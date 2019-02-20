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фондовый рынок 20.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 20 лют, 2019 13:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 20.02.19 США



Фондовые индексы США во вторник закрылись с повышением, индекс Nasdaq вырос седьмую сессию подряд, так как в Вашингтоне начался очередной раунд торговых переговоров США и Китая.

Рост рынка был обусловлен так называемыми оборонительными секторами, такими как коммунальные услуги и потребительские товары, которые менее чувствительны к экономическим циклам.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,07 пункта до 25 891,32 пункта.

Индекс S&P500 поднялся на 4,16 пункта, или на 0,2%, до 2779,76 пункта.

Индекс Nasdaq вырос на 14,36 пункта, или на 0,2%, до 7486.77 пункта, зафиксировав самый длинный рост с тех пор, как в августе индекс рос в течение восьми дней подряд.



Недавний рост был вызван, в частности, оптимистичными ожиданиями, связанными с торговыми переговорами США и Китая в Пекине. Переговоры возобновились на этой неделе в Вашингтоне, что вселяет надежду на то, что обе стороны смогут продолжить продвижение к соглашению.



«У нас был рынок, который оценил много хороших новостей», - сказал Марвин Ло, глобальный макро-стратег в State Street, добавив, что рынки в последнее время выросли на фоне оптимизма относительно торговых переговоров. - «Это может быть одной из ситуаций «покупки слухов и продажи фактов», в которых значительная часть выгод, связанных с торговыми разговорами для фондовых рынков, уже оценена рынком».



«После роста, полученного от оптимистичных новостей в связи с торговыми переговорами США с Китаем на прошлой неделе, аппетит к риску несколько ослаб, и переговоры должны продолжиться в Вашингтоне на этой неделе», - отмечает Хараламбос Писсурос, старший аналитик рынка JFD Brokers. - «Опасения по поводу возможного обострения отношений между США и ЕС в отношении автомобильных тарифов, возможно, были одной из причин немного более слабого морального духа инвесторов».



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,03% до уровня 25 891,32 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,25%, до 2 782,60 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,19% до 7 486,77 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник снизился.



Европейские фондовый рынок во вторник снизился, инвесторы отреагировали на слабые данные по прибыли HSBC и BHP Group.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22%, после роста на 0,2% в понедельник.



Результаты от других банков Великобритании ожидаются на неделе, включая Lloyds и Barclays.



В Германии данные от института Ifo показали, что хотя платежный баланс Германии сокращается, она остается крупнейшим мировым экспортёром.



Индекс экономических ожиданий в Германии в феврале сократил свои отрицательные значения до -13,4 с -15,0 в январе. Прогноз был -14,0. Рост экономики Германии замедлился в прошлом году. В 4 квартале 2018 года была близка к рецессии. Экономисты Deutsche Bank прогнозируют ВВП Германии в 2019 году +0,5% - возможно это станет минимальным ростом с 2013 года.



Оценка экспертов финансового рынка относительно экономического развития Еврозоны в целом выросла на 4,3 пункта, оставив соответствующий показатель на уровне минус 16,6 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в Еврозоне показала дальнейшее значительное снижение в феврале, упав на 8,3 пункта до текущего уровня минус 3,0 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.



Ожидания по краткосрочным процентным ставкам в Еврозоне также зафиксировали сильное снижение. Соответствующий показатель снизился на 5,3 пункта до уровня 6,8 пункта.



Количество безработных в Великобритании сократилось на 14 000.



Количество безработных в Великобритании с октября по декабрь сократилось на 14 000, а безработица осталась на уровне 4% - минимум за четыре десятилетия. Увеличении числа занятых в Великобритании в период с октября по декабрь было 167 000.



Число вакансий достигло исторического максимума 870 000, а квартальные темпы роста заработной платы без изменений к предыдущему трехмесячному периоду 3,4%.



Реальная заработная плата увеличилась на 1,2% - максимум за два года.

Уменьшение соискателей на вакантные должности приведет к повышению заработной платы и инфляция останется выше целевого уровня в ближайшие несколько лет, а значит остается надежда, что Банк Англии будет постепенно повышать процентные ставки.



Число граждан иных стран ЕС, работающих в Великобритании сократилось на 3,2% в IV-м квартале 2018 года, число работников из стран, не входящих в ЕС выросло на 5%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22%, после роста на 0,2% в понедельник.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,58% и составил 7 179,17 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,09% до 11 309,21 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,16% — на отметке 5 160,52 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в надежде на прогресс в рамках нового этапа торговых переговоров Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% - до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1448,24 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1% - до 28514,05 пункта, максимальной отметки закрытия торгов за шесть месяцев.



Южнокорейский KOSPI вырос на 1,09% - до 2229,76 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,6%, до 21431,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17% - до 6096,5 пункта.



Инвесторы ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне.



Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта.



«Инвесторы воодушевлены растущими ожиданиями успеха торговых переговоров между США и Китаем», - сказал брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 8,4%, а импорта - на 0,6%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,5% и 2,8% соответственно.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,56% - до 2458,55 пункта, индекс РТС упал на 0,29%, до 1173,64 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева снизился на 0,42%, до 66,19 RUB/USD, курс евро опустился на 0,17%, до 74,86 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,69% - до $66,5 за баррель.



Бумаги Сбербанка опустились на 1,03%, «Газпрома» — на 1,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, «АЛРОСы» — на 2,23%, Московской биржи — на 0,21%.



Российский фондовый рынок к вечеру вторника спустился в «красную» зону, хотя весь день честно пытался держаться на плаву. Индекс Мосбиржи стоит совсем рядом с уровнем поддержки на 2 450 пунктах, и если его удастся пробить — в прошлый заход «медведям» это не удалось — продажи углубятся в область 2 425 пунктов. Индекс РТС отступил под 1 170 пунктов, промежуточная поддержка располагается на 1 165 пунктах, важная стоит на уровне 1 150 пунктов. Любые новости, касающиеся антироссийских санкций, очень быстро толкнут рынок РФ вниз.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 18 февраля понизился на 4,04 пункта или на 0,72% до уровня 556,39 пункта.



Объем торгов за день составил 635,01 млн. грн., акциями наторговали 0,60 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 18 февраля ПФТС-индекс понизился на 3,42 пункта или на 0,42% до уровня 560,43 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,97 пункта или на 0,53% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне сдержанного оптимизма перед новым раундом торговых переговоров США и Китая.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,25% - до 2761,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1444,15 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,08% - до 28368,65 пункта, южнокорейский KOSPI - опускался на 0,16%, до 2207,33 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% - до 21301,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,33%, до 6110 пунктов.



Мировые инвесторы продолжают пристально следить за торговыми отношениями США и Китая, делегации которых, по словам представителя Белого дома, начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.



Инвесторы надеются на прогресс в переговорах, но пока нет каких-либо новостей, они предпочитают сохранять умеренный оптимизм. Так, главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито сказал, что на японском рынке преобладает выжидательная позиция. По мнению эксперта, динамика рынка ограничена узким диапазоном, поскольку трейдеры следят за курсом иены к доллару и изменениями на китайских фондовых рынках.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов вторника в ожидании нового этапа торговых переговоров Китая и США, которые состоятся на текущей неделе в Вашингтоне.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 2755,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1443,6 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 0,42%, до 28228,13 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,24%, до 2205,63 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,28%, поднявшись до 6106,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, до 21302,65 пункта.



В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая. По словам представителя Белого дома, делегации стран начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.



Ожидания прогресса в торговых отношениях между США и Китаем очень высоки, поскольку они продолжают переговоры.



Однако неопределенность сохраняется, и это ограничивает оптимизм инвесторов.

Дополнительную поддержку японскому рынку акций оказало снижение курса иены по отношению к доллару. Курс доллара к иене растет до ¥110,7 за доллар со ¥110,6.

Ослаблению курса японской валюты способствуют заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о готовности регулятора обеспечить дополнительную поддержку экономики в случае негативного влияния на нее со стороны роста курса иены.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,72% - до 556,39 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 635,01 млн. грн., в том числе акциями - 0,6 млн. грн.



Среди индексных бумаг изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (-0,99%), Донбассэнерго (-0,15%) и Центрэнерго (+0,5%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,96% - до 422,01 пункта при объеме торгов 6,3 млн. злотых (44,7 млн. грн.).



В «индексной корзине» подорожали акции «Астарты» (+2,04%), «Овостара» (+1,87%) и «Кернела» (+0,31%).

Отрицательную динамику показали только акции «Агротона» (-1,43%).



К полудню среды, 20 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне.



По состоянию на 7.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15%, до 2751,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1438,4 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66%, до 28415,58 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,81%, до 2225,04 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,4% - до 21388,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6086,9 пункта.



Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.



Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей. Они, вероятно, согласуют увеличения импорта Китаем природного газа и сельскохозяйственной продукции. Китай, возможно, также откроет часть своего рынка внутренних финансовых услуг и некоторые производственные сектора.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в надежде на прогресс в рамках нового этапа торговых переговоров Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% - до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1448,24 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1% - до 28514,05 пункта, максимальной отметки закрытия торгов за шесть месяцев.



Южнокорейский KOSPI вырос на 1,09% - до 2229,76 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,6%, до 21431,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17% - до 6096,5 пункта.



Инвесторы ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне.



Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта.



«Инвесторы воодушевлены растущими ожиданиями успеха торговых переговоров между США и Китаем», - сказал брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 8,4%, а импорта - на 0,6%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,5% и 2,8% соответственно.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовые индексы США во вторник закрылись с повышением, индекс Nasdaq вырос седьмую сессию подряд, так как в Вашингтоне начался очередной раунд торговых переговоров США и Китая.Рост рынка был обусловлен так называемыми оборонительными секторами, такими как коммунальные услуги и потребительские товары, которые менее чувствительны к экономическим циклам.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8,07 пункта до 25 891,32 пункта.Индекс S&P500 поднялся на 4,16 пункта, или на 0,2%, до 2779,76 пункта.Индекс Nasdaq вырос на 14,36 пункта, или на 0,2%, до 7486.77 пункта, зафиксировав самый длинный рост с тех пор, как в августе индекс рос в течение восьми дней подряд.Недавний рост был вызван, в частности, оптимистичными ожиданиями, связанными с торговыми переговорами США и Китая в Пекине. Переговоры возобновились на этой неделе в Вашингтоне, что вселяет надежду на то, что обе стороны смогут продолжить продвижение к соглашению.«У нас был рынок, который оценил много хороших новостей», - сказал Марвин Ло, глобальный макро-стратег в State Street, добавив, что рынки в последнее время выросли на фоне оптимизма относительно торговых переговоров. - «Это может быть одной из ситуаций «покупки слухов и продажи фактов», в которых значительная часть выгод, связанных с торговыми разговорами для фондовых рынков, уже оценена рынком».«После роста, полученного от оптимистичных новостей в связи с торговыми переговорами США с Китаем на прошлой неделе, аппетит к риску несколько ослаб, и переговоры должны продолжиться в Вашингтоне на этой неделе», - отмечает Хараламбос Писсурос, старший аналитик рынка JFD Brokers. - «Опасения по поводу возможного обострения отношений между США и ЕС в отношении автомобильных тарифов, возможно, были одной из причин немного более слабого морального духа инвесторов».Европейский фондовый рынок во вторник снизился.Европейские фондовый рынок во вторник снизился, инвесторы отреагировали на слабые данные по прибыли HSBC и BHP Group.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22%, после роста на 0,2% в понедельник.Результаты от других банков Великобритании ожидаются на неделе, включая Lloyds и Barclays.В Германии данные от института Ifo показали, что хотя платежный баланс Германии сокращается, она остается крупнейшим мировым экспортёром.Индекс экономических ожиданий в Германии в феврале сократил свои отрицательные значения до -13,4 с -15,0 в январе. Прогноз был -14,0. Рост экономики Германии замедлился в прошлом году. В 4 квартале 2018 года была близка к рецессии. Экономисты Deutsche Bank прогнозируют ВВП Германии в 2019 году +0,5% - возможно это станет минимальным ростом с 2013 года.Оценка экспертов финансового рынка относительно экономического развития Еврозоны в целом выросла на 4,3 пункта, оставив соответствующий показатель на уровне минус 16,6 пункта. В отличие от этого, оценка текущей экономической ситуации в Еврозоне показала дальнейшее значительное снижение в феврале, упав на 8,3 пункта до текущего уровня минус 3,0 пункта по сравнению с предыдущим месяцем.Ожидания по краткосрочным процентным ставкам в Еврозоне также зафиксировали сильное снижение. Соответствующий показатель снизился на 5,3 пункта до уровня 6,8 пункта.Количество безработных в Великобритании сократилось на 14 000.Количество безработных в Великобритании с октября по декабрь сократилось на 14 000, а безработица осталась на уровне 4% - минимум за четыре десятилетия. Увеличении числа занятых в Великобритании в период с октября по декабрь было 167 000.Число вакансий достигло исторического максимума 870 000, а квартальные темпы роста заработной платы без изменений к предыдущему трехмесячному периоду 3,4%.Реальная заработная плата увеличилась на 1,2% - максимум за два года.Уменьшение соискателей на вакантные должности приведет к повышению заработной платы и инфляция останется выше целевого уровня в ближайшие несколько лет, а значит остается надежда, что Банк Англии будет постепенно повышать процентные ставки.Число граждан иных стран ЕС, работающих в Великобритании сократилось на 3,2% в IV-м квартале 2018 года, число работников из стран, не входящих в ЕС выросло на 5%.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в надежде на прогресс в рамках нового этапа торговых переговоров Китая и США.Инвесторы ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне.Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта.«Инвесторы воодушевлены растущими ожиданиями успеха торговых переговоров между США и Китаем», - сказал брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи.Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 8,4%, а импорта - на 0,6%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,5% и 2,8% соответственно.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.10 Киева снизился на 0,42%, до 66,19 RUB/USD, курс евро опустился на 0,17%, до 74,86 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,69% - до $66,5 за баррель.Бумаги Сбербанка опустились на 1,03%, «Газпрома» — на 1,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, «АЛРОСы» — на 2,23%, Московской биржи — на 0,21%.Российский фондовый рынок к вечеру вторника спустился в «красную» зону, хотя весь день честно пытался держаться на плаву. Индекс Мосбиржи стоит совсем рядом с уровнем поддержки на 2 450 пунктах, и если его удастся пробить — в прошлый заход «медведям» это не удалось — продажи углубятся в область 2 425 пунктов. Индекс РТС отступил под 1 170 пунктов, промежуточная поддержка располагается на 1 165 пунктах, важная стоит на уровне 1 150 пунктов. Любые новости, касающиеся антироссийских санкций, очень быстро толкнут рынок РФ вниз.Как сообщалось, в понедельник 18 февраля ПФТС-индекс понизился на 3,42 пункта или на 0,42% до уровня 560,43 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 2,97 пункта или на 0,53% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 19 февраля, сессия в ПФТС.К полудню среды, 20 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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