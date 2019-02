Итоги: Прогнозы 14.02.19

Форуми / Форуми Дяді Саші

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в марте. Об этом заявил в среду заместитель министра сельского хозяйства США Стивен Сенски.

Выступая на деловом форуме, замглавы американского Минсельхоза заявил, что встреча лидеров США и КНР, как ожидается, состоится «в какое-то время в марте».



Портал Axios 11 февраля выступил с утверждением, что следующая встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в марте в поместье американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Однако Трамп заявил 12 февраля, что «в настоящий момент не намерен» проводить встречу с Си Цзиньпином в конце марта. Президент США также заявил, что может продлить крайний срок заключения торговой сделки с Китаем, который истекает 01 марта.



Индекс потребительских цен в США в январе остался без изменений.



Индекс потребительских цен в США в январе остался неизменным по сравнению с декабрем, а базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% по сравнению с декабрем. Экономисты прогнозировали, что в январе общий индекс вырастет на 0,1%, а базовый – на 0,2%. Годовая инфляция в январе выросли на 1,6% - минимум с середины 2017 года, без учета цен на продукты питания и топливо рост составил 2,2% уже третий месяц подряд, указывая на стабильное базовое инфляционное давление в экономике. Цены на энергоносители в январе упали на 3,1% м/м, цены на продукты питания увеличились на 0,2%.



USD: индекс потребительских цен в США не побуждает ФРС что-то делать, - CIBC.



К CIBC Research комментируют их реакцию на данные по индексу потребительских цен в США за январь:

«Магической сезонной коррекцией и методологическими ревизиями, индекс потребительских цен в США смогли быть как немного лучше, так и немного хуже чем ожидания в одно и тоже время. К уровню прошлого месяца основной показатель цены был только во флэте (здесь фактором был пересмотр сезонной коррекции) против ожидания роста 0,1%, но 12-месячный уровень инфляции снизился до 1,6% (против ожидавшегося снижения 1,%%). Более низкие цены на бензин ключевые в низком 12-месячном уровне. Базовый индекс цен вырос на 0,2%, в соответствии с ожиданиями, при 12-месячном темпе сохраняющемся на 2,2% (немного выше консенсус-прогноза). Не было большого влияния добавления «связанных» цен на услуги связи.



В целом, в то время как базовый индекс потребительских цен выше 2%, базовый индекс цен по расходам на личное потребление, который отслеживает ФРС, будет по-прежнему близок к цели 2%. Ничего в этом не может помешать ФРС делать то, что она делает сейчас, что совершенно не влияет на ставки пока экономика не обеспечит больше свидетельств как это удерживается в 2019 г.»



Экономику Великобритании может ожидать большее замедление.



По мнению аналитиков National Bank of Canada, недавние показатели в Соединенном Королевстве отражают замедление роста экономики и предупреждают, что оно может ухудшиться.



«Месячный спад в декабре подразумевает очень плохую динамику в первом квартале. Сектор услуг был единственным положительным фактором квартального роста ВВП на уровне 0,35%. В годовом исчислении экономика выросла на 1,3% в четвертом квартале, но ниже ожиданий на уровне 1,4% - это минимум с 2012 года. Фунт стал слабее после выхода данных, пара фунт-доллар упала до $1,2855. Показатели инфляции также оказались слабее, чем ожидалось, на уровне 1,8%, упав ниже цели в 2% Банка Англии».



«Обойти это невозможно, последние данные по ВВП Великобритании свидетельствуют о замедлении экономики - и это может ухудшиться. В худшем случае жесткий Brexit вполне может заставить Банк Англии обдумать снижение ставок, чтобы противостоять такому исключительному шоку. Продление крайнего срока по статье 50, вероятно, свяжет руки центрального банка, поскольку он ожидает оценки реакции рынка/воздействия на экономику. В самом деле, если в мае ожидается плавный Brexit (все еще базовый сценарий Банка Англии) и столь необходимая стабильность для экономики/фунта стерлингов, это потребует быстрого компромисса среди британских законодателей, которого мы до сих пор просто не видели».



Американский банк сбрасывает рубли из-за риска санкций.



Американский банк Morgan Stanley во вторник понизил рекомендации по российским активам и предупредил о чересчур «беспечном» отношении инвесторов к возможности дополнительных санкций США.



Банк советует клиентам избавляться от акций российских компаний и использовать стабилизацию курса рубля, чтоб продать российскую валюту, прогнозируя курс в 68,5 RUB/USD.



Клиентам Morgan Stanley также рекомендовано хеджировать риски от вложений в долговые бумаги российских эмитентов. Для этого банк советует покупать 5-летние кредитно-дефолтные свопы - инструменты, страхующие от дефолта России, - ожидая их котировок до 170 б.п.



«Настроения омрачает неопределенность вокруг санкций», - цитирует Bloomberg экономиста Morgan Stanley Анну Слюсарчук.



По данным Financial Times, CША и Евросоюз близки к тому, чтобы согласовать новый раунд мер против России за инцидент в Керченском проливе, где в ноябре были обстреляны корабли МВФ Украины, а 24 члена их экипажа оказались арестованы и находятся под судом.



У конгресса США тем временем готов новый раунд экономических санкций, включающий запрет на инвестиции в новые выпуски российского госдолга и внесение в «черный список» (SDN-list) как минимум одного из семи госбанков. Ему будет запрещено иметь корсчета в США и, как следствие, проводить операции в долларах.



Кроме того, Россия должна понести ответственность за применение химического оружия в британском Солсбери - речь идет о санкциях, предусмотренных законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его применения, сообщил в среду в телефонном разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео.



Предыдущие санкции, как правило, ослабляли рубль примерно на 4% в первые несколько дней, приводили к повышению доходности 10-летних облигаций и свопов на 30-40 базисных пунктов и увеличивали спреды кредитно-дефолтных свопов в пределах 90 базисных пунктов, напоминают в Morgan Stanley.

И если сроки введения американских санкций пока неизвестны, то меры за керченское пиратство, по данным FT, будут введены до конца марта.



На торгах отечественного валютного межбанка после 11.00 вновь появились играющие на повышение «валютные хулиганы», пытавшиеся в очередной раз «качнуть плавсредство» украинского валютного рынка.



Как и прежде, агрессивный спрос со стороны «злоумышленников» сопровождался низкой ликвидностью, снова подтверждающей «нерыночное», а вероятнее всего, «политическое» происхождение этих дежурных мероприятий.



С другой стороны нельзя не отметить, что рынок постепенно снижает реакцию на эти валютные демарши. Во всяком случае, рост справочного курса безналичного доллара замедляется. Впрочем, мы не исключаем, что главной причиной этого замедления могло стать увеличение притока внешнеторговой выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже. Ситуация привычная для четверга.



Думается, эти приходы «хулиганов» «от валюты» на межбанк будут продолжаться, огорчая серьезно настроенных игроков. Во всяком случае, валютные дилеры из нескольких системных банков констатировали в беседе с автором очевидные затруднения в нормальной торговле валютой со стороны этих злоумышленников, выражая недоумение в отношении бездействия регулятора, который, к слову, согласно своим «должностным обязанностям» должен «гасить» чрезмерную курсовую динамику. Если не рыночным, то административным путем.



Пока восходящий тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, нарушив график роста/коррекции курса «американца». Это ставшее «односторонним» движение дает основание надеяться на исчерпание тренда в обозримом будущем. В этом контексте нелишне напомнить, что стартовавший с 26 января откат курса безналичного доллара был прерван «хулиганскими выходками» лишь 08 февраля, успев уронить «американец» на 3,30%.





