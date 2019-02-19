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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 19 лют, 2019 13:22 Итоги: Прогнозы 19.02.19



- Для ЕЦБ может иметь смысл пересмотреть общую структуру денежной политики в будущем, сейчас может быть неподходящий момент;

- Дальнейшие покупки активов могут быть вообще не нужны для обеспечения того, что финансовые условия уместные;

- Если экономика еврозоны будет замедляться более резко, мы можем применить указания по будущим изменениям процентных ставок, дополненные другими мерами;

- Нам необходимо внимательно следить за прохождением денежной политики через банковскую систему;

- Ожидает, что прогнозы на краткосрочную перспективу, в частности, будут пересмотрены со снижением;

- Что имеет значение для нас — это среднесрочная перспектива, и мы видим тут позитивные и негативные факторы;

- Восстановление вероятно, но слишком рано говорить, насколько большое;

- Наиболее большая проблема пока — политические неопределенности, сохраняющиеся так долго, связанные с протекционизмом, Brexit и так далее;

- Вопрос в том, как будет реагировать финансовый сектор;

Есть риски, что банки могут реагировать даже более про-циклически, чем обычно;

- Долгосрочные целевые операции рефинансирования были очень полезным инструментом в прохождении денежной политики, они часть набора инструментов.



Германия, Бундесбанк: Рост ВВП останется вялым как минимум в первой половине текущего года.



Экономика Германии продолжит испытывать трудности в первой половине года, однако индикаторы все еще указывают на то, что замедление роста ВВП может оказаться временным, сохраняя вероятность восстановления во втором полугодии, сообщил в понедельник Бундесбанк.



Темпы роста ВВП Германии в IV квартале 2018 года были нулевыми, и чиновники все больше опасаются, что ослабление крупнейшей европейской экономики может оказаться более существенным и продолжительным, чем предполагалось ранее, что подвергает риску весь континент.



Низкий показатель заказов в производственном секторе, ухудшение индикаторов настроений и ослабление инвестиций позволяют предположить, что темпы роста экономики вряд ли ускорятся в течение зимних месяцев, говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.

«Все это говорит о том, что базовые темпы роста экономики останутся сдержанными как минимум в первой половине года», - сообщил Бундесбанк.

«Однако нет никаких указаний на то, что замедление роста трансформируется в полноценный спад».



Регулятор отметил, что экспорт автомобилей, существенно ограничивший расширение экономики в конце 2018 года, начал восстанавливаться, рынок труда сохраняет устойчивость, а хорошая динамика зарплат указывает на рост частного потребления.

Поддержку росту также может оказать начало действия налогово-бюджетных стимулов, сообщил центробанк.



Япония: Индексы Reuters Tankan в феврале.



Индекс производителей в феврале +13 против +18 в январе, это наиболее низкое значение индекса с октября 2016 г.;

Индекс для непроизводственных компаний в феврале +22 против +31 в январе, это наиболее низкое значение с декабря 2016 г.

Производители ожидают индекса в мае на уровне +12, непроизводственные компании на +20.



В Reuters отмечают:

- компании получили удар от ослабления спроса как внутри страны так и заграницей в свете замедления мирового экономического роста и трений в торговле;

- настроение производителей снижается четвёртый месяц подряд;

- настроение в сфере услуг снизилось впервые за четыре месяца;

- как настроение производителей, так и настроение непроизводственных компаний, как ожидается, будет снижаться в предстоящие три месяца;

- «Капитальные вложения откладываются из-за торговой войны США-Китай и замедления в экономике Китая», - пишет менеджер производителя оборудования в опросе;

- индекс настроения производителей снизился у производителей электрического оборудования и промышленных материалов, включая нефтепереработку, сталь и химию;

- на сектор услуг давили ритейлеры — это тревожный знак для потребления, которое составляет около 60% экономики.



Reuters Tankan — месячный опрос, отслеживающий квартальный опрос Tankan Банка Японии;

ответили 266 фирм из 480 крупных и средних компаний;

опрос проводился 1-14 февраля.



Индексы вычисляются как вычитание процента пессимистических ответов от процента оптимистических. Отрицательная цифра означает, что пессимистов больше, чем оптимистов.



Экс-посол США призвал американских бизнесменов срочно уезжать из России.

Арест американца Майкла Калви, основателя крупнейшего фонда прямых инвестиций в Россию Baring Vostok, следует расценивать как сигнал для всего американского бизнеса, который продолжает работать в РФ, считает бывший посол США в Москве Майкл МакФол.



По его словам, дело Калви, который был на два месяца помещен в СИЗО из-за корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный», показывает, что деятельность в России пора сворачивать, поскольку за решеткой может оказаться каждый.

«Если они могут арестовать Калви, они не побоятся арестовать никого», - написал в Twitter МакФол, возглавлявший посольство США в РФ с 2012 по 2014 год.

«Моим американским друзьям, которые все еще продолжают делать бизнес в России: пора возвращаться домой», - добавил он.



В Кремле следят за делом Калви, которого знают как «очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя происходящее в понедельник.

Он заверил, что в деле основателя Baring нет какой-либо геополитической составляющей и что оно не связано с обострением отношений с США. «Состояние отношений России с другими государствами никоим образом никогда не влияет на предпринимательскую деятельность зарубежных инвесторов здесь», - подчеркнул Песков.

«Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», - добавил он.



Этим надеждам, впрочем, вряд ли суждено сбыться. Дело Калви «может заставить даже самых смелых иностранных инвесторов подумать дважды перед тем, как начинать инвестиционные проекты в России», сказал Bloomberg управляющий активами в Union Bancaire Privee в Лондоне Павел Лаберко.



«Vostok - один из самых преданных и уважаемых долгосрочных инвесторов в стране, и факт задержания шести человек вызывает тревогу», - добавил он.



«Это событие - часть печально известного «российского риска» с которым сопряжено ведение бизнеса в стране, - говорит главный стратег BCS Global Markets в Москве Вячеслав Смольянинов. - Это очень негативно для настроений в инвестсообществе».



Напомним, Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд. рублей из банка «Восточный» через сделку по продаже банку акций люксембургской Financial Technology Group по заведомо завышенной цене.

По словам самого Калви, происходящее связано с его конфликтом с другим акционером банка - Артемом Аветисяном, который по совместительству является членом общественного совета при ФСБ, куда и был подан иск против американца.



«Перед слиянием Юниаструм банка и «Восточного» Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», - объяснял Калви в Басманном суде 15 февраля.



Baring, по его словам, подал иск в Лондонский арбитраж, чтобы оспорить сделки Аветисяна. Тот ответил, задействовав силовой ресурс на российской территории.



Само задержание американца незаконно, возмущается бизнес-омбудсмен Борис Титов: статья 108 УПК запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. В том числе и по статье ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса, которую инкриминируют основателю Baring Vostok Майклу Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде.



«Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально», - подчеркнул Титов.



По данным ЦБ, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию оказался минимальным за всю историю наблюдений - $1,8 млрд. При этом во второй половине года инвесторы и вовсе забирали деньги из реального сектора экономики - $5,3 млрд. в III квартале и $0,9 млрд. - в IV-ом.



В Госдуме заявили об отсутствии денег на выполнение социальных обязательств в регионах.



Бюджеты российских регионов могут не справиться с нагрузкой, которую возлагает на них новая серия майских указов Путина, потребовавшего за 6 лет догнать Германию, побороть бедность и войти в топ-5 экономик мира.

Текущая финансовая ситуация на уровне субъектов такова, что дополнительные обязательства под ускорение экономики не позволят им исполнять социальные обязательства перед населением, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.



Национальные проекты, предусмотренные майским указом, потребуют, по данным правительства, 25,7 триллиона рублей. Из этой суммы лишь 7,5 трлн. будет профинансировано не из средств налогоплательщиков. Основную часть - 13,2 трлн. рублей - выделит федеральный бюджет, а 4,9 трлн. - должны изыскать власти субъектов РФ.



Для этого, согласно плану Минфина, им придется резко нарастить долг. Уже в ближайшие два года он должен увеличиться в 1,5 раза, с 2 до 3 триллионов рублей, сообщил Макаров.



На регионах сейчас лежит основная обязанность и по выполнению указов президента, связанных с национальными проектами, а также «никто не снимал обязанности по исполнению майских указов 2012 года», когда Путин потребовал резко поднять зарплаты бюджетников, напомнил Макаров.



«Мы сейчас на основании материалов из министерства финансов, которые получили, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме», - сказал он.



По его словам, увеличение долговой нагрузки регионов означает, что они не смогут выполнить поручения Путина и указ по инвестициям, которые сейчас «им сверху довели и под которые они подписали соглашения, потому что у них все эти средства пойдут даже с учетом долга на социальные обязательства».



«Соответственно, цифры по инвестициям выполнены не будут, а если не будут выполнены цифры по инвестициям, то задача по прорыву в экономике также ставится под сомнение», - указал он.



Субъекты федерации просто «задыхаются» от нехватки денег на осуществление своих полномочий и социальных обязательств, поддержал Макарова депутат Михаил Щапов. Федеральный центр забирает у регионов до 80% их собственных доходов. При этом постоянно добавляются все новые полномочия, которые не подкрепляются деньгами, сказал он.



В прошлом году регионы были вынуждены в пожарном порядке подтягивать показатели под майские указы 2012 года: расходы на образование (зарплаты учителей) за январь-сентябрь выросли на 12%, на здравоохранение (зарплаты врачей) - на 13%.

Экономить пришлось на сфере ЖКХ: без учета Москвы эти статьи были урезаны на 7%, указывает главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.



При этом по данным на январь-август 2018 в большинстве регионов (61 из 85) продолжалось снижение доходов населения, наиболее значительное - в Новгородской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Магаданской областях и на Чукотке (на 6-9%).



Хотя в целом на уровне субъектов региональный долг сократился на 8%, 19 регионов продолжили его наращивать: быстрее всего этот процесс идет в Калмыкии (на 27%), Мордовии (11%), Магаданской области (16%) и Еврейской автономной области (9%).



При этом 15 регионов имели дефицитный бюджет по итогам трех кварталов, как правило небольшой - 1-4%. Это Орловская, Тамбовская, Ярославская, Мурманская, Псковская, Амурская области, республики Адыгея, Карачаево- Черкесия, Марий Эл, Красноярский край, перечисляет Зубаревич.



Выше дефицит в Хабаровском крае (7%), Магаданской области, Калмыкии (9%) и Еврейской автономной области (11%). В Мордовии тем временем реальными налоговыми поступлениями не обеспечено 23% расходов бюджета. Впрочем, это уже стало «нормой», добавляет Зубаревич.



Как и предполагалось, на вторничных торгах валютный межбанк в наиболее активной его части ждало упорное противостояние двух противоположных трендо- и курсоформирующих факторов. С одной стороны из-за длинных выходных в США экспортеры получили внешнеторговую выручки с задержкой, и она не появилась на рынке, обеспечив нехватку СКВ. С другой, последний день платежей в Казну по внушительному списку налогов сформировал заметное обострение интереса к гривне.



С переменным успехом борьба этих двух факторов затянулась до 11.22, после чего чаша весов начала склоняться к «зеленым медведям».



В целом, состояние рынка безналичного доллара напоминало дорожную пробку с отсутствием сколь-нибудь заметного движения. Это стало «примером для подражания» для наличного рынка, где также установилась относительная курсовая стабильность, сопровождаемая сбалансированной торговлей. При этом текущие котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня были ниже цен суточной давности.



В среду тема фискальных платежей будет снята с повестки дня. Но ей на смену придет двойная порция внешнеторговой выручки, которая, полагаю, имеет хорошие шансы пролонгировать установившийся с понедельника нисходящий тренд в паре доллар-гривня на межбанке. Без курсовых «излишеств» и «фанатизма». Думается, за этим должен присмотреть регулятор, который наверняка рассчитывает на пополнение своих резервов 20 февраля.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , https://mycredit.in.ua/ru , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания главного экономиста ЕЦБ Прата.- Для ЕЦБ может иметь смысл пересмотреть общую структуру денежной политики в будущем, сейчас может быть неподходящий момент;- Дальнейшие покупки активов могут быть вообще не нужны для обеспечения того, что финансовые условия уместные;- Если экономика еврозоны будет замедляться более резко, мы можем применить указания по будущим изменениям процентных ставок, дополненные другими мерами;- Нам необходимо внимательно следить за прохождением денежной политики через банковскую систему;- Ожидает, что прогнозы на краткосрочную перспективу, в частности, будут пересмотрены со снижением;- Что имеет значение для нас — это среднесрочная перспектива, и мы видим тут позитивные и негативные факторы;- Восстановление вероятно, но слишком рано говорить, насколько большое;- Наиболее большая проблема пока — политические неопределенности, сохраняющиеся так долго, связанные с протекционизмом, Brexit и так далее;- Вопрос в том, как будет реагировать финансовый сектор;Есть риски, что банки могут реагировать даже более про-циклически, чем обычно;- Долгосрочные целевые операции рефинансирования были очень полезным инструментом в прохождении денежной политики, они часть набора инструментов.Германия, Бундесбанк: Рост ВВП останется вялым как минимум в первой половине текущего года.Экономика Германии продолжит испытывать трудности в первой половине года, однако индикаторы все еще указывают на то, что замедление роста ВВП может оказаться временным, сохраняя вероятность восстановления во втором полугодии, сообщил в понедельник Бундесбанк.Темпы роста ВВП Германии в IV квартале 2018 года были нулевыми, и чиновники все больше опасаются, что ослабление крупнейшей европейской экономики может оказаться более существенным и продолжительным, чем предполагалось ранее, что подвергает риску весь континент.Низкий показатель заказов в производственном секторе, ухудшение индикаторов настроений и ослабление инвестиций позволяют предположить, что темпы роста экономики вряд ли ускорятся в течение зимних месяцев, говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.«Все это говорит о том, что базовые темпы роста экономики останутся сдержанными как минимум в первой половине года», - сообщил Бундесбанк.«Однако нет никаких указаний на то, что замедление роста трансформируется в полноценный спад».Регулятор отметил, что экспорт автомобилей, существенно ограничивший расширение экономики в конце 2018 года, начал восстанавливаться, рынок труда сохраняет устойчивость, а хорошая динамика зарплат указывает на рост частного потребления.Поддержку росту также может оказать начало действия налогово-бюджетных стимулов, сообщил центробанк.Япония: Индексы Reuters Tankan в феврале.Индекс производителей в феврале +13 против +18 в январе, это наиболее низкое значение индекса с октября 2016 г.;Индекс для непроизводственных компаний в феврале +22 против +31 в январе, это наиболее низкое значение с декабря 2016 г.Производители ожидают индекса в мае на уровне +12, непроизводственные компании на +20.В Reuters отмечают:- компании получили удар от ослабления спроса как внутри страны так и заграницей в свете замедления мирового экономического роста и трений в торговле;- настроение производителей снижается четвёртый месяц подряд;- настроение в сфере услуг снизилось впервые за четыре месяца;- как настроение производителей, так и настроение непроизводственных компаний, как ожидается, будет снижаться в предстоящие три месяца;- «Капитальные вложения откладываются из-за торговой войны США-Китай и замедления в экономике Китая», - пишет менеджер производителя оборудования в опросе;- индекс настроения производителей снизился у производителей электрического оборудования и промышленных материалов, включая нефтепереработку, сталь и химию;- на сектор услуг давили ритейлеры — это тревожный знак для потребления, которое составляет около 60% экономики.Reuters Tankan — месячный опрос, отслеживающий квартальный опрос Tankan Банка Японии;ответили 266 фирм из 480 крупных и средних компаний;опрос проводился 1-14 февраля.Индексы вычисляются как вычитание процента пессимистических ответов от процента оптимистических. Отрицательная цифра означает, что пессимистов больше, чем оптимистов.Экс-посол США призвал американских бизнесменов срочно уезжать из России.Арест американца Майкла Калви, основателя крупнейшего фонда прямых инвестиций в Россию Baring Vostok, следует расценивать как сигнал для всего американского бизнеса, который продолжает работать в РФ, считает бывший посол США в Москве Майкл МакФол.По его словам, дело Калви, который был на два месяца помещен в СИЗО из-за корпоративного конфликта вокруг банка «Восточный», показывает, что деятельность в России пора сворачивать, поскольку за решеткой может оказаться каждый.«Если они могут арестовать Калви, они не побоятся арестовать никого», - написал в Twitter МакФол, возглавлявший посольство США в РФ с 2012 по 2014 год.«Моим американским друзьям, которые все еще продолжают делать бизнес в России: пора возвращаться домой», - добавил он.В Кремле следят за делом Калви, которого знают как «очень последовательного и крупного инвестора в нашу экономику», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя происходящее в понедельник.Он заверил, что в деле основателя Baring нет какой-либо геополитической составляющей и что оно не связано с обострением отношений с США. «Состояние отношений России с другими государствами никоим образом никогда не влияет на предпринимательскую деятельность зарубежных инвесторов здесь», - подчеркнул Песков.«Надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», - добавил он.Этим надеждам, впрочем, вряд ли суждено сбыться. Дело Калви «может заставить даже самых смелых иностранных инвесторов подумать дважды перед тем, как начинать инвестиционные проекты в России», сказал Bloomberg управляющий активами в Union Bancaire Privee в Лондоне Павел Лаберко.«Vostok - один из самых преданных и уважаемых долгосрочных инвесторов в стране, и факт задержания шести человек вызывает тревогу», - добавил он.«Это событие - часть печально известного «российского риска» с которым сопряжено ведение бизнеса в стране, - говорит главный стратег BCS Global Markets в Москве Вячеслав Смольянинов. - Это очень негативно для настроений в инвестсообществе».Напомним, Калви обвиняют в хищении 2,5 млрд. рублей из банка «Восточный» через сделку по продаже банку акций люксембургской Financial Technology Group по заведомо завышенной цене.По словам самого Калви, происходящее связано с его конфликтом с другим акционером банка - Артемом Аветисяном, который по совместительству является членом общественного совета при ФСБ, куда и был подан иск против американца.«Перед слиянием Юниаструм банка и «Восточного» Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», - объяснял Калви в Басманном суде 15 февраля.Baring, по его словам, подал иск в Лондонский арбитраж, чтобы оспорить сделки Аветисяна. Тот ответил, задействовав силовой ресурс на российской территории.Само задержание американца незаконно, возмущается бизнес-омбудсмен Борис Титов: статья 108 УПК запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности. В том числе и по статье ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса, которую инкриминируют основателю Baring Vostok Майклу Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде.«Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально», - подчеркнул Титов.По данным ЦБ, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию оказался минимальным за всю историю наблюдений - $1,8 млрд. При этом во второй половине года инвесторы и вовсе забирали деньги из реального сектора экономики - $5,3 млрд. в III квартале и $0,9 млрд. - в IV-ом.В Госдуме заявили об отсутствии денег на выполнение социальных обязательств в регионах.Бюджеты российских регионов могут не справиться с нагрузкой, которую возлагает на них новая серия майских указов Путина, потребовавшего за 6 лет догнать Германию, побороть бедность и войти в топ-5 экономик мира.Текущая финансовая ситуация на уровне субъектов такова, что дополнительные обязательства под ускорение экономики не позволят им исполнять социальные обязательства перед населением, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.Национальные проекты, предусмотренные майским указом, потребуют, по данным правительства, 25,7 триллиона рублей. Из этой суммы лишь 7,5 трлн. будет профинансировано не из средств налогоплательщиков. Основную часть - 13,2 трлн. рублей - выделит федеральный бюджет, а 4,9 трлн. - должны изыскать власти субъектов РФ.Для этого, согласно плану Минфина, им придется резко нарастить долг. Уже в ближайшие два года он должен увеличиться в 1,5 раза, с 2 до 3 триллионов рублей, сообщил Макаров.На регионах сейчас лежит основная обязанность и по выполнению указов президента, связанных с национальными проектами, а также «никто не снимал обязанности по исполнению майских указов 2012 года», когда Путин потребовал резко поднять зарплаты бюджетников, напомнил Макаров.«Мы сейчас на основании материалов из министерства финансов, которые получили, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме», - сказал он.По его словам, увеличение долговой нагрузки регионов означает, что они не смогут выполнить поручения Путина и указ по инвестициям, которые сейчас «им сверху довели и под которые они подписали соглашения, потому что у них все эти средства пойдут даже с учетом долга на социальные обязательства».«Соответственно, цифры по инвестициям выполнены не будут, а если не будут выполнены цифры по инвестициям, то задача по прорыву в экономике также ставится под сомнение», - указал он.Субъекты федерации просто «задыхаются» от нехватки денег на осуществление своих полномочий и социальных обязательств, поддержал Макарова депутат Михаил Щапов. Федеральный центр забирает у регионов до 80% их собственных доходов. При этом постоянно добавляются все новые полномочия, которые не подкрепляются деньгами, сказал он.В прошлом году регионы были вынуждены в пожарном порядке подтягивать показатели под майские указы 2012 года: расходы на образование (зарплаты учителей) за январь-сентябрь выросли на 12%, на здравоохранение (зарплаты врачей) - на 13%.Экономить пришлось на сфере ЖКХ: без учета Москвы эти статьи были урезаны на 7%, указывает главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.При этом по данным на январь-август 2018 в большинстве регионов (61 из 85) продолжалось снижение доходов населения, наиболее значительное - в Новгородской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Магаданской областях и на Чукотке (на 6-9%).Хотя в целом на уровне субъектов региональный долг сократился на 8%, 19 регионов продолжили его наращивать: быстрее всего этот процесс идет в Калмыкии (на 27%), Мордовии (11%), Магаданской области (16%) и Еврейской автономной области (9%).При этом 15 регионов имели дефицитный бюджет по итогам трех кварталов, как правило небольшой - 1-4%. Это Орловская, Тамбовская, Ярославская, Мурманская, Псковская, Амурская области, республики Адыгея, Карачаево- Черкесия, Марий Эл, Красноярский край, перечисляет Зубаревич.Выше дефицит в Хабаровском крае (7%), Магаданской области, Калмыкии (9%) и Еврейской автономной области (11%). В Мордовии тем временем реальными налоговыми поступлениями не обеспечено 23% расходов бюджета. Впрочем, это уже стало «нормой», добавляет Зубаревич.Как и предполагалось, на вторничных торгах валютный межбанк в наиболее активной его части ждало упорное противостояние двух противоположных трендо- и курсоформирующих факторов. С одной стороны из-за длинных выходных в США экспортеры получили внешнеторговую выручки с задержкой, и она не появилась на рынке, обеспечив нехватку СКВ. С другой, последний день платежей в Казну по внушительному списку налогов сформировал заметное обострение интереса к гривне.С переменным успехом борьба этих двух факторов затянулась до 11.22, после чего чаша весов начала склоняться к «зеленым медведям».В целом, состояние рынка безналичного доллара напоминало дорожную пробку с отсутствием сколь-нибудь заметного движения. Это стало «примером для подражания» для наличного рынка, где также установилась относительная курсовая стабильность, сопровождаемая сбалансированной торговлей. При этом текущие котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня были ниже цен суточной давности.В среду тема фискальных платежей будет снята с повестки дня. Но ей на смену придет двойная порция внешнеторговой выручки, которая, полагаю, имеет хорошие шансы пролонгировать установившийся с понедельника нисходящий тренд в паре доллар-гривня на межбанке. Без курсовых «излишеств» и «фанатизма». Думается, за этим должен присмотреть регулятор, который наверняка рассчитывает на пополнение своих резервов 20 февраля.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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