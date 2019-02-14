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фондовый рынок 14.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 14 лют, 2019 13:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.02.19 США



Фондовые индексы США закрылись повышением в среду, S&P500 и Nasdaq выросли четвертую сессию подряд, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что может позволить сдвинуть сроки введения тарифов, если обе стороны добьются достаточного прогресса.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 117,51 пункта, или на 0,5%, до 25 543,27 пункта. На сессионном максимуме индекс DJ вырос на 200 пунктов.



Индекс S&P500 поднялся на 8,30 пункта, или на 0,3%, до 2 753,03 пункта.



Индекс Nasdaq Composite прибавил 5,76 пункта до 7420,38 после того, как не смог удержаться выше 7 431,50 пункта.



Третий день двусторонних торговых переговоров проходил в Пекине, и в четверг министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должны прибыть для более масштабных обсуждений.



«События, демонстрирующие прогресс в торговле между США и Китаем, оказались достаточными для поддержания положительного импульса», - сказал Эрик Вейганд, старший портфельный управляющий в US Bank Wealth Management. - «Эту динамику можно поддержать, поскольку мы по-прежнему видим на заднем плане факторы, которые остаются поддерживающими, такие как скромная инфляция, продолжающийся экономический рост и здоровый потребитель. Что нас больше всего беспокоит, так это то, может ли рост доходов быть устойчивым. Это реальная проблема в среднесрочной перспективе».



Как сообщил ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на два источника, Трамп намерен подписать бюджетный компромисс, достигнутый в конгрессе. Бюджет предполагает строительство заграждений на границе длиной 88 километров и выделение на это $1,4 миллиарда вместо $5,7 миллиарда, которых он требовал.



В среду также стало известно, что годовая инфляция в США в январе замедлилась до 1,6% с 1,9% в декабре 2018 года. Как сообщило министерство труда страны, рост цен сдерживался более дешевым бензином, что компенсировало рост стоимости продуктов питания и арендной платы.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,46% до уровня 25 543,27 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,30%, до 2 753,03 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,08% до 7 420,39 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду вырос.



Европейский фондовый рынок в среду вырос на оптимизме в отношении торговых переговоров между США и Китаем и стабилизации прогноза прибыли компаний после снижения прогнозов ранее.



Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,6%, рост продолжается третью сессию подряд.



Испанский IBEX отстал от рынка в целом, после того, как испанских парламент отклонил проект бюджета 2019 г., что подталкивает страну к новым парламентским выборам.



Прогноз роста прибыли компаний STOXX 600 стабилизировался после снижения с прошлого ноября, как показывают данные I/B/E/S Refinitiv. Прибыли в четвёртом квартале 2018 г., как ожидается, выросли на 3% к уровню прошлого года — это более оптимистично, чем прогноз роста 2,3% на прошлой неделе.



Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,6%, рост продолжается третью сессию подряд.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,81 и составил 7 190,84 пункта.



Немецкий DAX поднялся на 0,34% до 11 167,22 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,35% — на отметке 5 074,27 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики в четверг в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные торговые переговоры США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2719,7 пункта.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,66%, до 1398,84 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,23%, до 28432,05 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 1,11%, до 2225,85 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,07%, снизившись до 6059,4 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,02%, до 21139,71 пункта.



Инвесторы в целом воздерживались от крупных позиций на рынке в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.



Аналитики Essence International сказали, что если торговые переговоры пойдут хорошо, то единственным негативным фактором останется замедление роста китайской экономики, но этот риск может быть ограничен, поскольку власти Китая, вероятно, примут меры для обеспечения восстановления темпов роста ВВП страны.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказали статданные. Так, по официальным данным, ВВП Японии в четвертом квартале, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.



В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта - сократилcя на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 1,88% - до 2485,76 пункта, индекс РТС упал на 2,03%, до 1190,79 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева вырос на 0,03%, до 65,8 RUB/USD, курс евро опустился на 0,35%, до 74,55 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,27% - до $62,42 за баррель.



Бумаги Сбербанка уменьшились в цене на 2,4%, «Газпрома» — на 2,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,69%, «АЛРОСы» — на 1,12%, Московской биржи — на 1,3%.



В среду санкционная тема вновь вызвала распродажи на российском рынке акций. «Медведи» проснулись. Российский рынок акций завершает среду в «красной зоне». Страх побеждает жажду наживы, спекулянты решили «помедведить», отыгрывая возможные новые санкции из-за пиратского инцидента в Керченском проливе.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 13 февраля повысился на 0,25 пункта или на 0,04% до уровня 565,91 пункта.



Объем торгов за день составил 1,29 млрд. грн., акциями наторговали 0,40 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 12 февраля ПФТС-индекс повысился на 10,80 пункта или на 1,95% до уровня 565,66 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 7,00 пункта или на 1,25% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду в надежде на скорое достижение долгосрочного торгового соглашения Китая и США.



По состоянию на 07.40 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,09% - до 2700,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,41%, до 1383,35 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,92% - до 28431,81 пункта, южнокорейский KOSPI -на 0,44%, до 2198,94 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 1,45% - до 21165,91 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в «минусе» на 0,25% - на уровне 6063,6 пункта.



Рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля. При этом инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что до конца марта не планируется встреч с лидером КНР Си Цзиньпином, однако эта встреча произойдет, когда Трамп почувствует, что стороны близки к торговой сделке.



При этом американский лидер не исключил, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению.



В настоящее время инвесторы наблюдают, как ослабевают негативные настроения, возникшие в связи с торговыми опасениями и бюджетными проблемами США.



По данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе во вторник договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.



Вместе с тем определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи, где уровень безработицы в январе подскочил до 4,4% с 3,8% месяцем ранее. Это самый высокий показатель для страны с января 2010 года - тогда безработица достигла 4,7%.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в ожидании того, что США и Китай в скором времени смогут разрешить свои торговые противоречия.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,88% - до 2721,07 пункта, что стало самым высоким уровнем закрытия с 10 октября.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 1,9%, до 1389,68 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,2% - до 28497,59 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,5%, до 2201,48 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,25%, снизившись до 6063,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,34% - до 21144,48 пункта.



Инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, сделанные во вторник, о том, что дедлайн по введению новых американских пошлин на китайские товары может сдвинуться с 1 марта на более позднюю дату, если он увидит, что стороны близки к соглашению. Теперь рынки ждут очередного раунда торговых переговоров США и Китая, намеченного на 14-15 февраля.



Кроме того, участники торгов с оптимизмом восприняли новости из США, где, по данным СМИ, представители демократов и республиканцев в американском конгрессе договорились в общих чертах по вопросу охраны границ на юге США, что может помочь избежать очередной приостановки работы федеральных ведомств (шатдауна) 15 февраля.

Рынки продолжили расти на фоне оптимизма относительно прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также ослабления опасений по поводу возможного очередного шатдауна в США.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,04% - до 565,91 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,29 млрд. грн., в том числе акциями - 0,4 млн. грн.



По итогам дня изменились в стоимости акции Центрэнерго (+0,43%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,2%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,95% - до 418,1 пункта при объеме торгов немногим более 2 млн. злотых (14,1 млн. грн.).



В «индексной корзине» подешевели акции «Кернела» (-2,31%) и агрохолдинга ИМК (-1,05%), подорожали – «Агротона» (+0,91%) и «Астарты» (+0,41%).



К полудню четверга, 14 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста большинства рынков региона с начала недели.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,32% - до 2712,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 1391,43 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,37% - до 28392,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2196,78 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,12% - до 21169,31 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,11% до 6057 пунктов.



В четверг на азиатских рынках наметилась коррекция после роста с начала недели на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и Китая. Кроме того, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании новостей из Пекина, где стартуют очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.



Рынки будут продолжать пристально следить и реагировать на удачи и провалы в переговорах.



Кроме того, участники торгов отыгрывают данные статистики из Японии и КНР. Так, по официальным данным, ВВП Японии в IV квартале 2018 года, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом.

Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.

В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта сократился на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики в четверг в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные торговые переговоры США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2719,7 пункта.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,66%, до 1398,84 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,23%, до 28432,05 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 1,11%, до 2225,85 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,07%, снизившись до 6059,4 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,02%, до 21139,71 пункта.



Инвесторы в целом воздерживались от крупных позиций на рынке в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.



Аналитики Essence International сказали, что если торговые переговоры пойдут хорошо, то единственным негативным фактором останется замедление роста китайской экономики, но этот риск может быть ограничен, поскольку власти Китая, вероятно, примут меры для обеспечения восстановления темпов роста ВВП страны.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказали статданные. Так, по официальным данным, ВВП Японии в четвертом квартале, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.



В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта - сократилcя на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовые индексы США закрылись повышением в среду, S&P500 и Nasdaq выросли четвертую сессию подряд, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что может позволить сдвинуть сроки введения тарифов, если обе стороны добьются достаточного прогресса.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 117,51 пункта, или на 0,5%, до 25 543,27 пункта. На сессионном максимуме индекс DJ вырос на 200 пунктов.Индекс S&P500 поднялся на 8,30 пункта, или на 0,3%, до 2 753,03 пункта.Индекс Nasdaq Composite прибавил 5,76 пункта до 7420,38 после того, как не смог удержаться выше 7 431,50 пункта.Третий день двусторонних торговых переговоров проходил в Пекине, и в четверг министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должны прибыть для более масштабных обсуждений.«События, демонстрирующие прогресс в торговле между США и Китаем, оказались достаточными для поддержания положительного импульса», - сказал Эрик Вейганд, старший портфельный управляющий в US Bank Wealth Management. - «Эту динамику можно поддержать, поскольку мы по-прежнему видим на заднем плане факторы, которые остаются поддерживающими, такие как скромная инфляция, продолжающийся экономический рост и здоровый потребитель. Что нас больше всего беспокоит, так это то, может ли рост доходов быть устойчивым. Это реальная проблема в среднесрочной перспективе».Как сообщил ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на два источника, Трамп намерен подписать бюджетный компромисс, достигнутый в конгрессе. Бюджет предполагает строительство заграждений на границе длиной 88 километров и выделение на это $1,4 миллиарда вместо $5,7 миллиарда, которых он требовал.В среду также стало известно, что годовая инфляция в США в январе замедлилась до 1,6% с 1,9% в декабре 2018 года. Как сообщило министерство труда страны, рост цен сдерживался более дешевым бензином, что компенсировало рост стоимости продуктов питания и арендной платы.Европейский фондовый рынок в среду вырос.Европейский фондовый рынок в среду вырос на оптимизме в отношении торговых переговоров между США и Китаем и стабилизации прогноза прибыли компаний после снижения прогнозов ранее.Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,6%, рост продолжается третью сессию подряд.Испанский IBEX отстал от рынка в целом, после того, как испанских парламент отклонил проект бюджета 2019 г., что подталкивает страну к новым парламентским выборам.Прогноз роста прибыли компаний STOXX 600 стабилизировался после снижения с прошлого ноября, как показывают данные I/B/E/S Refinitiv. Прибыли в четвёртом квартале 2018 г., как ожидается, выросли на 3% к уровню прошлого года — это более оптимистично, чем прогноз роста 2,3% на прошлой неделе.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики в четверг в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные торговые переговоры США и Китая.Инвесторы в целом воздерживались от крупных позиций на рынке в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.Аналитики Essence International сказали, что если торговые переговоры пойдут хорошо, то единственным негативным фактором останется замедление роста китайской экономики, но этот риск может быть ограничен, поскольку власти Китая, вероятно, примут меры для обеспечения восстановления темпов роста ВВП страны.Определенное влияние на настроения инвесторов оказали статданные. Так, по официальным данным, ВВП Японии в четвертом квартале, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта - сократилcя на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева вырос на 0,03%, до 65,8 RUB/USD, курс евро опустился на 0,35%, до 74,55 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,27% - до $62,42 за баррель.Бумаги Сбербанка уменьшились в цене на 2,4%, «Газпрома» — на 2,5%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,69%, «АЛРОСы» — на 1,12%, Московской биржи — на 1,3%.В среду санкционная тема вновь вызвала распродажи на российском рынке акций. «Медведи» проснулись. Российский рынок акций завершает среду в «красной зоне». Страх побеждает жажду наживы, спекулянты решили «помедведить», отыгрывая возможные новые санкции из-за пиратского инцидента в Керченском проливе.Как сообщалось, во вторник 12 февраля ПФТС-индекс повысился на 10,80 пункта или на 1,95% до уровня 565,66 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 7,00 пункта или на 1,25% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 февраля, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 14 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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дядя Caша Сер 13 лют, 2019 13:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.19

дядя Caша » Вів 12 лют, 2019 13:33 0 168

дядя Caша Вів 12 лют, 2019 13:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.02.19

дядя Caша » Пон 11 лют, 2019 13:29 0 164

дядя Caша Пон 11 лют, 2019 13:29