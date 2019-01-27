Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціалістів

Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 22:23
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Так в багатьох країнах практикують, тому і є антидемпінгові розслідування і мита. Але це все одно вигідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:44
А иметь собственных IT-шников это не выгодно? Есть куча стран, где IT выделено в отдельную категорию, где налоги с зарплаты те же 5-8%, причем не нужно возится со схемой СПД.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:50
Re: Посилення правил для ФОП призведе до еміграції спеціаліс
Вигідно. Питання тільки в тому, чи можна, безболісно, збільшити, за їх рахунок, бюджет. Поки в нас не висока якість життя, можу погодитись, що податки повинні бути невисокими.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 23:02
vetka торгашня базарная, т.е. не квалифицированная рабочая сила легко находит работу в Польше и никто не хочет возвращаться. Работы для не квалифицированных море и зарплата в разы больше чем на рынке. Но умный руководитель думает о завтрашнем дне, это значит что пенсионеры через 10 лет будут составлять 50% населения у МВФ не хватит денег их содержать.
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