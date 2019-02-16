RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна цьогоріч віддасть
чверть свого бюджету на...

Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:37

  andrijk777 написав:Сальдо зовнішньої торгівлі в студію.


Сразу после того, как ты приведешь сальдо внешней торговли 2017-2018 :mrgreen:

И мы изначально с lapay говорили о внешнем долге - ты влез в чужую дискуссию, и еще будешь рассказывать, кто о чем говорил? Порохоботам не помешало бы между уроками пропаганды хоть изредка уроки этики вставлять :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 02.05.18
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:41

Re: Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Встряну по кандидатурам.
Кинах - молодец, с этим согласен.

Из последних двух - Гройсман гигант мысли по сравнению с Яценюком. Яценюк - редкостный дятел, который на пару с Яресько, так нагнули страну, что еще долго будем икать.
Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.
freeze
4
 
Повідомлень: 9739
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2847 раз.
Подякували: 3979 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:51

  freeze написав:Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.


Она по другой специальности училась, а после практики в Украине поехала на экзамен в Пуэрто-Рико :mrgreen:

И при всей огромной антипатии, признаю - "окончила" она с отличием :mrgreen:

Заслужила! https://en.wikipedia.org/wiki/Distingui ... ence_Medal
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 02.05.18
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:56

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Сальдо зовнішньої торгівлі в студію.

Сразу после того, как ты приведешь сальдо внешней торговли 2017-2018 :mrgreen:

2017 рік
сальдо -2501,1 млн.дол.
http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat ... tp2017.pdf
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 11.11.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:58

  lapay написав:
  zРадио написав:За последние 10 лет лучший (из худших, если будет угодно) - Азаров

Найгірший. За 4 роки +зовнішній держборг-резерви=10 млрд доларів.


А ВВП при этом вырос со 136 млрд долларов до 183. Если тебе не нравится ВВП, как показатель, то возьми экспорт - тут уже с помощью (якобы) удержания курса гривны ничего не завысишь - вырос с 55 до 68 млрд долларов!

Отношение долга к ВВП и долга в экспорту только снизилось! Это многого стоит! А теперь посмотри эти показатели по хваленным пост-майданным министрам!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 02.05.18
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, zРадио і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, коли Україна зможе відмовитись від... 1, 2
R2 » Вів 19 лют, 2019 11:23
11 472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 20:52
fokus
Україна поскаржилася в СОТ на нові санкції РФ щодо транзиту
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:13
4 190
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 21:34
shapo
Україна продовжує скуповувати пальмову олію, найбільше -... 1, 2
R2 » Суб 16 лют, 2019 07:16
16 989
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 18:26
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (803)
20.02.2019 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.