Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 15.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.02.19 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 15 лют, 2019 13:45 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.02.19 США



S&P 500 и Dow в четверг снизились, Nasdaq незначительно вырос.



S&P 500 и Dow в четверг снизились, Nasdaq незначительно вырос при реакции инвесторов на вышедший хуже ожиданий отчёт о розничных продажах в декабре, факторов поддержки был оптимизм в отношении возможного разрешения торгового спроса США-Китай, так как в пятницу состоятся переговоры на высоком уровне между представителями США и Китая.



Сократив потери в течение дня, S&P 500 удержался выше 200-дневной средней, ключевого технического уровня, третью сессию подряд.



Все три основных фондовых индекса США были под давлением финансового сектора, чувствительного к уровню ставок. Доходность казначейских облигаций снизилась на вышедших хуже ожиданий экономических данных.



Меж тем, не порадовала инвесторов опубликованная в четверг внутренняя статистика.



Так, объем розничных продаж в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, причем это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 239 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 225 тысяч.



Бесспорно, данные по розничным продажам не были хорошими, хотя одних этих данных недостаточно для сомнений в устойчивом состоянии американских потребителей.



Снижение объема розничных продаж в декабре было самым сильным за девять лет, что оживило опасения замедления экономики.



Три четверти компаний S&P 500 уже отчитались о результатах IV квартала. Аналитики сейчас ожидают, что рост прибыли был 16,2%, согласно данным Refinitiv.



Однако для первого квартала этого года оценки менее благоприятные — ожидается снижение на 0,3% к уровню прошлого года, что может стать первым кварталом снижения прибили с 2016 г.



Из 11 основных секторов S&P 500 6 закрылись на отрицательной территории, наибольшее процентное снижение было у сектора потребительских товаров повседневного спроса и финансового сектора.

Отношение выросших выпусков в снизившимся на NYSE было 1,21 к 1, на Nasdaq 1,02 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,18 млрд. акций, по сравнению с 7,43 в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,41% до уровня 25 439,39 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,27%, до 2 746,73 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,08% до 7 426,95 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок снизился с трехмесячного максимума.



Европейский фондовый рынок снизился в четверг с трехмесячного максимума после неожиданного резкого снижения объема розничных продаж в США, что привело к снижению акций во второй половине дня — в начале сессия начиналась оптимистично, «голубые фишки», такие как Nestle, показали сильные данные по прибыли.



Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,2% после роста в первой половине дня.



Фондовый рынок США открылся со снижением, хотя и умеренным, после того, как данные показали наиболее сильный спад объёма розничных продаж с сентября 2009 г., когда экономика восстанавливалась после рецессии.



DAX показал устойчивость после данных по ВВП, показавших, что страна едва избежала входа в рецессию, однако снижение германского индекса было наиболее сильным из европейских.



Британский FTSE вырос при снижении фунта на 0,5%.



Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,2% после роста в первой половине дня.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,05% и составил 7 197,01 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,69% до 11 089,79 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,23% — на отметке 5 062,52 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в пятницу на фоне статистики из Китая, которая не оправдала ожиданий аналитиков.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,37%, до 2682,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1389,47 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,87%, до 27900,84 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,34%, до 2196,09 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,11%, поднявшись до 6066,1 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,13%, до 20900,63 пункта.



Участники торгов с пессимизмом отреагировали на статистику из Китая, согласно которой индекс цен производителей в стране в январе вырос в годовом исчислении всего на 0,1%, хотя в декабре рост составлял 0,9%. При этом аналитики ждали замедления роста показателя до 0,3%.

Замедление роста цен производителей произошло в стране уже седьмой месяц подряд, и показатель роста за январь стал минимальным с сентября 2016 года.



Кроме того, инфляция в КНР в январе в годовом исчислении замедлилась до 1,7% с 1,9% месяцем ранее, а в месячном - наоборот, ускорилась до 0,5% с нулевого показателя в декабре. Аналитики ждали роста потребительских цен в стране на 1,9% в годовом исчислении. При этом показатель в месячном выражении совпал с прогнозами.



Учитывая риск снижения цен производителей в ближайшие месяцы, власти КНР могут принять новые меры для ослабления финансового давления на промышленные компании, включая снижение процентной ставки по кредитам.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: фондовые индексы РФ завершили торговую сессию четверга в «минусе».

Индекс Мосбиржи понизился на 1% и составил 2 460,82 пункта. Индекс РТС просел на 2,9%, до отметки 1 156,31 пункта.



Бумаги Сбербанка уменьшились в цене на 4,46%, «Газпрома» — на 2,21%, «АЛРОСы» — на 0,12%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,51%, Московской биржи — на 0,59%.



Российские фондовые индексы завершают торги снижением. Индексы проседают на фоне новостей о новых санкциях, однако когда они последуют и последуют ли вообще — непонятно. В пятницу индексы РФ могут незначительно отыграть падение, торги по индексу Мосбиржи пройдут в диапазоне 2 450—2 465 пунктов. Индекс РТС, вероятно, тоже предпримет попытки подняться наверх, но вряд ли они увенчаются успехом, торги пройдут в диапазоне 1 135—1 160 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 14 февраля понизился на 0,36 пункта или на 0,06% до уровня 565,55 пункта.



Объем торгов за день составил 599,1 млн. грн., акциями наторговали 0,59 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 13 февраля ПФТС-индекс повысился на 0,25 пункта или на 0,04% до уровня 565,91 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 6,64 пункта или на 1,19% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста большинства рынков региона с начала недели.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,32% - до 2712,43 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 1391,43 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,37% - до 28392,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2196,78 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,12% - до 21169,31 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,11% до 6057 пунктов.



В четверг на азиатских рынках наметилась коррекция после роста с начала недели на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и Китая. Кроме того, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании новостей из Пекина, где стартуют очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, которое бы устраивало и Пекин, и Вашингтон, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.



Рынки будут продолжать пристально следить и реагировать на удачи и провалы в переговорах.



Кроме того, участники торгов отыгрывают данные статистики из Японии и КНР. Так, по официальным данным, ВВП Японии в IV квартале 2018 года, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом.

Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.

В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта сократился на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не продемонстрировали единой динамики в четверг в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные торговые переговоры США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,05%, до 2719,7 пункта.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 0,66%, до 1398,84 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,23%, до 28432,05 пункта, южнокорейский KOSPI - вырос на 1,11%, до 2225,85 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,07%, снизившись до 6059,4 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,02%, до 21139,71 пункта.



Инвесторы в целом воздерживались от крупных позиций на рынке в ожидании новостей из Пекина, где проходят очередные двухдневные торговые переговоры США и Китая. У сторон есть две недели для достижения соглашения, в противном случае 1 марта в силу вступят новые взаимные пошлины.



Аналитики Essence International сказали, что если торговые переговоры пойдут хорошо, то единственным негативным фактором останется замедление роста китайской экономики, но этот риск может быть ограничен, поскольку власти Китая, вероятно, примут меры для обеспечения восстановления темпов роста ВВП страны.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказали статданные. Так, по официальным данным, ВВП Японии в IV квартале, по первой оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении и на 1,4% - в годовом. Показатель в годовом исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в квартальном - оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 0,4%.



В то же время, по официальным данным из Китая, объем экспорта страны в январе вырос на 9,1% в годовом исчислении, а импорта - сократилcя на 1,5%. При этом аналитики ждали падения экспорта и импорта на 3,2% и 10% соответственно.



Индекс ПФТС в четверг сменил неуверенный рост днем ранее неуверенным снижением: индикатор просел на 0,06% - до 565,55 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 599,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,59 млн. грн.



Среди индексных бумаг снизились в цене акции Укрнафты (-0,79%) и Центрэнерго (-0,64%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,67%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,05% - до 418,3 пункта при объеме торгов 1,24 млн. злотых (8,8 млн. грн.).



Среди индексных бумаг дорожали акции «Овостара» (+0,94%) и «Кернела» (+0,62%).

Отрицательную динамику демонстрировали акции «Агротона» (-1,51%) и «Астарты» (-0,41%).



К полудню пятницы, 15 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в пятницу вслед за снижением на американских биржах днем ранее.



По состоянию на 7.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,62% - до 2702,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,95%, до 1399,49 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,64% - до 27964,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,48%, до 2192,94 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 1,21% - до 20884,16 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 увеличивался на 0,22% до 6072,5 пункта.



Азиатские инвесторы обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в основном снизились на слабой внутренней статистике. Так, не порадовали инвесторов данные о том, что объем розничных продаж в США декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, и это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.



Аналитик State Street Bank Казушиге Кайда сказал, что он очень удивлен слабыми данными по розничным продажам в США.

«Однако, похоже, что чрезвычайно слабые данные частично связаны с шатдауном, при этом точные масштабы его влияния пока не ясны», - сказал он.



Шатдаун в США из-за бюджетных разногласий продолжался в декабре-январе рекордные 35 дней.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Китая и Японии. Так, по официальным данным, инфляция в КНР в январе в годовом исчислении замедлилась до 1,7% с 1,9% месяцем ранее, а в месячном - наоборот, ускорилась до 0,5% с нулевого показателя в декабре. Аналитики ждали роста потребительских цен в стране на 1,9% в годовом исчислении. При этом показатель в месячном выражении совпал с прогнозами. В Японии, по окончательным данным, объем промышленного производства в декабре сократился на 0,1% в месячном исчислении, что совпало с прогнозами и предварительной оценкой.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в пятницу на фоне статистики из Китая, которая не оправдала ожиданий аналитиков.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,37%, до 2682,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1389,47 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,87%, до 27900,84 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,34%, до 2196,09 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,11%, поднявшись до 6066,1 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,13%, до 20900,63 пункта.



Участники торгов с пессимизмом отреагировали на статистику из Китая, согласно которой индекс цен производителей в стране в январе вырос в годовом исчислении всего на 0,1%, хотя в декабре рост составлял 0,9%. При этом аналитики ждали замедления роста показателя до 0,3%.

Замедление роста цен производителей произошло в стране уже седьмой месяц подряд, и показатель роста за январь стал минимальным с сентября 2016 года.



Кроме того, инфляция в КНР в январе в годовом исчислении замедлилась до 1,7% с 1,9% месяцем ранее, а в месячном - наоборот, ускорилась до 0,5% с нулевого показателя в декабре. Аналитики ждали роста потребительских цен в стране на 1,9% в годовом исчислении. При этом показатель в месячном выражении совпал с прогнозами.



Учитывая риск снижения цен производителей в ближайшие месяцы, власти КНР могут принять новые меры для ослабления финансового давления на промышленные компании, включая снижение процентной ставки по кредитам.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,

http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . S&P 500 и Dow в четверг снизились, Nasdaq незначительно вырос.S&P 500 и Dow в четверг снизились, Nasdaq незначительно вырос при реакции инвесторов на вышедший хуже ожиданий отчёт о розничных продажах в декабре, факторов поддержки был оптимизм в отношении возможного разрешения торгового спроса США-Китай, так как в пятницу состоятся переговоры на высоком уровне между представителями США и Китая.Сократив потери в течение дня, S&P 500 удержался выше 200-дневной средней, ключевого технического уровня, третью сессию подряд.Все три основных фондовых индекса США были под давлением финансового сектора, чувствительного к уровню ставок. Доходность казначейских облигаций снизилась на вышедших хуже ожиданий экономических данных.Меж тем, не порадовала инвесторов опубликованная в четверг внутренняя статистика.Так, объем розничных продаж в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, причем это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, выросло на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 239 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 225 тысяч.Бесспорно, данные по розничным продажам не были хорошими, хотя одних этих данных недостаточно для сомнений в устойчивом состоянии американских потребителей.Снижение объема розничных продаж в декабре было самым сильным за девять лет, что оживило опасения замедления экономики.Три четверти компаний S&P 500 уже отчитались о результатах IV квартала. Аналитики сейчас ожидают, что рост прибыли был 16,2%, согласно данным Refinitiv.Однако для первого квартала этого года оценки менее благоприятные — ожидается снижение на 0,3% к уровню прошлого года, что может стать первым кварталом снижения прибили с 2016 г.Из 11 основных секторов S&P 500 6 закрылись на отрицательной территории, наибольшее процентное снижение было у сектора потребительских товаров повседневного спроса и финансового сектора.Отношение выросших выпусков в снизившимся на NYSE было 1,21 к 1, на Nasdaq 1,02 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,18 млрд. акций, по сравнению с 7,43 в среднем за 20 последних торговых дней.Европейский фондовый рынок снизился с трехмесячного максимума.Европейский фондовый рынок снизился в четверг с трехмесячного максимума после неожиданного резкого снижения объема розничных продаж в США, что привело к снижению акций во второй половине дня — в начале сессия начиналась оптимистично, «голубые фишки», такие как Nestle, показали сильные данные по прибыли.Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 0,2% после роста в первой половине дня.Фондовый рынок США открылся со снижением, хотя и умеренным, после того, как данные показали наиболее сильный спад объёма розничных продаж с сентября 2009 г., когда экономика восстанавливалась после рецессии.DAX показал устойчивость после данных по ВВП, показавших, что страна едва избежала входа в рецессию, однако снижение германского индекса было наиболее сильным из европейских.Британский FTSE вырос при снижении фунта на 0,5%.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в пятницу на фоне статистики из Китая, которая не оправдала ожиданий аналитиков.Участники торгов с пессимизмом отреагировали на статистику из Китая, согласно которой индекс цен производителей в стране в январе вырос в годовом исчислении всего на 0,1%, хотя в декабре рост составлял 0,9%. При этом аналитики ждали замедления роста показателя до 0,3%.Замедление роста цен производителей произошло в стране уже седьмой месяц подряд, и показатель роста за январь стал минимальным с сентября 2016 года.Кроме того, инфляция в КНР в январе в годовом исчислении замедлилась до 1,7% с 1,9% месяцем ранее, а в месячном - наоборот, ускорилась до 0,5% с нулевого показателя в декабре. Аналитики ждали роста потребительских цен в стране на 1,9% в годовом исчислении. При этом показатель в месячном выражении совпал с прогнозами.Учитывая риск снижения цен производителей в ближайшие месяцы, власти КНР могут принять новые меры для ослабления финансового давления на промышленные компании, включая снижение процентной ставки по кредитам.Бумаги Сбербанка уменьшились в цене на 4,46%, «Газпрома» — на 2,21%, «АЛРОСы» — на 0,12%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,51%, Московской биржи — на 0,59%.Российские фондовые индексы завершают торги снижением. Индексы проседают на фоне новостей о новых санкциях, однако когда они последуют и последуют ли вообще — непонятно. В пятницу индексы РФ могут незначительно отыграть падение, торги по индексу Мосбиржи пройдут в диапазоне 2 450—2 465 пунктов. Индекс РТС, вероятно, тоже предпримет попытки подняться наверх, но вряд ли они увенчаются успехом, торги пройдут в диапазоне 1 135—1 160 пунктов.Как сообщалось, в среду 13 февраля ПФТС-индекс повысился на 0,25 пункта или на 0,04% до уровня 565,91 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 6,64 пункта или на 1,19% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 февраля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 15 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70965 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4592 раз. Подякували: 8364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 14.02.19

дядя Caша » Чет 14 лют, 2019 13:14 0 177

дядя Caша Чет 14 лют, 2019 13:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.02.19

дядя Caша » Сер 13 лют, 2019 13:36 0 171

дядя Caша Сер 13 лют, 2019 13:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.02.19

дядя Caша » Вів 12 лют, 2019 13:33 0 175

дядя Caша Вів 12 лют, 2019 13:33