Итоги: Мировой фондовый рынок 18.02.19

Додано: Пон 18 лют, 2019 13:44

Основные фондовые индексы США в пятницу выросли на фоне оптимизма по поводу торговых переговоров с Китаем.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,74%, до 25883,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,61%, до 7472,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,09%, до 2775,60 пункта.В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.Стороны продолжат диалог на следующей неделе в Вашингтоне. Как сообщил по итогам переговоров Белый дом, «детальные и интенсивные переговоры привели к прогрессу, но еще остается проделать большой объем работы».«Торговля была крупнейшим фактором, влияющим на рынки в последнее время, так что отрадно видеть, что стороны успешно проводят переговоры», таково мнение - Криса Гаффни из TIAA Bank.В пятницу также стало известно, что индекс Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, подскочил до 95,5 пункта с январского уровня в 91,2 пункта, об этом сообщалось на сайте университета. Аналитики ожидали роста до 93,3 пункта.При этом объем промышленного производства в США в январе в месячном выражении снизился на 0,6%, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,1%.Европейский фондовый рынок вырос в пятницу и за неделю в целомЕвропейский фондовый рынок в пятницу существенно вырос, рост за неделю стал наиболее высоким с ноября. Инвесторы благоприятно реагировали на признаки прогресса в переговорах по торговле США-Китай. Оптимистичные квартальные результаты компаний и комментарии от ЕЦБ помогли усилил рост дня.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,41%. За неделю индекс вырос на 3% (наиболее высокий рост с ноября).Индекс акций банков Stoxx Europe 600 Banks вырос на 2,66%, на комментариях Кёра, которые рассматривались как позитивные для банковского сектора. Член управляющего совета ЕЦБ Кёр в пятницу заявил, что траектория инфляции в еврозоне будет более низкой и центральный банк должен адаптироваться. Он сказал, что новые целевые долгосрочные операции рефинансирования (TLTRO), возможны, и центральный банк это обсуждал.Данные в Великобритании показали восстановление розничных продаж в январе, вызванное категорией одежды и обуви, так как магазины снижали цены.Данные по регистрациям автомобилей в ЕС показали снижение их числа пятый месяц подряд, хотя данные за январь были самым высокими с получения статистики в 2009 г.Испанский фондовый рынок вырос несмотря на политическую неопределённость — премьер-министр Педро Санчес призвал с досрочным выборам в конце апреля, вероятно это приведет к утрате правительством поддержки, так как он потерял поддержку каталонских партий по бюджету.Биржи Китая ощутимо выросли по итогам торгов понедельника, вслед за ними поднялись и остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и КНР.Оптимизм инвесторов был вызван новостями вокруг торговых отношений США и Китаем. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских торговых переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.Президент США Дональд Трамп при этом повторил сделанное до переговоров заявление о том, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.Учитывая ослабление экономики США, у обеих сторон есть довольно большая мотивация для какого-либо соглашения в краткосрочной перспективе, пока они продолжают обсуждать более масштабные структурные вопросы, которые маячат на заднем плане.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева находился на уровне закрытия предыдущих торгов - 66,65 RUB/USD, курс евро снизился на 0,27%, до 75,08 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,51% - до $65,56 за баррель.Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,75%, «Газпрома» — на 2,51%, «АЛРОСы» — на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, Московской биржи — на 1,16%.Российский рынок акций в пятницу заметно восстановился. Инвесторы больше не боятся темы санкций, как пару дней назад, но это не значит, что она действительно больше не страшна. Можно прикрываться ожиданием повышения рейтингов, на которые давно никто не смотрит, можно покупать незначительно подешевевшие активы, но все это до поры до времени, пока санкционная тема в очередной раз не актуализируется.Краткосрочный диапазон движения по индексу Мосбиржи составляет 2465—2500 пунктов, по индексу РТС — 1160—1180 пунктов.На фоне громкой новости о задержании топ-менеджмента крупной инвесткомпании Baring Vostok, которая, очевидно, негативно влияет на инвестклимат, начало новой недели может показать падение российских фондовых индексов. Индекс Мосбиржи проведет торги в диапазоне 2450-2470 пунктов, РТС - 1140-1150 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: