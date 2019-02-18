У Мінфіні розповіли, коли економіка України наздожене Польщу

Додано: Вів 19 лют, 2019 08:10

SMOKE написав: А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди. А ведь как верно написал форумчанин выше -среднестатистический поляк живет не намного лучше украинца. Большинство отписавшихся в Польше никогда не были. На форуме даже встречается бред про то, что в Варшаве жить дешевле .чем в Киеве. И ведь верят в эту чушь люди.

С одной стороны на Украине живут не хуже, а даже лучше не только чем в Польше, но и в США. Просто не всегда всё надо мерить зарплатами и ценами на футболку, молоко или телефон. Например моя дочь раньше говорила что мы живём лучше чем они в Германии. Но потом она вышла замуж и жизнь наладилась. А вот пускай теперь те кто уехал (из мужиков) в США попробуют там устроить свою личную жизнь и с долгами рассчитаются, про которые никто из блогеров хвалящих жизнь за бугром не рассказывают. А стать банкротом там плёвое дело, чуть оступился и .опа. А привезенная жена с Украины может через год сбежать оставив голого.