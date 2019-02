Итоги: Прогнозы 15.02.19

Форуми / Форуми Дяді Саші

Медианная оценка вероятности рецессии в США в следующие 12 месяцев 25% (20% в январе);



Медианная оценка вероятности рецессии в США в следующие два года 40% (40% в январе);



Медианная оценка роста ВВП США в этом году 2,4%, в 2020 г. 1,8% (2,5% и 1,8% в январе);



ФРС повысит процентные ставки один раз в этом году (2 повышения ставки по опросу в январе);



«Есть много неопределенности, мы есть некоторые хорошие основания прогнозировать замедление в 2019 г. по сравнению с 2018 г.

Безусловно, для ФРС есть смысл сделать паузу в изменении политики для того, чтобы посмотреть, как всё будет развиваться, потому что не исключено замедление экономики в 2019 г. между ослаблением мирового экономического роста, более жестких финансовых условий, и ослабления налогово-бюджетного стимулирования», - Джим Салливан, главный экономист по США в High Frequency Economics.



«ФРС очень сосредоточена на замедлении экономического роста. Во всяком случае, более высокие риск в том, что ФРС будет действовать слишком поздно, чем слишком рано» - Итан Харрис, руководитель по мировой экономике в Bank of America Merrill Lynch.



США: Индекс розничных продаж в декабре упал на 1,2% м/м



Индекс розничных продаж в декабре упал на 1,2%м/м до 505,8 млрд. долларов США, сообщило Министерство торговли США. Экономисты ожидали роста продаж в декабре на 0,1%. Падение продаж отмечено во всех секторах кроме автомобильного и строительного. Продажи в крупных магазинах сократилось на 3,3%м/м, продажи в спортивных и книжных магазинах упали на 4,9%, товаров для здоровья и личной гигиены – на 2%. Продажи на автозаправочных станциях сократились на 5,1%м/м, так как цена галлона бензина упала до 2,37 долларов с 2,65. В декабре розничные продажи выросли всего на 2,3% против декабря 2017 года, а продажи за весь 2018 год +5%. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре упали на на 1,8% - максимально декабря 2008 года, без учета энергоносителей продажи упали на 0,9%.



США: Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 4000 до 239 000.



Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло на 4000 до 239 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали падения числа заявок до 225 000.

Скользящая средняя заявок за четыре недели, которая нивелирует колебания от недели к неделе выросла до 231 750 - годовой максимум.

Количество госслужащих, подававших заявки после завершения частичной приостановки работы правительства, снизилось на 5553 до 1116, эти данные не попадают в общий отчет.

Компаниям все труднее привлекать и удерживать работников из-за дефицита предложения на рынке труда США Количество повторных заявок на пособие по безработице поднялось на 37 000 до 1 773 000.



Brexit: По сообщениям Financial Times, некоторые официальные лица поддерживают перенос даты выхода.



Крупнейшие автомобилестроительные компании в Европе рекомендовали Брюсселю отложить выход Великобритании из ЕС «на 6-12 месяцев», если Лондон попросит перенести дату Brexit, намеченную на 29 марта. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.



Согласно их информации, эти рекомендации могут стать аргументом в пользу продления срока Brexit «в случае запроса на этот счет британской стороны». По данным издания, некоторые официальные лица высокого ранга в Париже и Брюсселе поддерживают перенос даты Brexit «по меньшей мере до конца 2019 года», полагая, что задержка процедуры на несколько месяцев будет бессмысленной, если британский парламент продолжит блокировать сделку о Brexit.



«Мы не пойдем на серийное продление сроков Brexit», - приводит Financial Times слова представителя ЕС, участвующего в процессе согласования выхода Великобритании из сообщества. По его словам, против неоднократной отсрочки процедуры «решительно выступают 27 стран - членов блока».



Позиция Брюсселя основывается, в частности, на рекомендациях крупных компаний, которые разрабатывали планы дальнейшей работы с учетом текущей даты Brexit, оказавшейся теперь под вопросом, подчеркивает газета. Один из представителей автомобилестроительного сектора признался, что выход Соединенного Королевства из ЕС без заключения сделки или серия отсрочек Brexit станет «наихудшим сценарием». «Это было бы просто разрушительным для нас, - цитирует его Financial Times. - Мы не можем изменить наши планы в такой короткий срок».



Представитель другой компании заявил газете, что перекроить планы действий на случай непредвиденных обстоятельств будет невозможно, если задержка продлится менее полугода. «Это нанесет удар по производству даже сильнее, чем жесткий выход Великобритании, - отметил он. - Инвестиции будут потрачены впустую».



На переносе сроков выхода страны из состава Евросоюза, если сделка с ЕС об условиях Brexit не будет достигнута, настаивает ведущая оппозиционная Лейбористская партия. Инициативу лейбористов готовы поддержать консерваторы, выступающие против Brexit.



15 января члены Палаты общин британского парламента отвергли предложенную ранее премьером Терезой Мэй сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к законопроекту о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом бэкстопе в Северной Ирландии (режим, предусматривающий продолжение пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.



Итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предполагает, что процесс выхода одного из членов ЕС из состава сообщества должен быть завершен в течение двух лет с момента подачи официального уведомления о таком намерении. Великобритания передала его ЕС 29 марта 2017 года, таким образом Brexit должен состояться уже через полтора месяца. Статья 50 предусматривает возможность продления этого срока, но лишь при единогласном одобрении Европейского совета.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.



Япония, декабрь: Объем промышленного производства (окончательные данные): -0,1% м/м.



Объём промышленного производства: -0,1% м/м, предварительно было -0,1% м/м, ранее было -1,0% м/м;

Объем промышленного производства: -1,9% г/г, предварительно было -1,9% г/г, ранее было +1,5% м/м.



Предварительные данные: объем промышленного производства ожидается в январе -0,1% м/м, в феврале +2,6% м/м.



ЦБ РФ увидел брешь в данных Росстата о взлете ВВП РФ.



Действие разовых факторов приведет к временному замедлению роста ВВП России в 2019 году, считают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.



«Краткосрочные негативные факторы, среди которых - потеря динамизма в росте мировой экономики, снижение нефтяных цен, повышение НДС и ускорение инфляции, вероятно, временно замедлят рост ВВП в первой половине 2019 года», - говорится в отчете департамента.



При этом во второй половине года прекращение действия негативных факторов вкупе с «оживлением» бюджетных расходов ускорят рост экономики в случае отсутствия новых значимых внешнеэкономических шоков.



Кроме того, аналитики оценивают фактический рост ВВП России в 2018 году на уровне 1,7-2,3%, против оценки Росстата в 2,3%.



«В настоящее время мы оцениваем рост ВВП России в 2018 году в диапазоне 1,7-2,3%. Это в целом соответствует текущему потенциалу роста российской экономики», - говорится в отчете.



Согласно данным аналитиков ЦБ, фактический рост ВВП в 2018 году мог быть ниже обозначенных Росстатом 2,3%, а в 2016-2017 годах, наоборот, выше текущих статистических оценок. По оценке Росстата на сегодняшний день, ускорение роста экономики произошло за счет улучшения динамики добычи полезных ископаемых, оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения, а также строительства.



При этом аналитики ЦБ обращают внимание на то, что описанная Росстатом динамика строительных работ (динамика объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» выросла на 5,3% в 2018 году, хотя до пересмотра Росстатом была близка к нулю) не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве. Так, по данным РЖД, погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД в 2018 году уменьшилась, отмечают в ЦБ.



«Пересмотр динамики строительства пока в большей степени выглядит техническим и, по всей видимости, связан с получением более подробной отчетности по некоторым крупным инвестиционным проектам, завершенным в 2018 году», - отметили аналитики.



По их мнению, впоследствии объем досчитанных строительно-монтажных работ может быть более равномерно распределен между 2018 годом и предыдущими годами, когда они фактически осуществлялись в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. «В таком случае рост ВВП в 2016 и 2017 годах окажется выше текущих оценок, а в 2018 году - ниже», - заключили эксперты.



Рост ВВП Украины в IV кв. 2018г ускорился до 3,4% - Госстат.



Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в IV квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в III квартале рост составил 2,8%, во втором - 3,8% и в первом - 3,1%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики в четверг.



Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны в IV квартале минувшего года (с учетом сезонного фактора) добавила 1,1%.

В то же время в информации Госстата отсутствует показатель динамики ВВП в целом за 2018 год.

Нацбанк Украины в конце января 2019 года ухудшил оценку роста ВВП Украины в минувшем года с 3,4% до 3,3%, оценивая его в IV квартале в 3,3%. Согласно его ожиданиям, в этом году экономика страны увеличится на 2,5%, а в 2020-м - на 2,9%.

Согласно консенсус-прогнозу, составленному Минэконразвития в декабре, рост ВВП Украины в 2018 году оценивался на уровне 3,1%, в 2019 году - 2,9%.

Госбюджет-2018 и госбюджет-2019 построены на прогнозе роста экономики в эти годы на 3% ежегодно.



Пятничная сессия валютного межбанка прошла в достаточно мягком режиме. Что не помешало средневзвешенному курсу доллара заметно вырасти. Думается, решающую в этом роль сыграли утренние сделки на приподнятых отметках.



Драйверами роста стали несколько факторов – заметное расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие объемы остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также пресловутый «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков «прятаться» в преддверии выходных дней в старый надежный доллар.



Скорее всего, следующая неделя может наконец-то привнести на рынок безналичного доллара смену тренда и вхождение пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности. «Базой» для подобных ожиданий стала очевидная попытка стабилизации на рынке наличных. Не исключено, что клиентов этого сектора валютного рынка успокоили признаки отсутствия на торгах межбанка в пятницу «валютных хулиганов», следствием чего стало спокойное течение сессии.



При этом нельзя забывать, что 18-го из-за выходного дня в США (Америка в понедельник отмечает День президентов), на нашем рынке будет работаться «зеленый» безнал валютированием tom или «завтра», в режиме непопулярном в Украине.



Это исказит торги на валютном межбанке 18-го и в последующие два дня, когда на рынке вначале будет ограниченный приток внешнеторговой выручки, сменившийся уже к среде двойной порцией экспортной СКВ.



Последнее, в комплекте с очередным бюджетным периодом дает весомые основания для смены тренда на рынке безналичного «американца» с «бычьего» на «медвежий».





