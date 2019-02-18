У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу
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zРадио написав:Как видим, ни в одном временном интервале Украина не демонстрирует темпов прироста выше польских, в том числе в последние 2 года "невиданных реформ и международной поддержки", на которые не пришлось ни одного катаклизма, ни внешнего, ни внутреннего (Маркарова соврала). А если смотреть среднесрочно - пятилетка и десятилетка - экономика Польши растет, без преувеличения, НА ПОРЯДОК быстрее.
Я не знаю, на каком основании она говорит около 50 лет. Вы можете сказать любое количество лет. Мы были на более или менее одном уровне в 1991 году. Нам потребовалось 28 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вам может занять это 50, или 20, а также и 100 ...! Все возможные цифры - кто знает, что будет в ближайшие годы? На Украине и в мире ...? ))