Итоги: Энергетика 18.02.19

По состоянию на 7.20 Киева цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до $66,36 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,45% - до $56,23 за баррель.
Данные отметки являются максимальными со второй половины ноября 2018 года.
В начале текущей недели поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно возможного переизбытка предложения нефти на рынке. Поводом для оптимизма стали опубликованные на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА, которые свидетельствуют о снижении добычи ОПЕК в январе.
Дополнительным позитивным фактором для рынка стали новости по итогам очередных торговых переговоров 14-15 февраля между двумя крупнейшими мировыми экономиками - США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
Трейдеры надеются, что вскоре США и Китай придут к долгосрочному торговому соглашению, которое положительно отразится на мировой экономике в целом.
Позитивные сигналы от торговых переговоров США и Китая помогли улучшить настроения на рынках повсеместно.
Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.
Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, что повысило цены более чем на 5% за неделю на признаках уменьшения мирового предложения и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.
Мартовский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,18, или на 2,2%, до $55,59 за баррель.
Апрельский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,68, или на 2,6%, до $66,25 за баррель.
По WTI и Brent по ближайшему контракту достигнут наиболее высокий уровень закрытия с 19 ноября.
За неделю цена WTI выросла на 5,4%, цена Brent на 6,7%.
Рынок был оптимистичен в отношении прогресса в переговорах между США и Китаем, что может влиять на спрос на энергоносители со стороны крупнейших мировых экономик. Китайское государственное агентство сообщило в пятницу, что стороны достигли «важного прогресса на текущей стадии» торговых переговоров, после встречи председателя КНР с торговым представителем США Робертом Лайтизером и секретарем казначейства США Стивеном Мнучиным.
ОПЕК на неделе сообщила, что объёма добычи в январе снизился примерно на 800 тыс. баррелей до 30,81 млн. баррелей в день, большая часть сокращения добычи пришлась на Саудовскую Аравию. Месячный доклад Международного энергетического агентства (IEA), также вышедший на этой неделе, сообщил о снижении объёма добычи Саудовской Аравии в январе на 400 тыс. баррелей в день до 10,24 млн. баррелей в день.
Саудовская Аравия на этой неделе обещала сократить объём добычи и далее: Financial Times цитировала министра нефти страны, который сказал, что страна может сократить добычу ещё на 500 тыс. баррелей в день до 9,8 млн. баррелей в день в марте.
«Рынок сейчас реагирует исключительно на поддерживающие цену новости, такие как анонс Саудовской Аравией более значительного сокращения добычи», - отмечают аналитики из Commerzbank.
Baker Hughes: за неделю у американских нефтяников стало на 3 буровых установки больше.
Третья по величине в мире нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.
За неделю до 15 февраля:
количество нефтяных установок увеличилось на 3 до 857 шт.;
количество газовых установок сократилось на 1 до 194 шт.;
общее количество установок увеличилось на 2 до 1051 шт.
Таким образом, нефтяные буровые по-прежнему находятся на минимальных значениях со второй половины мая прошлого года. На предыдущей неделе (до 8 февраля) число нефтяных установок увеличилось на 7 до 854 шт.
Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 66% меньше.
На прошлой неделе в среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету, добыча нефти составила 11.9 млн. баррелей. Это значение соответствует рекордным историческим максимумам.
Цены на нефть завершают пятничную торговлю ростом. Котировки Brent +2,18% до $65,97 за баррель. Рост с начала года составляет 22,6%. При этом американская нефть WTI подорожала в этом году на 21.9%. Сегодня она укрепляется на 1,78% до $55,39 за баррель.
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