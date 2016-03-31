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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 23:44

  trololo написав:
  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!


а чего в своих рассчетах не учитываете курс? который в 2013 был исскусственно занижен.
и про ЗВР забыли, которые на конец 2014 были в районе 7 млрд, а сейчас 20


А из каких шишей эти ЗВР "выросли"? Заработали или это транши МВФ?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 02:50

  zРадио написав:Очередные бредни!
Расходы на обслуживание госдолга:
2019 = 0,417 трлн грн (33% доходов, или 29,7% расходов Бюджета);
2013 = 0,116 трлн грн (26,2% доходов, или 22,9% расходов Бюджета).

Як завжди брехня від зрадофілів, яку всі лайкають.
https://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n27/22.pdf
Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 03:00

  zРадио написав:Вывод: Гройсман НАШИМИ деньгами отдает СВОИ долги - совершенно непонятно, на что идут кредиты, увеличивающие госдолг при том, что ВВП и Бюджет сокращаются!!

Ну і висновок абсолютно брехливий.
Гройсман став прем"єром 14 квітня 2016. До чого тут порівняння з 2013 роком? Давай ще з 1991 роком порівняй.
А з 2016 року і ВВП і бюджет тільки росте. Як в гривнях так і в доларах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:35

  andrijk777 написав:Витрати на обсуговування всього 7,9% від видатків бюджету.

чукча явно не читатель. Перечитайте свой же источник - речь идет о процентах по кредиту. Вместе с телом кредита мы получим вполне себе треть (у меня так получилось - не 1/4, а 1/3). Грося как раз и жалуется, что надо перекредитовываться - а не факт, что дадут. Или дадут под конский процент.
Никто не дает Украине кредиты на 10-20 лет - изредка ЕС может насыпать, но это "политические" кредиты. Все перекредитования короткие, "дополучки" и очень дорогие. Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.
Я работаю в частном бизнесе, можете поверить, что получить страховку на товарный кредит в 2013 и 2019, две большие задницы. Дают только под залог активов
курите свою порохоботню дальше
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 09:37

  andrijk777 написав: До чого тут порівняння з 2013 роком? Давай ще з 1991 роком порівняй.
А з 2016 року і ВВП і бюджет тільки росте. Як в гривнях так і в доларах.

Гройсман суть порождение нового режима - Яценюк, Яресько суть порождения той же гидры
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:13

“Український бюджет – 1,3 трлн. З них 417 млрд – четверту частину – ми маємо віддати тих боргів, які не ми накопичували. У 2018 році ми абсолютно нормально пройшли виплати. На кінець року ми вийшли з інфляцією менше 10%. Це дуже добрий показник”, – розповів Гройсман.

Тут какое-то недоразумение - согласно проекту бюджета обслуживание госдолга, идущее из госбюджета (проценты) составит около 145 млрд, а 272 млрд. будут заняты на долговом рынке и потрачены на погашение старых долгов (тело долга). К бюджетным расходам эта сумма не относится.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:14

andrijk777

Тролль, расходы на обслуживание госдолга (как, собственно, и любого другого долга) состоят из расходов на обслуживание процентов (1) и расходов по возвращению тела долга (2). То, что ты привел, описывает лишь пункт 1 - расходы по процентам.

А что касается претензий в сторону Гройсмана - вообще-то если ты забыл, то до позиции Премьер-министра он был Вице-премьер-министром В Кабинете Яценюка.

Но если хочешь с 2016-го, то получай:
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов;
31.12.2018 госдолг = 78,3 млрд долларов.

Прирост госдолга на 23,7% менее, чем за 3 года! Получил свой ответ? :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2016
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:17

Репост.
  Kudrjavuy написав:Девочки не ссорьтесь!
ВЫ все не Правы!
Рекомендую к изучению Прецендентного Окончательного Решения ЕСПЧ.

Окончательное дело от 12.10.2017года ЕСПЧ "Бурмич и другие против Украины".
Показательное дело:
1. Частная ювелирная фирма "А" передаёт партию золота, для изготовления заготовок и маркировки в казённую фирму "В"
2. фирма "В" банкротиться и исчезает.
3. Фирма "А" идёт в Суд и выигрывает, но в "ГРН" (на момент операции)
4. Дело лежить десяток лет в "Исполнительной службе"(не выполнение судебных решений)
5. К получению, на момент обращения в ЕСПЧ - им обязаны выплатить сумму в эквиваленте стоимости "стакана семечек."
- "Це стала практика украинського судочинста". И заведомое кидалово со стороны, что контролирует тех, кто печатает гривну, и навязывает её официальный расчёт.


Суть такова: Воры имеют всех, как хотят - а ВЫ грызётесь между собою?
Вместо того, что бы Воров "иметь".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:20

rjkz. Повністю підтримую. Ще слід врахувати що цикл - це спіраль діаметр якої щораз менший. Серед знайомих багато все закрили (це малий та середній бізнес), більшість виїхали. Інші планують. Просто ще жаба давить розпродавати все за копійки. А продавати треба, бо шлях нас "во мраке".
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 10:22

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

andrijk777,
Ну то есть зрадофилы - это те, кто верят больше официальным данным (которые и так радуги рисуют там, где сплошная серость), а не аспиранту Тернопольского университета Федорович Ирине Михайловне и ее статье, в которой в источниках из официальных данных только "Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України за 2009-2013" (2013!) и "Стан державного боргу України".
Порохоботы с каждым днем пишут все большую ересь, пытаясь выжать из себя хоть что-то, вот только из жмыха уже давить нечего.

- Интересно, а когда Вы это поняли? :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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