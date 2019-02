Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 19 лют, 2019 13:16 Итоги: Валюта 19.02.19



По состоянию на 07.35 Киева стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $5,15, или на 0,39%, до $1327,25 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,03% - до $15,75 за унцию.



Поддержку стоимости золота на текущей неделе продолжает оказывать динамика курса доллара.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) стабилен во вторник и составляет 96,9 пункта, однако показатель опускался три торговые сессии подряд, и его снижение достигло за это время 0,4%.



При этом мировые инвесторы ждут нового этапа торговых переговоров, который стартует в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.



Если в торговых переговорах будет прогресс, то увеличится спрос на валюты развивающихся стран, и курс доллара ослабнет, что окажет поддержку стоимости золота.



Курс евро снижается по отношению к доллару во вторник утром после роста днем ранее в рамках увеличения спроса на рисковые активы.



По состоянию на 7.15 Киева курс евро к доллару опускался до 1,1296 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1308 за евро.



Курс доллара к иене рос до ¥110,62 за доллар со ¥110,6.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,01%, до 96,92 пункта.



Во вторник инвесторы фиксируют прибыль после роста курса евро на предыдущих торгах. Так, в понедельник участники рынка предпочитали вкладывать средства в рисковые активы, и в частности в евро, на фоне надежд на скорое разрешения торгового конфликта между США и КНР.



Последний скачок евро не был основан на положительных факторах, специфическими конкретно для этой валюты, и рынок возвращается к отыгрыванию возможных негативных факторов.



Инвесторы ждут очередного заседания ЕЦБ, намеченного на 7 марта. Сохраняющаяся мягкая монетарная политика регулятора оказывает давление на курс единой европейской валюты. ЕЦБ на заседании в январе сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и заявил, что ожидает сохранения ставки, по крайней мере, до конца лета.



Активность на рынке форекс 18 февраля вследствие выходного дня в СШA была низка, курсы основных валют совершали колебания в ограниченных диапазонах.



Курс пары евро-доллар установился вблизи отметки $1,1310.

Пара фунт-доллар находилась около уровня $1,2920. Курс доллар/йена стабилен у отметки 110.60.



Курс золота достиг сегодня отметки 1327.40, максимальной с апреля прошлого года. Поддержку курсу золота оказывает ситуация, когда снижение темпов экономического роста мировой экономики приостановило процесс роста уровня основных процентных ставок.



Цена на нефть марки Brent достигла уровня $66,70 за баррель, максимального за последние три месяца.



Курсы основных криптовалют значительно выросли сегодня. Курс биткоина поднялся более чем на $250 и достиг отметки $3928. Поддержку курсам криптовалют оказало сообщение о том, что банк JP Morgan запускает свою собственную криптовалюту.



Президент Еврокомиссии Юнкер заявил в понедельник, что президент США Трамп дал ему слово не вводить торговые пошлины на автомобили из Европы. Юнкер также заявил, что если Великобритания попросит о продлении переходного периода для Брексита, то никто возражать не будет.



Согласно сообщению газеты The Guardian, четыре министра правительства Великобритании обратились к премьер-министру Мэй с требованием прекратить использовать в переговорах в качестве аргумента угрозу выхода страны из ЕС без какого-либо договора.



Фунт вырос в понедельник после трёх недель снижения подряд, инвесторы ожидают исхода переговоров по Brexit между Британией и Евросоюзом.

Разделение в оппозиционной Лейбористской партии, в которой 7 членов парламента образовали независимую группу в знак протеста против лидерства в партии Джереми Корбина, вероятно будет давить на фунт, так как это повышает политическую неопределённость.



В тоже время премьер-министр Тереза Мэй пытается спасти её соглашение по Brexit, при этом в кабинете есть члены, которые хотели бы приостановить выход Британии из ЕС без соглашения.



Пара фунт-доллар выросла на 0,3% до $1,2916. Против евро укрепление фунта не было удержано и оно стало минимальным.



В пятницу фунт вырос более чем на полпроцента, при поддержке сообщений о покупке хедж-фондами, примирительном тоне по Brexit министра иностранных дел Ирландии, и сильных данных по объему розничных продаж в Великобритании.



В целом активность на валютном рынке была ниже обычной из-за выходного в США,

Некоторые аналитики полагают, что разделение в Лейбористской партии может помочь фунту: лейбористские члены парламента настроенные против Brexit могут заставить Джереми Корбина искать другого решения, так как рынок рассматривает Brexit без соглашения наиболее худшим исходом для экономики Великобритании.

Премьер-министр Мэй сказала лидерам ЕС, что может провести сделку при уступках, преимущественно по вопросу «бэкстопа» для Северной Ирландии.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 19 февраля понизился на 4,48 коп. и составил 66,2022 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 8,79 коп., на торгах понедельника повысился на 6,20 коп., оказавшись на уровне 27,1859 UAH/USD tom.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 18-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 6,13 коп., составил 27,1894 UAH/USD tom.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 18 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,23/27,27 UAH/USD tom виртуально, без сделок.



Ввиду выходного дня в США (18-го Америка отмечает День президентов), в понедельник у нас работался на межбанке доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 10.02 на цифре 27,15/27,20 UAH/USD tom.



Вскоре темп коррекции упал, и безналичная пара доллар-гривня, сузив спред, обосновалась на отметке 27,19/27,23 UAH/USD tom. Новая волна продаж около 10.44 возобновила нисходящий тренд безналичной пары доллар-гривня, уронив ее к 27,17/27,19 UAH/USD tom и не оставив это без внимания НБУ. Регулятор появился на рынке, инициировав выкуп лишней (по его мнению) долларовой ликвидности с платформы Matching по 27,18 UAH/USD. Вмешательство Нацбанка немного (до 27,18/27,19 UAH/USD tom) приподняло текущие цены СКВ.

Спустя час, на 12.06 Киева рынок «завтрашнего» доллара, успокоившись, стал сбалансированным и сузил спред до 27,180/27,185 UAH/USD tom.



Торги безналичным долларом 18-го проходили на «тонком» (низколиквидном) рынке в условиях отсутствия спроса на валюту, которая поступит на счета покупателей лишь спустя сутки. Кроме того, импортеров удерживало от приобретения доллара невозможность перечисления валюты зарубежным партнерам из-за выходного дня в США.

Наконец, Украина была накануне изрядного объема фискальных платежей (19-го бизнесу надо было уплатить 8 видов налогов), вынуждая игроков межбанка аккумулировать гривню, не тратя ее на «завтрашний» доллар.



Тем временем о рисках сжатия гривневой ликвидности дали понять упавшие с уровня 57 963,7 млн. грн. к отметке 56 912,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также выросшие с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам яovernight рынка Depo.



На обеденный перерыв межбанк ушел после 13.00 на фоне инициировавшего расширение маржу «американца»; 27,18/27,19 UAH/USD tom. Это настроение сохранилось в дальнейшем – по состоянию на 15.00 доллар пребывал на уровне 27,170/27,185, спустя полчаса спред безналичной пары доллар-гривня стал еще шире: 27,17/27,19 UAH/USD tom.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,17/27,19 UAH/USD tom завершилась сессия валютного межбанка 18 февраля.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1859 UAH/USD tom.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,81% с 27,6883 UAH/USD до 27,1859 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 18 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,25/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке был дефицит покупателей СКВ валютированием «завтра» - доллар поступили бы с суточным лагом, а, кроме того, из-за выходного дня в США перечислять их 18-го все равно не было возможности.



Во-вторых, во вторник бизнесу предстояло уплатить в Казну налоги 8 видов. Это требовало аккумулирование гривни, исключая ее «транжирство» на «завтрашний» доллар.



В-третьих, на предыдущих трех сессиях безналичный доллар вырос в цене по средневзвешенному курсу с уровня 27,0075 к отметке 27,2479 UAH/USD, заставляя игроков задуматься о фиксации прибыли и коррекции.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, в понедельник работался доллар валютированием tom, в непопулярном у нас режиме валютирования.



Во-вторых, покупатели-импортеры не стали приобретать «завтрашнюю» СКВ из-за невозможности ее перечисления на счета зарубежных партнеров.



В-третьих, рынок 18-го был очень низколиквидным, и принявший участие в сессии регулятор выкупил незначительный (от $15,0 млн.) объем СКВ-ликвидности.



В-четвертых, дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок («синдром понедельника»).



Рынок наличных в понедельник следовал за настроениями в «зеленом» секторе валютного межбанка, причем делал это столь же вяло, как и торги «завтрашним» долларом. С той лишь разницей, что если от чрезмерного падения безналичный доллар спасал регулятор, выкупая «лишнюю» «зеленую» ликвидность и одновременно «накачивая рынок гривней, наличный «неформальный» рынок был предоставлен сам себе. При этом в отличие от безналичной пары доллар-гривня, средневзвешенный курс которой, несмотря на лоббирование НБУ «интересов» «американца», провалился на 6,20 коп., наличный доллар понес более скромные потери. Думается, дилеры-«неформалы» остерегались чрезмерно дисконтировать действующие цены, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».



За исключением Запорожья, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса завершили понедельничную сессию в равновесии спроса и предложения. Которое, однако, не спасло рынки столицы, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя от потерь на участке ликвидности. Последнее, полагаю, стало следствием пресловутого «синдрома понедельника», а также пассивности клиентов. Возможно, последние завидовали длинным выходным в США.



Кстати, случившийся на рынке Запорожья итоговый «перекос» в сторону преобладания клиентских оферов также не спас тамошние обороты от снижения.



Таким образом, несмотря на «медвежий» внутридневной тренд наличной «неформальной» пары доллар-гривня и относительное равновесие спроса и оферов, итоговая ликвидность понесла некоторые потери.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» наличного доллара понизилась на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 3,0-8,0 коп. (наиболее заметные потери понес рынок Харькова), позиция «предложение» стала ниже на 2,0-5,0 коп.



Полагаю, использовать послеобеденную, довольно заметную нисходящую динамику наличной пары доллар-гривня в качестве возможного «Прогноза» на ближайшую, 19 февраля, сессию валютного межбанка следует достаточно осторожно. Действительно, большинство отечественных банкиров ожидают пролонгацию «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, а кроме того, как мы указали выше, во вторник ожидаются объемные фискальные платежи по внушительному списку налогов. Однако, думается, не следует забывать о падении притока экспортной выручки из-за рубежа, что скажется на объеме оферов безналичной СКВ 19-го. Кроме того, существует вероятность появления на межбанке «валютных хулиганов», которые с прошлой пятницы взяли тайм –аут, хотя, высоковероятно не отказались от очередных попыток «качнуть» отечественный валютный рынок.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 18 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,17 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,408 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться».

Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.



Это настроение, в комплекте с «ползучим» снижением цен в наличной паре доллар-гривня сохранилось до полудня.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.



В течение 18 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,10/27,17 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го с изрядной задержкой – солидные клиенты никак не могли решиться на визит в оптовые ОВ.

Наконец после 10.40 «процесс пошел» в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое, однако, не сопровождалось высокими оборотами.



До полудня оптовая наличная пары доллар-гривня неспешно снижалась, реагируя на коррекцию «зеленого» безнала на валютном межбанке.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 18 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 15 февраля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 февраля уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение понедельника коррекции цен «зеленого» «завтрашнего» безнала, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1308 к $1,1306 потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 6 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, «заморозив» в течение понедельника обе позиции наличного евро, должным образом отреагировали на эту застывшую динамику пары евро-доллар «в миру», не забыв о снижении оферов наличного доллара. Кроме того, наверняка не было упущено из вида касание парой евро-доллар около 05.00 утра отметки $1,1326, а также более весомый максимум, достигнутый евро около 14.10 Киева ($1,1332), на котором, однако, пара евро-доллар не задержалась.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1293, пара евро-доллар сразу инициировала рост, сумев отметиться на локальном максимуме около 05.00 Киева ($1,1326).



Последовавшее засим снижение понизило пару к $1,1310.



Около 10.10 перед началом европейской сессии форекса пара евродоллар по сложившейся традиции провалилась к $1,1296. Стартовавшее из этой «ямы» ралли вознесло евро около 14.10 на новый максимум ($1,1332).



Новая коррекция, затянувшаяся до 18.00 уронила пару в диапазон $1,1302-1.1312, который евро не покидал до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар и иена к 12.15 Киева несут потери на фоне успеха переговоров США и Китая.



Динамика валют задается отношением инвесторов к риску.



Участники рынка могут корректировать свои позиции, продавая доллар в преддверии выхода «минуток» (протокола последнего заседания FOMC ФРС) в среду.



Швейцарский франк, евро и азиатские валюты в понедельник восстанавливаются с минимумов именно поэтому. Такую мысль высказал Шунтаро Икешима, главный менеджер по торговле иностранной валютой и финансовыми продуктами в Mitsubishi UFJ Trust & Banking в Токио.



Похоже, торговые переговоры между США и Китаем, достигли определенного прогресса, помогая подтолкнуть вверх акции на Уолл-стрит. Эксперт говорит, что пара доллар-иена с большей вероятностью будет предпринимать попытки роста примерно до апреля или мая, так как ожидается ослабление торговой напряженности между США и Китаем. В ближайшее время пара будет двигаться в диапазоне ¥109,50–111,50.



Индекс доллара USDX снизился 18 февраля на 0,13%, падая третий день, до 96,77 пункта.



«В целом настроения по-прежнему оптимистичные в отношении торговых перспектив», — считает главный валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул.



Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter в минувшую субботу о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с Китаем.



В воскресенье он планировал провести «важные заседания» с командой, представляющей США на переговорах с КНР. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.



«Прогресс в американо-китайских переговорах, а также тот факт, что США избежали очередного шатдауна, помогают поддерживать интерес к рискованным активам», — отмечает аналитик Resona Holdings Inc. в Токио Шинсуке Каджита. «Это, в первую очередь, способствует ослаблению иены», — таково мнение эксперта.



Курс доллара США снижается в паре с евро, а иена дешевеет ко всем основным мировым валютам на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.



Пара евро-доллар в понедельник по состоянию на 15.35 Киева торгуется на уровне $1,1323 по сравнению с $1,1296 на закрытие предыдущей сессии.



Курс доллара относительно иены поднялся до ¥110,56 по сравнению со ¥110,47 по итогам торгов в пятницу.



Курс евро к иене увеличилась до ¥125,18 против ¥124,79.



Индекс WSJ Dollar Index, оценивающий динамику доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов.



Фунт стерлингов подорожал до $1,2922 по сравнению с $1,2889 в пятницу.



Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении существенного прогресса по многим направлениям в переговорах с Китаем. В воскресенье он планировал провести «важные заседания» с командой, представляющей США на переговорах с КНР.



Ранее председатель КНР Си Цзиньпин также заявил о достижении сторонами прогресса по ряду важных вопросов.



Такие оптимистичные заявления сокращают спрос на защитные активы, к которым относится японская иена.



Отмечается, что в понедельник активность торгов на валютном рынке будет ниже, чем обычно, из-за празднования в США Дня президентов.



Как мы указывали в предыдущем обзоре, в пятницу около 15.25 Киева пара евро-доллар обновила минимум этого года, показав отметку $1,1233. Произошло это на выступлении представителя ЕЦБ Бенуа Кёре, который сообщил, что «замедление в еврозоне очевидно сильнее и шире, чем ожидалось», «инфляция ниже, ЕЦБ должен реагировать», «новые TLTRO (целевые долгосрочные программы операций рефинансирования) возможны, мы обсуждаем это».



Минимум прошлого года от 13 ноября, на $1,1212, впрочем, так и не был обновлен, пара пошла в отскок.



Его отчасти можно объяснить тем, что в 16.15 Киева вышли плохие данные по промышленному производству США за январь, спад составил 0,6% м/м против прогноза роста на 0,1% м/м.



Впрочем, в годовом выражении замедление было не столь существенным, с 4,08% г/г до 3,80% г/г, и в целом годовой рост остается достаточно сильным.



Однако основной причиной отскока пары евро-доллар от минимумов (который продолжился и в понедельник утром) является, очевидно, подписание президентом США Трампом компромиссного соглашения по бюджету США, которое позволило избежать новой частичной приостановки деятельности правительства. Правда, Трамп заодно объявил чрезвычайное положение, что позволило ему получить необходимые средства для строительства стены на границе с Мексикой. Но для рынков это не так важно, главное, что не будет шатдауна.



Также рынки позитивно восприняли итоги торговых переговоров США и Китая, из которых пока следует, что Трамп готов отложить повышение тарифов, предполагавшееся 01 марта.



На всем этом в понедельник пара евро-доллар достигала отметки $1,1333, так что коррекция от пятничного минимума составила целую фигуру.



Однако из всех последних новостей, на наш взгляд, по настоящему важной и действительно новой является готовность ЕЦБ пойти на проведение аукционов TLTRO по предоставлению ликвидности. Ближайшее заседание ЕЦБ будет 7 марта, и именно по итогам этого заседания ЕЦБ может объявить о запуске TLTRO. Но глава ЕЦБ Драги выступит уже в эту пятницу.



Плюс главный экономист ЕЦБ Питер Прат выступит три раза на этой неделе и любые новые намеки о возможности TLTRO будут важны.



Отметим также, что вероятность повышения ставки ЕЦБ в этом году упала с 40-45%, наблюдавшихся еще две недели назад, до текущих 23%. В целом мы по-прежнему полагаем, что разница в ставках ФРС и ЕЦБ, а также приближение окончания 10-летнего экономического цикла будут приводить к росту доллара. Мы не получили касания отметки $1,12 на прошедшей неделе, но ждем теперь его на этой неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 18-го уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение понедельника по спросу и потеряв 20 пунктов по предложению.



Торги рублем 18 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,408 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра не изменились, офера стали ниже на 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 февраля по спросу не претерпели изменений, потеряв 10 пунктов по предложению.



Своим снижением на понедельничной сессии валютного межбанка в Украине «завтрашний» безналичный «американец» обязан с одной стороны отсутствию интереса у наших игроков к СКВ подобного режима валютирования, с другой, намеченным нашими фискалами на вторник налоговыми платежами 8-ми видов, на которые понадобится много гривни.



Наличный рынок следовал за нисходящей динамикой «зеленого» безнала, сопровождаясь по-понедельничному вялой ликвидностью текущих сделок.



На ближайших торгах валютного межбанка в противоречие вступят 2 курсо и трендоформирующих фактора: с одной стороны на снижение курса безналичного доллара будет «давить» вышеупомянутые фискальные платежи, с другой, на стороне доллара станет играть упавший из-за длинных выходных в США приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



Рискнем предположить сохранение текущего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. Если, конечно, во вторник на межбанке не появятся «валютные хулиганы» с новыми попятами раскачать валютный рынок низколиквидными, хотя и очень агрессивными покупками СКВ на уже опустевшем рынке, как это было 08-14 февраля.



А торги межбанка в среду имеют хорошие шансы констатировать укрепление нацвалюты, базирующееся на двойной порции притока экспортной валюты из-за рубежа, часть которой наверняка осядет в «закромах» регулятора.



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн.



Полагаю, это следствие «большого фискального дня» - 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.



Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.



К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,150/27,175 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.



По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.



Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.



Наше предположение о непростом характере торгов безналичным «американцем» в условиях ограниченного притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на фоне «большого фискального дня» подтверждается. Рынок доллара перманентно меняет свое настроение, удерживая в напряжении наблюдающий за межбанком наличный рынок.



Около 11.06 на межбанковском валютном рынке снова ситуативный перевес на стороне продавцов и новая просадка курса: 27,175/27,185 UAH/USD.



К 11.21 ряды покупателей поредели, пара доллар-гривня на межбанке осталась на цифре 27,17/27,18 UAH/USD.



Дополуденное упорное противостояние двух оппонирующих друг другу факторов (нехватка предложения «экспортной» валюты и дефицит гривни) сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.



Эта динамика гармонирует с падение остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.



Около 11.54 спред котировок безналичного «американца» стал еще уже - 27,170/27,175 UAH/USD.



На 12.18 котировки безналичного «американца» немного растянули маржу (27,165/27,175 UAH/USD), намекая на скорый обеденный перерыв. На моменте по-прежнему баланс спроса и предложения на фоне отсутствия резких курсовых движений.

«Скукота», - резюмировал наш консультант.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1744 UAH/USD, потеряв 1,50 коп.



Наконец, около 13.08 на фоне не тронувшихся с отметки 27,165/27,175 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).



На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).



На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.



Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «дорожную пробку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,07/27,12 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, которое позволило им не ревизовать действующие цены: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.



К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 30,82/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,05/27,14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,05/27,14 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,83 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,83 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,00/27,20 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 27,07/27,13 UAH/USD, розница – 27,04/27,17 UAH/USD; Запорожье – 27,07/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,409 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , http://www.forexpf.ru , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 https://mycredit.in.ua/ru ,

http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Поддержку курсу золота оказывает ситуация, когда снижение темпов экономического роста мировой экономики приостановило процесс роста уровня основных процентных ставок.Цена на нефть марки Brent достигла уровня $66,70 за баррель, максимального за последние три месяца.Курсы основных криптовалют значительно выросли сегодня. Курс биткоина поднялся более чем на $250 и достиг отметки $3928. Поддержку курсам криптовалют оказало сообщение о том, что банк JP Morgan запускает свою собственную криптовалюту.Президент Еврокомиссии Юнкер заявил в понедельник, что президент США Трамп дал ему слово не вводить торговые пошлины на автомобили из Европы. Юнкер также заявил, что если Великобритания попросит о продлении переходного периода для Брексита, то никто возражать не будет.Согласно сообщению газеты The Guardian, четыре министра правительства Великобритании обратились к премьер-министру Мэй с требованием прекратить использовать в переговорах в качестве аргумента угрозу выхода страны из ЕС без какого-либо договора.Фунт вырос в понедельник после трёх недель снижения подряд, инвесторы ожидают исхода переговоров по Brexit между Британией и Евросоюзом.Разделение в оппозиционной Лейбористской партии, в которой 7 членов парламента образовали независимую группу в знак протеста против лидерства в партии Джереми Корбина, вероятно будет давить на фунт, так как это повышает политическую неопределённость.В тоже время премьер-министр Тереза Мэй пытается спасти её соглашение по Brexit, при этом в кабинете есть члены, которые хотели бы приостановить выход Британии из ЕС без соглашения.Пара фунт-доллар выросла на 0,3% до $1,2916. Против евро укрепление фунта не было удержано и оно стало минимальным.В пятницу фунт вырос более чем на полпроцента, при поддержке сообщений о покупке хедж-фондами, примирительном тоне по Brexit министра иностранных дел Ирландии, и сильных данных по объему розничных продаж в Великобритании.В целом активность на валютном рынке была ниже обычной из-за выходного в США,Некоторые аналитики полагают, что разделение в Лейбористской партии может помочь фунту: лейбористские члены парламента настроенные против Brexit могут заставить Джереми Корбина искать другого решения, так как рынок рассматривает Brexit без соглашения наиболее худшим исходом для экономики Великобритании.Премьер-министр Мэй сказала лидерам ЕС, что может провести сделку при уступках, преимущественно по вопросу «бэкстопа» для Северной Ирландии.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,81% с 27,6883 UAH/USD до 27,1859 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 18 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,25/17,00% годовых (с 12.13 Киева – 16,25/17,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 18 февраля, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на рынке был дефицит покупателей СКВ валютированием «завтра» - доллар поступили бы с суточным лагом, а, кроме того, из-за выходного дня в США перечислять их 18-го все равно не было возможности.Во-вторых, во вторник бизнесу предстояло уплатить в Казну налоги 8 видов. Это требовало аккумулирование гривни, исключая ее «транжирство» на «завтрашний» доллар.В-третьих, на предыдущих трех сессиях безналичный доллар вырос в цене по средневзвешенному курсу с уровня 27,0075 к отметке 27,2479 UAH/USD, заставляя игроков задуматься о фиксации прибыли и коррекции.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 февраля понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, в понедельник работался доллар валютированием tom, в непопулярном у нас режиме валютирования.Во-вторых, покупатели-импортеры не стали приобретать «завтрашнюю» СКВ из-за невозможности ее перечисления на счета зарубежных партнеров.В-третьих, рынок 18-го был очень низколиквидным, и принявший участие в сессии регулятор выкупил незначительный (от $15,0 млн.) объем СКВ-ликвидности.В-четвертых, дебют новой недели редко радует рынок ликвидностью сделок («синдром понедельника»).Рынок наличных в понедельник следовал за настроениями в «зеленом» секторе валютного межбанка, причем делал это столь же вяло, как и торги «завтрашним» долларом. С той лишь разницей, что если от чрезмерного падения безналичный доллар спасал регулятор, выкупая «лишнюю» «зеленую» ликвидность и одновременно «накачивая рынок гривней, наличный «неформальный» рынок был предоставлен сам себе. При этом в отличие от безналичной пары доллар-гривня, средневзвешенный курс которой, несмотря на лоббирование НБУ «интересов» «американца», провалился на 6,20 коп., наличный доллар понес более скромные потери. Думается, дилеры-«неформалы» остерегались чрезмерно дисконтировать действующие цены, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».За исключением Запорожья, рынки остальных системных центров валютообменного бизнеса завершили понедельничную сессию в равновесии спроса и предложения. Которое, однако, не спасло рынки столицы, Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя от потерь на участке ликвидности. Последнее, полагаю, стало следствием пресловутого «синдрома понедельника», а также пассивности клиентов. Возможно, последние завидовали длинным выходным в США.Кстати, случившийся на рынке Запорожья итоговый «перекос» в сторону преобладания клиентских оферов также не спас тамошние обороты от снижения.Таким образом, несмотря на «медвежий» внутридневной тренд наличной «неформальной» пары доллар-гривня и относительное равновесие спроса и оферов, итоговая ликвидность понесла некоторые потери.В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» наличного доллара понизилась на 1,0-3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» стали ниже на 3,0-8,0 коп. (наиболее заметные потери понес рынок Харькова), позиция «предложение» стала ниже на 2,0-5,0 коп.Полагаю, использовать послеобеденную, довольно заметную нисходящую динамику наличной пары доллар-гривня в качестве возможного «Прогноза» на ближайшую, 19 февраля, сессию валютного межбанка следует достаточно осторожно. Действительно, большинство отечественных банкиров ожидают пролонгацию «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня, а кроме того, как мы указали выше, во вторник ожидаются объемные фискальные платежи по внушительному списку налогов. Однако, думается, не следует забывать о падении притока экспортной выручки из-за рубежа, что скажется на объеме оферов безналичной СКВ 19-го. Кроме того, существует вероятность появления на межбанке «валютных хулиганов», которые с прошлой пятницы взяли тайм –аут, хотя, высоковероятно не отказались от очередных попыток «качнуть» отечественный валютный рынок.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 18 февраля в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 18 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,10/27,17 UAH/USD, евро – 30,75/30,90 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,408 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться».Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.Это настроение, в комплекте с «ползучим» снижением цен в наличной паре доллар-гривня сохранилось до полудня.К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.В течение 18 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,10/27,17 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 18-го с изрядной задержкой – солидные клиенты никак не могли решиться на визит в оптовые ОВ.Наконец после 10.40 «процесс пошел» в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое, однако, не сопровождалось высокими оборотами.До полудня оптовая наличная пары доллар-гривня неспешно снижалась, реагируя на коррекцию «зеленого» безнала на валютном межбанке.К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.На протяжении 18 февраля биды оптового наличного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 3,0-5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 15 февраля биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 5,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 февраля уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов и оферов.По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 18-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение понедельника коррекции цен «зеленого» «завтрашнего» безнала, а также настроениями клиентов, формируемых динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 18-го мало интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 18-го уровнями 30,75/30,90 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника стабильность бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно», не изменившись в течение понедельника по спросу и потеряв 20 пунктов по предложению.Торги рублем 18 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,408 UAH/RUB.По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля на наличном рынке Днепра не изменились, офера стали ниже на 10 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по не изменившимся с закрытия пятницы спросу и предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 февраля по спросу не претерпели изменений, потеряв 10 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,175/27,195 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн. грн. к отметке 53 972,2 млн. грн.Полагаю, это следствие «большого фискального дня» - 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,150/27,175 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.Наше предположение о непростом характере торгов безналичным «американцем» в условиях ограниченного притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на фоне «большого фискального дня» подтверждается. Рынок доллара перманентно меняет свое настроение, удерживая в напряжении наблюдающий за межбанком наличный рынок.Около 11.06 на межбанковском валютном рынке снова ситуативный перевес на стороне продавцов и новая просадка курса: 27,175/27,185 UAH/USD.К 11.21 ряды покупателей поредели, пара доллар-гривня на межбанке осталась на цифре 27,17/27,18 UAH/USD.Дополуденное упорное противостояние двух оппонирующих друг другу факторов (нехватка предложения «экспортной» валюты и дефицит гривни) сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.Эта динамика гармонирует с падение остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.Около 11.54 спред котировок безналичного «американца» стал еще уже - 27,170/27,175 UAH/USD.На 12.18 котировки безналичного «американца» немного растянули маржу (27,165/27,175 UAH/USD), намекая на скорый обеденный перерыв. На моменте по-прежнему баланс спроса и предложения на фоне отсутствия резких курсовых движений.«Скукота», - резюмировал наш консультант.Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,1744 UAH/USD, потеряв 1,50 коп.Наконец, около 13.08 на фоне не тронувшихся с отметки 27,165/27,175 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.Около 12.00 киевские дилеры, реагируя на «дорожную пробку» рынка «зеленого» безнала, едва заметно понизили действующие цены своего рынка: 27,07/27,12 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении установившегося с утра равновесия спроса и предложения, которое позволило им не ревизовать действующие цены: 27,07/27,15 UAH/USD, евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль 0,405/0,409 UAH/RUB.К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 19 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,10/27,20 UAH/USD, евро – 30,82/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,05/27,14 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,05/27,14 UAH/USD, евро (опт) 30,70/30,83 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,70/30,83 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,00/27,20 UAH/USD, евро – 30,50/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,408 RUB/USD, Одесса – опт 27,07/27,13 UAH/USD, розница – 27,04/27,17 UAH/USD; Запорожье – 27,07/27,15 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,409 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

