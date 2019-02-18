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Итоги: Энергетика 18.02.19

Итоги: Энергетика 18.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:45

Итоги: Энергетика 18.02.19

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, находясь в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и надежд на разрешение длительного торгового конфликта США и КНР.

По состоянию на 7.20 Киева цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до $66,36 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,45% - до $56,23 за баррель.

Данные отметки являются максимальными со второй половины ноября 2018 года.

В начале текущей недели поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно возможного переизбытка предложения нефти на рынке. Поводом для оптимизма стали опубликованные на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА, которые свидетельствуют о снижении добычи ОПЕК в январе.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стали новости по итогам очередных торговых переговоров 14-15 февраля между двумя крупнейшими мировыми экономиками - США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
Трейдеры надеются, что вскоре США и Китай придут к долгосрочному торговому соглашению, которое положительно отразится на мировой экономике в целом.

Позитивные сигналы от торговых переговоров США и Китая помогли улучшить настроения на рынках повсеместно.

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, что повысило цены более чем на 5% за неделю на признаках уменьшения мирового предложения и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,18, или на 2,2%, до $55,59 за баррель.

Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,68, или на 2,6%, до $66,25 за баррель.

По WTI и Brent по ближайшему контракту достигнут наиболее высокий уровень закрытия с 19 ноября.

За неделю цена WTI выросла на 5,4%, цена Brent на 6,7%.

Рынок был оптимистичен в отношении прогресса в переговорах между США и Китаем, что может влиять на спрос на энергоносители со стороны крупнейших мировых экономик. Китайское государственное агентство сообщило в пятницу, что стороны достигли «важного прогресса на текущей стадии» торговых переговоров, после встречи председателя КНР с торговым представителем США Робертом Лайтизером и секретарем казначейства США Стивеном Мнучиным.

ОПЕК на неделе сообщила, что объёма добычи в январе снизился примерно на 800 тыс. баррелей до 30,81 млн. баррелей в день, большая часть сокращения добычи пришлась на Саудовскую Аравию. Месячный доклад Международного энергетического агентства (IEA), также вышедший на этой неделе, сообщил о снижении объёма добычи Саудовской Аравии в январе на 400 тыс. баррелей в день до 10,24 млн. баррелей в день.

Саудовская Аравия на этой неделе обещала сократить объём добычи и далее: Financial Times цитировала министра нефти страны, который сказал, что страна может сократить добычу ещё на 500 тыс. баррелей в день до 9,8 млн. баррелей в день в марте.

«Рынок сейчас реагирует исключительно на поддерживающие цену новости, такие как анонс Саудовской Аравией более значительного сокращения добычи», - отмечают аналитики из Commerzbank.

Baker Hughes: за неделю у американских нефтяников стало на 3 буровых установки больше.
Третья по величине в мире нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.

За неделю до 15 февраля:

количество нефтяных установок увеличилось на 3 до 857 шт.;
количество газовых установок сократилось на 1 до 194 шт.;
общее количество установок увеличилось на 2 до 1051 шт.

Таким образом, нефтяные буровые по-прежнему находятся на минимальных значениях со второй половины мая прошлого года. На предыдущей неделе (до 8 февраля) число нефтяных установок увеличилось на 7 до 854 шт.

Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 66% меньше.

На прошлой неделе в среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету, добыча нефти составила 11.9 млн. баррелей. Это значение соответствует рекордным историческим максимумам.

Цены на нефть завершают пятничную торговлю ростом. Котировки Brent +2,18% до $65,97 за баррель. Рост с начала года составляет 22,6%. При этом американская нефть WTI подорожала в этом году на 21.9%. Сегодня она укрепляется на 1,78% до $55,39 за баррель.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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