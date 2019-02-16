Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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zРадио написав:Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???
Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!
Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.
Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!
Я казав про валютні вклади в українських банках, а не валютні кредити українських банків резидентам. Ще раз повторю своє питання - звідки взялись 40 млрд доларів, які український бізнес повернув закордонним кредиторам, якщо в банках лежало 10 млрд доларів юросіб? Даю підказку - в 2014 повернули майже стільки, наскільки зменшились, за цей рік, ЗВР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Причем здесь украинские банки к валютным кредитам украинского бизнеса в пользу НЕРЕЗИДЕНТОВ???
Украинский банк является резидентом! И долг украинского бизнеса украинским банкам не является внешним!
Речь о привлечении кредитования за рубежом! Есть множество форм подобного фондирования - начиная от кредитов материнских компаний своим украинским дочкам, и заканчивая выпуском и продажей на внешних рынков евробондов.
Все зависит от размера и качества заемщика (т.е. финансовых возможностей украинских бизнесменов). И причина снижения закредитованности именно в снижении возможностей обслуживать долг. Долг равно развитие! Как сказал один известный человек: если у бизнеса нет долга, значит у него нет идей. У нашего бизнеса, может, идеи и есть, но высокие страновые риски и отсутствие внутреннего рынка не позволяют кредиторам рассматривать их как благонадежных. Клиент у них нищий - вот в чем проблема!
Ще раз повторю своє питання - звідки взялись 40 млрд доларів, які український бізнес повернув закордонним кредиторам, якщо в банках лежало 10 млрд доларів юросіб?
Мать моя женщина, да что ж ты тупишь!!! 8-классник бы быстрее разобрался!
Взялись эти деньги из своей валютной выручки, если ты экспортер, и из проданной на МБ валютной выручки экспортеров, купленной на свою гривневую выручку, если ты не-экспортер!
Причем здесь вообще вклады банков, ЗВР и государственный долг??? Я умываю руки - если ты не понимаешь эту элементарщину, говорить дальше тупо не о чем!!!