Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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sequence написав:Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.
Не весь. У 2010-2013 роках валовий зовнішній борг зріс з 117,3 млрд доларів до 142 млрд, ЗВР зменшились з 26,5 млрд до 20,5 млрд. У 2014-2018 роках валовий зовнішний борг зменшився з 142 млрд до 117 млрд, ЗВР практично не змінились. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/ https://index.minfin.com.ua/finance/assets/ Тоді ми жили в борг, зараз борги віддаємо. Різниця в 14 млрд доларів на рік. Тому тоді жили краще, ніж зараз, і крали камазами. Не буває економічних чудес. Те, що ватани і зрадофіли цього не розуміють (не хочуть розуміти) - це їх особисті проблеми, які навіть психіатр не вилікує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
sequence написав:Собеседники выше абсолютно верно заметили, что частные долги переродились в государственные и весь сказ.
Не весь. У 2010-2013 роках валовий зовнішній борг зріс з 117,3 млрд доларів до 142 млрд, ЗВР зменшились з 26,5 млрд до 20,5 млрд. У 2014-2018 роках валовий зовнішний борг зменшився з 142 млрд до 117 млрд, ЗВР практично не змінились. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/ https://index.minfin.com.ua/finance/assets/ Тоді ми жили в борг, зараз борги віддаємо. Різниця в 14 млрд доларів на рік. Тому тоді жили краще, ніж зараз, і крали камазами. Не буває економічних чудес. Те, що ватани і зрадофіли цього не розуміють (не хочуть розуміти) - це їх особисті проблеми, які навіть психіатр не вилікує.
Вероятно Вы политик? Вам конкретно указанно: 1. Хто "крали камазами"(краде) 2. Хто "зараз борги віддаємо"(віддає) 3. Чей "Гешефт"?(можна навіть пальцем тикати) І що буде далі? - Этот вопрос конкретный!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку. Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..
Травка пойдёт. Так, что торопитесь её кушать, а то и землю завтра-послезавтра продадут, и однозначно не Вам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Patrick написав:Вот идешь по городу и этих палаток, которые "ідуть своїм шляхом" как грибов после дождя. Хотя в данном контексте, точнее сказать как дерьма ранней весной.. Через одну остановку. Но что радует, ажиотажа нет!! Народ по свом делам идет и не обращает никакого внимания. Огорчает, только то что пасмурно и солнышка нет. Ну ничего..
2010, після перемоги Януковича. Біля нашої облради, підряд, штук 30 синіх палаток, біля яких ні души. Мої думки: "Що, С..., грошей багато, думаєте, що бога схопили за бороду? Ну почекайте, буде новий Майдан, тоді за все спитаємо."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...