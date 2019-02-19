Итоги: Мировой фондовый рынок 19.02.19

Европейский фондовый рынок пытается удержаться около максимума за 4 месяца.
Европейский фондовый рынок в понедельник большей частью просел, основной индекс удерживается около максимума за четыре месяца. Участники рынка продолжают следить за переговорами США и Китая по торговле, надеясь на оптимистичные новости.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,23%, после того, как в пятницу он вырос до максимума за четыре месяца. За прошлую неделю индекс вырос на 3%.
Пара евро-доллар выросла на 0,1%, пара фунт-доллар - на 0,2%.
На этой неделе переговоры между США и Китаем по торговле продолжатся в Вашингтоне, что поддерживает надежды, что страны достигнут соглашения. Тем не менее, инвесторы все еще обеспокоены прогрессом по сложным вопросам, таким как неприятие Вашингтоном китайской технологической и торговой политики.
Акции автомобильного сектора возглавили снижение, после того, как департамент торговли США в воскресенье, как сообщалось, направил доклад по национальное безопасности президенту Трампу, предлагая новые тарифы на импортируемые автомобили и компоненты.
Представитель Европейской комиссии на пресс-конференции в понедельник завил, что ЕС быстро ответит на любые тарифы на импорт в США автомобилей из региона.
В США рынки закрыты (Америка отмечает День президентов), что означало более низкую активность.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,23%, после того, как в пятницу он вырос до максимума за четыре месяца. За прошлую неделю индекс вырос на 3%.
Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,24% и составил 7 219,47 пункта.
Немецкий DAX понизился на 0,01% до 11 299,20 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,30% — на отметке 5 169,54 пункта.
Азия
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов вторника в ожидании нового этапа торговых переговоров Китая и США, которые состоятся на текущей неделе в Вашингтоне.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 2755,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1443,6 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,42%, до 28228,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2205,63 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,28%, поднявшись до 6106,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 21302,65 пункта.
В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая. По словам представителя Белого дома, делегации стран начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.
Ожидания прогресса в торговых отношениях между США и Китаем очень высоки, поскольку они продолжают переговоры.
Однако неопределенность сохраняется, и это ограничивает оптимизм инвесторов.
Дополнительную поддержку японскому рынку акций оказало снижение курса иены по отношению к доллару. Курс доллара к иене растет до ¥110,7 за доллар со ¥110,6.
Ослаблению курса японской валюты способствуют заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о готовности регулятора обеспечить дополнительную поддержку экономики в случае негативного влияния на нее со стороны роста курса иены.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,71% - до 2472,41 пункта, а РТС - на 0,04%, до 1177,04 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,4%, до $66,5 за баррель.
Бумаги Сбербанка просели в цене на 1,81%, «Газпрома» — на 1,57%, Московской биржи — на 0,39%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,07%.
Российский рынок акций в понедельник так и не справился с санкционной темой. Можно сколько угодно говорить о том, что экономике РФ это не страшно, но инвесторы предпочитают свои деньги не терять и беречь. Рынок РФ явно голосует рублем и фиксирует позиции. Индекс Мосбиржи в моменте падал довольно заметно, к вечеру стабилизировался возле 2 466 пунктов. Значимая поддержка все так же расположена на уровне 2 450 пунктов, сопротивление стоит рядом на 2 500 пунктов. Индекс РТС снижается ограниченно и консолидируется около 1 173 пунктов — у него огромный потенциал для коррекции. Краткосрочный коридор колебаний по рублевому индикатору составляет 2 455—2 485 пунктов, по валютному — 1 160—1 180 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 18 февраля понизился на 3,42 пункта или на 0,42% до уровня 560,43 пункта.
Объем торгов за день составил 168,27 млн. грн., акциями наторговали 0,55 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу 15 февраля ПФТС-индекс понизился на 1,70 пункта или на 0,30% до уровня 563,85 пункта.
С начала 2019 года ПФТС-индекс повысился на 1,07 пункта или на 0,19% с 559,36 пункта.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 февраля, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник на фоне надежд, что США в ближайшее время не повысят пошлины на товары из КНР.
По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,79% - до 2730,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,41%, до 1422,93 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 1,51% - до 28322,74 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,48%, до 2206,65 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 1,8% - до 21276,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - повышался на 0,33%, до 6986,4 пункта.
Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости, связанные с торговыми отношениями США и Китаем. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
В то же время президент США Дональд Трамп повторил сделанное до переговоров заявление о том, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава отметил, что рынок постепенно отыгрывает возможность продления срока дедлайна для введения новых пошлин.
Во-вторых, биржи Китая ощутимо выросли по итогам торгов понедельника, вслед за ними поднялись и остальные основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне надежд на скорое разрешение торгового конфликта США и КНР.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,68%, до 2754,36 пункта,
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,71%, до 1440,95 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,6%, до 28347,01 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,67%, до 2210,89 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,39%, поднявшись до 6089,8 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,82%, до 21281,85 пункта.
Оптимизм инвесторов был вызван новостями вокруг торговых отношений США и Китаем. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских торговых переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.
Президент США Дональд Трамп при этом повторил сделанное до переговоров заявление о том, что может перенести повышение пошлин на китайские товары, которое планируется 1 марта, если увидит, что стороны приближаются к соглашению.
Учитывая ослабление экономики США, у обеих сторон есть довольно большая мотивация для какого-либо соглашения в краткосрочной перспективе, пока они продолжают обсуждать более масштабные структурные вопросы, которые маячат на заднем плане.
Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник снизился на 0,42% - до 560,43 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 168,27 млн. грн., в том числе акциями - 0,55 млн. грн.
Среди индексных бумаг подешевели акции Центрэнерго (-0,64%).
Положительную динамику показали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,33%) и Донбассэнерго (+0,29%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,26% - до 418,05 пункта при объеме торгов 2,11 млн. злотых (15 млн. грн.).
В «индексной корзине» дешевели акции «Овостара» (-3,6%) и «Кернела» (-2,34%).
С ростом стоимости торговались акции агрохолдинга ИМК (+1,44%), «Агротона» (+1,16%) и «Астарты» (+0,82%).
К полудню вторника, 19 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне сдержанного оптимизма перед новым раундом торговых переговоров США и Китая.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,25% - до 2761,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1444,15 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,08% - до 28368,65 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,16%, до 2207,33 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% - до 21301,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,33%, до 6110 пунктов.
Мировые инвесторы продолжают пристально следить за торговыми отношениями США и Китая, делегации которых, по словам представителя Белого дома, начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.
Инвесторы надеются на прогресс в переговорах, но пока нет каких-либо новостей, они предпочитают сохранять умеренный оптимизм. Так, главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито сказал, что на японском рынке преобладает выжидательная позиция. По мнению эксперта, динамика рынка ограничена узким диапазоном, поскольку трейдеры следят за курсом иены к доллару и изменениями на китайских фондовых рынках.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов вторника в ожидании нового этапа торговых переговоров Китая и США, которые состоятся на текущей неделе в Вашингтоне.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 2755,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1443,6 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,42%, до 28228,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2205,63 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,28%, поднявшись до 6106,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 21302,65 пункта.
В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая. По словам представителя Белого дома, делегации стран начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.
Ожидания прогресса в торговых отношениях между США и Китаем очень высоки, поскольку они продолжают переговоры.
Однако неопределенность сохраняется, и это ограничивает оптимизм инвесторов.
Дополнительную поддержку японскому рынку акций оказало снижение курса иены по отношению к доллару. Курс доллара к иене растет до ¥110,7 за доллар со ¥110,6.
Ослаблению курса японской валюты способствуют заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о готовности регулятора обеспечить дополнительную поддержку экономики в случае негативного влияния на нее со стороны роста курса иены.
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