЭС, пропуская лишь спецмашины (скорые, милицию), требуя лишь одного - увеличить время подачи им электричества с четырех часов в сутки. И никто из стоящих в пробке (а там были и легковые, и грузовые авто, и рейсовые автобусы) узнав в чем дело, не протестовал против перекрывших. И как были довольны протестующие, когда наконец-то приехавшие зам. главы обладминистрации и нардеп подписали договор, по которому им обещали давать в сутки свет аж восемь часов!
Каховке свет не отключали вообще.

Интересующимся подробностями - https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/4712026/
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 02:03

якось Порох забув, що розбудову цієї дороги почав Саакашвілі за рахунок надпланових надходжень з Одеських митниць....
Наразі тую програму уряд закрив. Митниця повернулась до своїх схем.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:54

  freeze написав:
svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!


Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели.
Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее.
Так чем хотите испугать ?


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Уровень жизни, это и есть главный показатель!
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:13

  kirsh написав:..

дотационность не имеет никакого отношения к размеру ввп
донбасс давал 15% ввп украины и был глубоко дотационным регионом

я приводил набор разнонаправленных и не связанных между собой факторов.
проблемы от "глубокой дотационности" региона все познали после закупки закордоном угля и отсутствия 20% валютной выручки.
Я, например, считаю, что левая рука у меня дотационная - я ей меньше правой пользуюсь и мог бы отказаться. Как вы думаете, стоит?
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