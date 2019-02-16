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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:23

  Patrick написав:
  Kudrjavuy написав:
  Patrick написав:Весна прийде :)

Травка пойдёт. :mrgreen:
Так, что торопитесь её кушать, а то и землю завтра-послезавтра продадут, и однозначно не Вам.

Пусть кролик травку кушает.. Эх, Кудрявый.. надеюсь не продадут, ни травку ни землю :wink:

Будем объективнее
- Не легализуют.
...............................................................................
Хотя у Агрессора уже пошли дальше:
https://akcenty.com.ua/world/nalog-na-k ... estupnikom
Гнетут меня смутные сомнения, что и от наших "слуг" можно такого ожидать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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