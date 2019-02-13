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фондовый рынок 13.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 13 лют, 2019 13:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.02.19 США



Фондовый рынок США во вторник вырос.



Фондовый рынок США во вторник вырос, так как инвесторы благоприятно восприняли соглашение по расходам между партиями в конгрессе, для избежания ещё одного частичного прекращения работы правительства, и на фоне оптимизма в отношении переговоров по торговле между США и Китаем.



Все три основных фондовых индекса США показали наиболее высокий процентный рост с начала месяца, более 1%. S&P 500 завершил сессию выше 200-дневной средней — впервые с начала декабря.



Президент США Трамп сказал, что может передвинуть крайний срок для повышения тарифов 1 марта, так как высокопоставленные представители США пребывают в Пекин для переговоров на высоком уровне на этой неделе, для выработки решения по торговому спору между странами.



Накануне представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля, сообщал телеканал CNN со ссылкой на сенатора от республиканцев Ричарда Шелби.



В декабре-январе около четверти федеральных учреждений сократили или прекратили работу более чем на месяц из-за разногласий между президентом страны и конгрессом по поводу границы. В конце концов президент США Дональд Трамп согласился подписать временный бюджет на три недели, который истекает 15 февраля.



«Облегчение по поводу очередного шатдауна и спекуляции на тему возможных продвижений с Китаем помогают росту рынка, хотя я удивлен этой реакции, с учетом того что Трамп еще не сказал, что сделка достигнута», - сказал Ларри Бенедикт из Opportunistic Trader.



Кроме того, трейдеры ожидают переговоров с Китаем, которые должны пройти в Пекине 14-15 февраля.



Также инвесторы обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, назвавшего состояние американской экономики сильным на национальном уровне и подчеркнувшего, что уровень безработицы находится на минимальных за десятилетия уровнях.



Переговорщики в конгрессе согласовали предварительное межпартийное соглашение по безопасности границы, для избежания еще одного частичного прекращения работы правительства. Однако Трамп во вторник выразил неудовлетворение этим соглашением, и сказал, что пока не решил, будет ли его поддерживать. Финансирование департамента национальной безопасности и других агентство должно закончиться в пятницу.



71% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые отчитали о результатах четвёртого квартала, превзошли консенсус-прогноз аналитиков.



Прогноз на 2019 г., однако, менее радужный. Как ожидается, прибыли в первом квартале покажут снижение к уровню прошлого года на 0,3%, что было бы первым снижением после того, как рецессия по прибыли завершилась во втором квартале 2016 г.



Ралли во вторник было широким.

Из 11 основных секторов S&P 500 все, за исключением недвижимости, закрылись на положительное территории. Акции технологического сектора внесли наибольший вклад в рост S&P 500, также они привели к росту Nasdaq.



Чувствительные в тарифам внешней торговли акции промышленных компаний возглавили рост Dow.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,28 к 1, на Nasdaq 2,83 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,09 млрд. акций, по сравнению с 7,45 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,49% до уровня 25 425,76 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,29%, до 2 744,73 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 1,46% до 7 414,62 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос.



Европейский фондовый рынок во вторник вырос, акции производителей автокомпонентов выросли после оптимистичных результатов от Michelin и надежд инвесторов на потенциальное соглашение по торговле, и возможности, что США избегнут нового периода частичного прекращения работы правительства.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46% после роста на 0,9% в понедельник.



В США республиканцы и демократы в конгрессе в конце понедельника заявили, что соглашение по избежанию прекращения работы правительства достигнуто, хотя это соглашение еще должно быть одобренным президентом Трампом.



Советник президента США Трампа Келлиэнн Конвей заявила, что Трамп и председатель Китая кажется, близки к соглашению по торговле. Секретарь казначейства США Стивен Мнучин и представитель по торговле Роберт Лайтазер должна в четверг посетить Китай для переговоров на высоком уровне, так как приближается крайний срок торгового перемирия 2 марта.



В Великобритании премьер-министр Мэй попросит у парламента две недели для улучшения соглашения по Brexit. Как ожидается, премьер-министр попросит политиков Великобритании не препятствовать ее усилиям по получению уступок от Брюсселя, пока переговоры продолжаются.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46% после роста на 0,9% в понедельник.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,06% и составил 7 133,14 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 1,01% до 11 126,08 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,84% — на отметке 5 056,35 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в ожидании того, что США и Китай в скором времени смогут разрешить свои торговые противоречия.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,88% - до 2721,07 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия с 10 октября.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,9%, до 1389,68 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 28497,59 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2201,48 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,25%, снизившись до 6063,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,34% - до 21144,48 пункта.



Инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению. Теперь рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля.



Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли новости из США, где, по данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.

Рынки продолжили расти на фоне оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также ослабления опасений по поводу возможного очередного шатдауна в США.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,92% - до 2533,32 пункта, индекс РТС вырос на 1,18%, до 1215,47 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,21%, до 65,78 RUB/USD, курс евро опустился на 0,03%, до 74,16 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2% - до $61,51 за баррель.



Бумаги Сбербанка увеличились в цене на 2,33%, «Газпрома» — на 1,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 0,86%, Московской биржи — на 0,4%.



Российские фондовые индексы завершают день ростом. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к историческим максимумам... Индекс РТС также готов обновить локальный максимум, торги завершаются в районе отметки 1217 пунктов (1,4%). «Быки» не упустили шанс воспользоваться позитивной ситуацией, отсутствием каких-либо потрясений на внешних рынках и целенаправленно двигают индексы наверх – в среду, как рассчитывают гуру РФ, вероятно обновление максимумов.

Очевидно забыв, что 12-го Конгресс США вернется к рассмотрению вопроса антироссийских санкций, и дальнейший рост российских акций станет возможным только в случае, если санкции будут приняты в смягченном варианте.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 12 февраля повысился на 10,80 пункта или на 1,95% до уровня 565,66 пункта.



Объем торгов за день составил 246,80 млн. грн., акциями наторговали 0,586 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 11 февраля ПФТС-индекс повысился на 2,55 пункта или на 0,46% до уровня 554,86 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 6,75 пункта или на 1,21% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник в надежде на то, что Китай и США достигнут прогресса в рамках нового раунда торговых переговоров, которые пройдут на текущей неделе в Пекине.



По состоянию на 06.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% - до 2673,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 1366,37 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,16% - до 28188,14 пункта, южнокорейский KOSPI -на 0,43%, до 2190,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавлял 0,33%, до 6081 пункта, японский Nikkei 225 рос на 2,66% - до 20874,12 пункта.



Участники торгов с оптимизмом ждут очередных переговоров США и Китая, направленных на разрешение торгового конфликта. Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля.



В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.



«В торговой войне победителя не будет. Так что в какой-то момент они, вероятно, достигнут соглашения», - сказал старший стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава.

Торговая война между США и Китаем уже затрагивает рост мировой экономики, оказывая давление на доверие бизнеса и промышленную активность. Инвесторов беспокоит, что затяжной торговый конфликт двух крупнейших мировых экономик может серьезно повредить корпоративным доходам во всем мире. В частности, , аналитики на данный момент прогнозируют снижение совокупной прибыли американских компаний в текущем квартале на 0,2% в годовом исчислении, что станет первым сокращением показателя со второго квартала 2016 года.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник увеличились, внимание инвесторов на этой неделе сосредоточено на очередном ранде торговых переговоров между США и Китаем.



Они намечены на 14-15 февраля и пройдут в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.



Позитивом для рынков стала также новость о том, что демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы, что должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.



Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился на 0,9%. Это первый подъем индикатора за последние пять дней.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов подскочили соответственно на 2,61% и 2,16%. Биржи страны не работали в понедельник, и сейчас рынок отыгрывает хорошую корпоративную отчетность, опубликованную в конце прошлой недели.



Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,68%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%.



Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось на 0,45%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,3%.



Котировки акций автопроизводителя Toyota выросли на 2,4%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 3%.



Меж тем цена бумаг Sony опустилась на 1,1%. Компания сообщила о том, что Джим Райан с 1 апреля станет новым главой подразделения Sony Interactive Entertainment, занимающегося выпуском консолей PlayStation. Его предшественник проработал на этой должности менее двух лет.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 2,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,4%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подорожали на 0,8%, производителя бытовой электроники LG Electronics - на 3,8%.



В том числе рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник подскочил на 1,95% - до 565,66 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 246,8 млн. грн., в том числе акциями - 0,586 млн. грн.



Среди индексных бумаг по итогам дня подорожали акции Центрэнерго (+0,14%) и подешевели Райффайзен Банка Аваль (-1,42%).

Драйвером индекса выступили акции Донбассэнерго, курс которых на последней сделке подскочил на 12,3%, хотя по итогам дня ценные бумаги показали нулевую динамику.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,25% - до 422,12 пункта при объеме торгов 2,5 млн. злотых (17,5 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Агротона» (-1,5%), «Астарты» (-1,22%) и «Кернела» (-0,2%).

Положительную динамику показали только акции агрохолдинга ИМК (+1,06%).



К полудню среды, 13 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду в надежде на скорое достижение долгосрочного торгового соглашения Китая и США.



По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,09% - до 2700,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,41%, до 1383,35 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,92% - до 28431,81 пункта, южнокорейский KOSPI -на 0,44%, до 2198,94 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 1,45% - до 21165,91 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в «минусе» на 0,25% - на уровне 6063,6 пункта.



Рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля. При этом инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что до конца марта не планируется встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что стороны близки к торговой сделке.



При этом американский лидер не исключил, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению.



В настоящее время инвесторы наблюдают, как ослабевают негативные настроения, возникшие в связи с торговыми опасениями и бюджетными проблемами США.



По данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе во вторник договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.



Вместе с тем определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи, где уровень безработицы в январе подскочил до 4,4% с 3,8% месяцем ранее. Это самый высокий показатель для страны с января 2010 года - тогда безработица достигла 4,7%.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в ожидании того, что США и Китай в скором времени смогут разрешить свои торговые противоречия.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,88% - до 2721,07 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия с 10 октября.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,9%, до 1389,68 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 28497,59 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2201,48 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,25%, снизившись до 6063,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,34% - до 21144,48 пункта.



Инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению. Теперь рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля.



Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли новости из США, где, по данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.

Рынки продолжили расти на фоне оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также ослабления опасений по поводу возможного очередного шатдауна в США.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовый рынок США во вторник вырос.Фондовый рынок США во вторник вырос, так как инвесторы благоприятно восприняли соглашение по расходам между партиями в конгрессе, для избежания ещё одного частичного прекращения работы правительства, и на фоне оптимизма в отношении переговоров по торговле между США и Китаем.Все три основных фондовых индекса США показали наиболее высокий процентный рост с начала месяца, более 1%. S&P 500 завершил сессию выше 200-дневной средней — впервые с начала декабря.Президент США Трамп сказал, что может передвинуть крайний срок для повышения тарифов 1 марта, так как высокопоставленные представители США пребывают в Пекин для переговоров на высоком уровне на этой неделе, для выработки решения по торговому спору между странами.Накануне представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля, сообщал телеканал CNN со ссылкой на сенатора от республиканцев Ричарда Шелби.В декабре-январе около четверти федеральных учреждений сократили или прекратили работу более чем на месяц из-за разногласий между президентом страны и конгрессом по поводу границы. В конце концов президент США Дональд Трамп согласился подписать временный бюджет на три недели, который истекает 15 февраля.«Облегчение по поводу очередного шатдауна и спекуляции на тему возможных продвижений с Китаем помогают росту рынка, хотя я удивлен этой реакции, с учетом того что Трамп еще не сказал, что сделка достигнута», - сказал Ларри Бенедикт из Opportunistic Trader.Кроме того, трейдеры ожидают переговоров с Китаем, которые должны пройти в Пекине 14-15 февраля.Также инвесторы обратили внимание на слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, назвавшего состояние американской экономики сильным на национальном уровне и подчеркнувшего, что уровень безработицы находится на минимальных за десятилетия уровнях.Переговорщики в конгрессе согласовали предварительное межпартийное соглашение по безопасности границы, для избежания еще одного частичного прекращения работы правительства. Однако Трамп во вторник выразил неудовлетворение этим соглашением, и сказал, что пока не решил, будет ли его поддерживать. Финансирование департамента национальной безопасности и других агентство должно закончиться в пятницу.71% компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые отчитали о результатах четвёртого квартала, превзошли консенсус-прогноз аналитиков.Прогноз на 2019 г., однако, менее радужный. Как ожидается, прибыли в первом квартале покажут снижение к уровню прошлого года на 0,3%, что было бы первым снижением после того, как рецессия по прибыли завершилась во втором квартале 2016 г.Ралли во вторник было широким.Из 11 основных секторов S&P 500 все, за исключением недвижимости, закрылись на положительное территории. Акции технологического сектора внесли наибольший вклад в рост S&P 500, также они привели к росту Nasdaq.Чувствительные в тарифам внешней торговли акции промышленных компаний возглавили рост Dow.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,28 к 1, на Nasdaq 2,83 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,09 млрд. акций, по сравнению с 7,45 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Европейский фондовый рынок во вторник вырос.Европейский фондовый рынок во вторник вырос, акции производителей автокомпонентов выросли после оптимистичных результатов от Michelin и надежд инвесторов на потенциальное соглашение по торговле, и возможности, что США избегнут нового периода частичного прекращения работы правительства.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46% после роста на 0,9% в понедельник.В США республиканцы и демократы в конгрессе в конце понедельника заявили, что соглашение по избежанию прекращения работы правительства достигнуто, хотя это соглашение еще должно быть одобренным президентом Трампом.Советник президента США Трампа Келлиэнн Конвей заявила, что Трамп и председатель Китая кажется, близки к соглашению по торговле. Секретарь казначейства США Стивен Мнучин и представитель по торговле Роберт Лайтазер должна в четверг посетить Китай для переговоров на высоком уровне, так как приближается крайний срок торгового перемирия 2 марта.В Великобритании премьер-министр Мэй попросит у парламента две недели для улучшения соглашения по Brexit. Как ожидается, премьер-министр попросит политиков Великобритании не препятствовать ее усилиям по получению уступок от Брюсселя, пока переговоры продолжаются.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в ожидании того, что США и Китай в скором времени смогут разрешить свои торговые противоречия.Инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению. Теперь рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля.Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли новости из США, где, по данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.Рынки продолжили расти на фоне оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также ослабления опасений по поводу возможного очередного шатдауна в США.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,21%, до 65,78 RUB/USD, курс евро опустился на 0,03%, до 74,16 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2% - до $61,51 за баррель.Бумаги Сбербанка увеличились в цене на 2,33%, «Газпрома» — на 1,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,36%. Акции «АЛРОСы» опустились в цене на 0,86%, Московской биржи — на 0,4%.Российские фондовые индексы завершают день ростом. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к историческим максимумам... Индекс РТС также готов обновить локальный максимум, торги завершаются в районе отметки 1217 пунктов (1,4%). «Быки» не упустили шанс воспользоваться позитивной ситуацией, отсутствием каких-либо потрясений на внешних рынках и целенаправленно двигают индексы наверх – в среду, как рассчитывают гуру РФ, вероятно обновление максимумов.Очевидно забыв, что 12-го Конгресс США вернется к рассмотрению вопроса антироссийских санкций, и дальнейший рост российских акций станет возможным только в случае, если санкции будут приняты в смягченном варианте.Как сообщалось, в понедельник 11 февраля ПФТС-индекс повысился на 2,55 пункта или на 0,46% до уровня 554,86 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 6,75 пункта или на 1,21% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 февраля, сессия в ПФТС.К полудню среды, 13 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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