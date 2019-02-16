Україна цьогоріч віддасть чверть свого бюджету на...
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andrijk777 написав:Сальдо зовнішньої торгівлі в студію.
Сразу после того, как ты приведешь сальдо внешней торговли 2017-2018
И мы изначально с lapay говорили о внешнем долге - ты влез в чужую дискуссию, и еще будешь рассказывать, кто о чем говорил? Порохоботам не помешало бы между уроками пропаганды хоть изредка уроки этики вставлять
Встряну по кандидатурам. Кинах - молодец, с этим согласен.
Из последних двух - Гройсман гигант мысли по сравнению с Яценюком. Яценюк - редкостный дятел, который на пару с Яресько, так нагнули страну, что еще долго будем икать. Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.
freeze написав:Принимал участие в обсуждении пары законопроектов, предложенных Яресько, только после того как бухгалтера всей страны дружно удивились познаниям Яресько в учете и бухгалтерии на уровне недоучившегося выпускника ПТУ, законопроекты отозвали. Но позор остался.
Она по другой специальности училась, а после практики в Украине поехала на экзамен в Пуэрто-Рико
И при всей огромной антипатии, признаю - "окончила" она с отличием
zРадио написав:За последние 10 лет лучший (из худших, если будет угодно) - Азаров
Найгірший. За 4 роки +зовнішній держборг-резерви=10 млрд доларів.
А ВВП при этом вырос со 136 млрд долларов до 183. Если тебе не нравится ВВП, как показатель, то возьми экспорт - тут уже с помощью (якобы) удержания курса гривны ничего не завысишь - вырос с 55 до 68 млрд долларов!
Отношение долга к ВВП и долга в экспорту только снизилось! Это многого стоит! А теперь посмотри эти показатели по хваленным пост-майданным министрам!
zРадио написав:А ВВП при этом вырос со 136 млрд долларов до 183. Если тебе не нравится ВВП, как показатель, то возьми экспорт - тут уже с помощью (якобы) удержания курса гривны ничего не завысишь - вырос с 55 до 68 млрд долларов!
zРадио написав:Отношение долга к ВВП и долга в экспорту только снизилось! Это многого стоит! А теперь посмотри эти показатели по хваленным пост-майданным министрам!
Проблема в тому, що борги не зменшуються автоматично, коли зменшується експорт і ВВП, через кризу і війну. Тому пред'являй Азарову і Януковичу, а перед тим Тимошенко, які нарощували борги, коли можна було цього не робити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
С какого это перепуга он ПРОСТО вернулся на уровень 2008 при цене коммодов в 1.5-2 раза ниже 2008-го, и миграции капитала с emerging markets?
lapay написав:Проблема в тому, що борги не зменшуються автоматично, коли зменшується експорт і ВВП, через кризу і війну. Тому пред'являй Азарову і Януковичу, а перед тим Тимошенко, які нарощували борги, коли можна було цього не робити.
Все с точностью до наоборот - на росте прибылей можно и порой даже нужно увеличивать долг, инвестированный в продолжение роста.
Если непонятно, почему так - спустись на бытовой уровень и примерь на себя шкуру частного предпримателя. Сразу все разложится по полочкам.
И наоборот - при сокращении выпуска необходимо сокращать, а не растить долг, иначе долговая нагрузка приведет к неконкурентности по издержкам и стагнации технологий, что в итоге непременно приведет к выходу с рынка
zРадио написав:Все с точностью до наоборот - на росте прибылей можно и даже нужно увеличить долг, инвестированный в продолжение роста.
Це якщо є гарантії, що прибуток не зменшиться з часом. Якщо гарантії немає (для сировинної економіки немає), то треба робити запаси, а не борги. Раша тільки зараз це зрозуміла.
zРадио написав:И наоборот - при сокращении выпуска необходимо сокращать, а не растить долг, иначе долговая нагрузка приведет к неконкурентности по издержкам и стагнации технологий, что в итоге непременно приведет к выходу с рынка
Так як же можна зменшити борги, якщо вони в рази більше запасів (ЗВР)? Ти думай, перед тим, як таке писати. А валовий зовнішній борг таки зменшився, тільки за рахунок зубожіння, про яке так люблять писати зрадофіли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:А ВВП при этом вырос со 136 млрд долларов до 183. Если тебе не нравится ВВП, как показатель, то возьми экспорт - тут уже с помощью (якобы) удержания курса гривны ничего не завысишь - вырос с 55 до 68 млрд долларов!
Якщо набрати багато кредитів і тратити ЗВР то дуже легко наростити ВВП і ще легше збільшити експорт. А ще легше підписувати кабальні газові договори на 10 років(а-ля Тимошенко) і здавати власну територію на 25 років(Харківські угоди, а-ля Янукович). Це все аукається і донині.
andrijk777 написав:Якщо набрати багато кредитів і тратити ЗВР то дуже легко наростити ВВП і ще легше збільшити експорт.
Не пустословь - опиши конкретные схемы, которые ты имеешь в виду! Я могу привести только примеры надувания импорта с помощью долга (что и просходит сегодня на закупках всяких американских тепловозов и бу-шных французских вертолетов), но он в расчете ВВП не участвует. Экспорт за свои, или заемные деньги - неважно, может быть только реально произведенным - ты в любом случае при производстве экспорта загружаешь свое производство и население заказами.
andrijk777 написав:А ще легше підписувати кабальні газові договори на 10 років(а-ля Тимошенко) і здавати власну територію на 25 років(Харківські угоди, а-ля Янукович). Це все аукається і донині.
Тут виноват тот, кто позволил россиянам там остаться в 1991-м! Продление, или непродление пребывания ЧМ РФ в 2010-м было чистой формальностью - как ты знаешь, Харьковские соглашения не действуют, потому что были денонсированы россией, захватившей весь Крым, а не только часть города Севастополь.
После "зажигательной" мюнхенской речи ВВХ в 2007-м и нападения на Грузию в 2008-м только тупым было неясно, что из Севастополя РФ не уйдет!