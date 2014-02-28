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Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 16:23

  Patrick написав:
  Kudrjavuy написав:
  Patrick написав:Весна прийде :)

Травка пойдёт. :mrgreen:
Так, что торопитесь её кушать, а то и землю завтра-послезавтра продадут, и однозначно не Вам.

Пусть кролик травку кушает.. Эх, Кудрявый.. надеюсь не продадут, ни травку ни землю :wink:

Будем объективнее
- Не легализуют.
...............................................................................
Хотя у Агрессора уже пошли дальше:
https://akcenty.com.ua/world/nalog-na-k ... estupnikom
Гнетут меня смутные сомнения, что и от наших "слуг" можно такого ожидать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:22

  andrijk777 написав:Маніпулятор.
Хороша маніпуляція брати мінімальне значення боргу за конкретний місяць.
По цій логіці Яценюк і Яресько були супер-прем"єрами!! Державний борг зменшувався при них!
31.12.2014 госдолг = 69,8 млрд долларов
31.03.2016 госдолг = 63,3 млрд долларов
Щось я не чув похвальних од цим прем"єрам від маніпулятора.


Я брал не минимальные значения, ты - манипулятор! Я брал на конец месяца, предшествующего назначению Гройсмана (март 2016)! Как же можно быть таким несообразительным - выгораживаешь чиновника, не зная даже, когда его назначили!!!

Рада назначила Гройсмана премьером
Корреспондент.net, 14 апреля 2016, 11:37
https://korrespondent.net/ukraine/36296 ... a-premerom

При Премьере Гройсмане внешний госдолг вырос на 15 млрд долларов! Это неопровержимый факт.

Хочешь дополнить анализ золотовалютными резервами - не вопрос!
31.03.2016 = 12,7 млрд долларов.
31.12.2018 = 20,8 млрд долларов.

Итого чистый "вклад" Премьера Гройсмана во внешний госдолг = 15 - 20,8 + 12,7 = 6,9 млрд долларов. Делим на количество месяцев в кресле = 6,9 / 33 = 209 млн долларов в месяц.

С Яценюком ты тоже в лужу сел - мы говорим о внешнем госдолге, а не общем, или внутренним, который твой герой вместе с Яреськой и Гонтаревой обесценили в 3,5 раза, обвалив гривну!

Яценюк (март 2014 - март 2016):
Внешний госдолг на 28.02.2014 = 42,2 млрд;
Внешний госдолг на 31.03.2016 = 43,8 млрд;
ЗВР на 28.02.2014 = 15,5 млрд.

Итого "вклад" Премьера Яценюка во внешний госдолг = 43,8 - 42,2 - 12,7 + 15,5 = 4,4 млрд долларов! Делим на количество месяцев в кресле = 4,4 / 25 = 176 млн долларов в месяц.

Кто "эффективнее" - решишь сам :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2016
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2014
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2014
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/2016
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 лют, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:24

  Kudrjavuy написав:Хотя у Агрессора уже пошли дальше:
https://akcenty.com.ua/world/nalog-na-k ... estupnikom
Гнетут меня смутные сомнения, что и от наших "слуг" можно такого ожидать.


Зображення

:shock: :shock:
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/grojsman-okonfuzilsja-kureznym-zajavleniem-ukraincy-smejutsja-do-upadu-budu-snizhat-rost-dohodov
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:Кто "эффективнее" - решишь сам

Азаров - 10 млрд за 4 роки. :mrgreen:
Це не рахуючи приватних боргів на десятки мільярдів доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:56

  Волгарь написав:Это вполне естественно - если растут активы ЗВР, то соответственно растут и пассивы - долг. Итальянская бухгалтерия, система двойной записи. Внешний долг - единственный источник пополнения зВР в текущих условиях.

Видно проффесіонал Азаров чи проФФесор Янукович не знали італійської бухгалтерії. :D :D У них активи ЗВР падали, а борг ріс. Че-то не працювала ваша "естественность" в їх проффесійних руках.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:20

zРадио
Та не треба стільки писати, я зрозумів - ваш кумир Яценюк, адже за нього борг падав, а ЗВР росли.
Я з вами цілком згідний, вважаю Яценюка найкращим прем"єром за останні 10-15 років.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:29

  zРадио написав:2) А курс гривны в 2013-м был завышен не сильнее, чем он был завышен в 2018-м!

Сводный платежный баланс 2013 = +2,023 млрд долларов.
Сводный платежный баланс 2018 = +2,877 млрд долларов.


очень поверхностный вывод
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33

  andrijk777 написав:zРадио
Та не треба стільки писати, я зрозумів - ваш кумир Яценюк, адже за нього борг падав, а ЗВР росли.
Я з вами цілком згідний, вважаю Яценюка найкращим прем"єром за останні 10-15 років.


У вас делирий, или деменция? :mrgreen: Все наоборот - при Яценюке долг рос, а ЗВР уменьшались. Показано на цифрах, и подкреплено ссылками!

А лучший Премьер-министр Украины (вы будете удивлены) - это Кинах, при котором были созданы предпосылки рекордного едва ли не в мировой истории 2-летнего роста ВВП на 25% (2003-2004). Сам период пришелся на Премьера Януковича, но предпосылки были заложены предыдущим правительством, а сам Янукович - подхватил и не мешал.

За последние 10 лет лучший (из худших, если будет угодно) - Азаров
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 20 лют, 2019 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33

  zРадио написав:С Яценюком ты тоже в лужу сел - мы говорим о внешнем госдолге, а не общем, или внутренним, который твой герой вместе с Яреськой и Гонтаревой обесценили в 3,5 раза, обвалив гривну!

Це геніально! Коли потрібно одне ми говоримо про зовнішній борг, а коли потрібно інше то про загальний.
І треба бути дуже недалекою людиною щоб звинувачувати Гондареву чи Яценюка в обвалі курсу.
Сальдо зовнішньої торгівлі в студію.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:36

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

  zРадио написав:За последние 10 лет лучший (из худших, если будет угодно) - Азаров

Найгірший. За 4 роки +зовнішній держборг-резерви=10 млрд доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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