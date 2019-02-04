Порошенко оголосив про завершення ремонту дороги Одеса -...
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svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!
Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели. Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее. Так чем хотите испугать ?
Похоже, что все уже забыли об веерных отключениях электроэнергии, которые практически мгновенно прекратились, когда Тимошенко стала Вице-премьер-министром Украины по ТЭК.
Прекрасно помню, как более 3-х часов стоял в пробке в конце ноября 1999-го, когда жители Казацкого (на противоположном берегу от Каховки) перекрыли дорогу на Каховской ГЭС, пропуская лишь спецмашины (скорые, милицию), требуя лишь одного - увеличить время подачи им электричества с четырех часов в сутки. И никто из стоящих в пробке (а там были и легковые, и грузовые авто, и рейсовые автобусы) узнав в чем дело, не протестовал против перекрывших. И как были довольны протестующие, когда наконец-то приехавшие зам. главы обладминистрации и нардеп подписали договор, по которому им обещали давать в сутки свет аж восемь часов! Каховке свет не отключали вообще.
svm30055 написав:Не за Тимошенко же голосовать, Пороху респект, во время войны четвертый год ВВП растет!
Такое чувство, что большинство ярых антагонистов Тимошенко при ее дважды премьерстве побирались на мусорках, одевались в лохмотья и постоянно болели. Как по мне большинство жили явно получше, чем сейчас, даже те же несчастные пенсионеры жили веселее. Так чем хотите испугать ?
+1000 Уровень жизни, это и есть главный показатель!
дотационность не имеет никакого отношения к размеру ввп донбасс давал 15% ввп украины и был глубоко дотационным регионом
я приводил набор разнонаправленных и не связанных между собой факторов. проблемы от "глубокой дотационности" региона все познали после закупки закордоном угля и отсутствия 20% валютной выручки. Я, например, считаю, что левая рука у меня дотационная - я ей меньше правой пользуюсь и мог бы отказаться. Как вы думаете, стоит?