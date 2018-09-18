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Олег Кузнецов: криптовалюти.
Початок кінця чи новий виток?

Олег Кузнецов: криптовалюти. Початок кінця чи новий виток?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:46

Олег Кузнецов: криптовалюти. Початок кінця чи новий виток?

Пропонуємо до обговорення:
У соцмережах і пресі можна відшукати безліч таких відгуків і негативних прогнозів.

Дивися повний текст Олег Кузнецов: криптовалюти. Початок кінця чи новий виток?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:46

Автор не очень компетентен. Атака 51% не очень опасная угроза, многие криптовалюты уже внедрили защиту от неё. Себестоимость 1 биткоина высосана из пальца. В каждом регионе она разная, указанная в статье вообще фантастическая. К каким ценностям привязана стоимость фиатных валют (доллар, евро и т.д.) - к манипуляциям центробанков.
За последний год у криптомира появилось свое мощное лобби, так что говорить о его смерти уже смешно.
Криптотема явно не конек этого сайта. Минфин явно компитентней.
borisova_anka2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 17:22

Авторитетний "експерт , стоит прислушаться))
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