Приблизно четверта частина українського бюджету або 417 млрд грн буде витрачено на обслуговування державного боргу.
Дивися повний текст Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів - Гройсман.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:50
Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на обслуговування боргів - Гройсман.
Додано: Вів 19 лют, 2019 12:51
последний абзац рассмешил, ты смотри перед выборами еще и не такое петь будешь...
Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16
Если благополучие и сила Украины выражается в повальной трудовой миграции в сосединие страны, то Украина на верном пути.
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:02
Очередные бредни!
Доходы Бюджета:
2019 = 1,262 трлн грн;
2013 = 0,443 трлн грн.
Расходы Бюджета:
2019 = 1,406 трлн грн;
2013 = 0,506 трлн грн.
Расходы на обслуживание госдолга:
2019 = 0,417 трлн грн (33% доходов, или 29,7% расходов Бюджета);
2013 = 0,116 трлн грн (26,2% доходов, или 22,9% расходов Бюджета).
В долларовом выражении доходы Бюджета за 6 лет снизились с 55,4 млрд до 45 млрд (при среднегодовом курсе доллара 2019-го = 28).
При этом расходы на обслуживание госдолга в долларовом выражении за тот же период выросли с 14,5 млрд до 15,8 млрд.
И в этом нет ничего удивительного, ведь сам госдолг вырос с 73 млрд на конец 2013-го до 79 млрд долларов на конец 2018-го.
Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:06
Ну .... как сказать ..... у кого-то за 5 лет капитал вырос в 82 раза ......
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