Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...

Додано: Сер 20 лют, 2019 21:18

andrijk777 написав: Якщо набрати багато кредитів і тратити ЗВР то дуже легко наростити ВВП і ще легше збільшити експорт.

Якщо набрати багато кредитів і тратити ЗВР то дуже легко наростити ВВП і ще легше збільшити експорт.

andrijk777 написав: А ще легше підписувати кабальні газові договори на 10 років(а-ля Тимошенко) і здавати власну територію на 25 років(Харківські угоди, а-ля Янукович). Це все аукається і донині. А ще легше підписувати кабальні газові договори на 10 років(а-ля Тимошенко) і здавати власну територію на 25 років(Харківські угоди, а-ля Янукович). Це все аукається і донині.

Не пустословь - опиши конкретные схемы, которые ты имеешь в виду! Я могу привести только примеры надувания импорта с помощью долга (что и просходит сегодня на закупках всяких американских тепловозов и бу-шных французских вертолетов), но он в расчете ВВП не участвует. Экспорт за свои, или заемные деньги - неважно, может быть только реально произведенным - ты в любом случае при производстве экспорта загружаешь свое производство и население заказами.Тут виноват тот, кто позволил россиянам там остаться в 1991-м! Продление, или непродление пребывания ЧМ РФ в 2010-м было чистой формальностью - как ты знаешь, Харьковские соглашения не действуют, потому что были денонсированы россией, захватившей весь Крым, а не только часть города Севастополь.После "зажигательной" мюнхенской речи ВВХ в 2007-м и нападения на Грузию в 2008-м только тупым было неясно, что из Севастополя РФ не уйдет!