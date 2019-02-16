Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Додано: Вів 19 лют, 2019 17:23

lapay написав: Класна схема - експортери продають на міжбанку, боржники купують, а ЗВР випарувались.

От де треба НБУ і уряду валюту брати - не позичати, а просто на міжбанку купувати - там же її навалом. Класна схема - експортери продають на міжбанку, боржники купують, а ЗВР випарувались.От де треба НБУ і уряду валюту брати - не позичати, а просто на міжбанку купувати - там же її навалом.

Еще один перл! Не дано порохоботам понять, что ЗВР таяли на дешевеющей гривне, а не духе святомКогда печатаешь и раздаешь банкам 300 млрд гривен за 1 год, не стоит удивляться, что бОльшая их часть окажется на МБ, играя против гривны и вымывая ЗВР!Еще и за какой год - за тот самый, в течение которого была временно потеряна территория, бизнес и население, а значит, за который денежную массу необходимо было УМЕНЬШАТЬ, а не УВЕЛИЧИВАТЬ!Я понимаю, что для тебя эти прописные истины - как высшая математика, но тогда, наверно, тебе стоит требовать разъяснительные материалы к методичкам, а не безудержно спорить, прикидываясь умным?..