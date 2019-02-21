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фондовый рынок 21.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 21 лют, 2019 13:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.19 США



Фондовый рынок США в среду вырос после того, как протокол заседания FOMC в январе подтвердил, что центральный банк будет «терпелив» в отношении дальнейших повышений процентной ставки.



Однако в протоколе не проясняется, насколько долго будет продолжаться период наблюдения и оценки. В целом протокола заседания повторяет осторожное заявление FOMC после заседания.



В протоколе также было обещано представить план по сокращению баланса ФРС.

В январе ФРС удивила рынки прекратив цикл повышения ставок, сказав, что хочет потерпеть с коррекция целевого диапазона краткосрочных процентных ставок, который сейчас составляет 2,25-2,5%.



«Мягкий» тон ФРС и прогресс на торговых переговорах США-Китай помогли S&P 500 вырасти на около 18% с минимумов декабря, когда рынок реагировал на опасения замедления экономики

Чувствительный к уровню процентных ставок индекс акций финансового сектора в S&P увеличил рост после выхода протокола заседания FOMC, и за день вырос на 0,6%.

Наибольший рост был у индекса акций компаний основных материалов в S&P — на 1,7%,



В среду президент США Трамп заявил, что США введут тарифы на импорт европейских автомобилей, если не смогут достичь торгового соглашения с ЕС.



Во вторник Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо, и предположит, что он может отодвинуть крайний срок 1 марта для завершения переговоров.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,73 к 1, на Nasdaq 1,17 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,24% до уровня 25 954,51 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,21%, до 2 785,68 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,03% до 7 489,07 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в среду преимущественно выросли, объявление об обратном выкупе акций от Lloyds и Glencore повысили цены акций и сохранили рынки в целом позитивными.



Рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о повышенной вероятности выхода Великобритании из состава ЕС без какого-либо соглашения, что может привести к серьезному экономическому спаду страны.

В сообщении Fitch отмечается, что изменения в текущий «негативный» прогноз по рейтингу Великобритании будут внесены в первой половине 2019 г. в соответствии с условиями выхода из Евросоюза.



Эксперты агентства отметили, что с момента последней оценки британского рейтинга в октябре 2018 г. «произошла комбинация политических событий, которая повышает вероятность выхода из ЕС без соглашения». В Fitch также отметили сокращение периода времени, в течение которого британские власти еще могут договориться о каком-либо соглашении.



По оценкам Fitch, выход страны из ЕС без соглашения может привести к рецессии, с которой Британия столкнулась в начале 1990-х гг. с падением ВВП на 2% в течение шести кварталов.

В декабре 2018 г. глава подразделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Джеймс Маккормак в комментариях агентству Reuters заявил о том, что в случае выхода из ЕС без соглашения последующая рецессия Великобритании «почти наверняка» приведет к снижению суверенного кредитного рейтинга страны.

В настоящее время Fitch Ratings оценивает долговые обязательства Британии на уровне «АА».



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,67%, после снижения на 0,2% во вторник.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,69% и составил 7 228,62 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,82% до 11 401,97 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,69% — на отметке 5 195,95 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1444,35 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,41%, до 28629,92 пункта.



Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2228,66 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,15%, до 21464,23 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6139,2 пункта.



В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре.



В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.



При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.



Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,19% - до 2487,82 пункта, индекс РТС вырос на 1,77%, до 1194,40 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,15%, до 65,66 RUB/USD, курс евро опустился на 0,08%, до 74,51 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 18.10 Киева, до $67,07 за баррель.



Бумаги Сбербанка поднялись на 2,38%, «Газпрома» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» —на 0,03%, «АЛРОСы» — на 1,47%, Московской биржи — на 0,09%.



Индекс Мосбиржи поднялся к 2 480 пунктам, реабилитировавшись после снижения ранее. Однако стоит понимать, что последние движения в рублевом индикаторе – это тот же «боковик», просто широкий, 2 450—2 500 пунктов. Фундаментально, для российского рынка ничего не меняется. Индекс РТС восстановился к 1 190 пунктам, и стоит признать, что шансов у «быков» сейчас явно больше, чем у «медведей». Краткосрочный коридор движений по индексу МосБиржи — 2465—2485 пунктов, для индекса РТС — 1 175—1 195 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 20 февраля понизился на 2,06 пункта или на 0,37% до уровня 554,33 пункта.



Объем торгов за день составил 689,4 млн. грн., акциями наторговали 1,08 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 19 февраля ПФТС-индекс понизился на 4,04 пункта или на 0,72% до уровня 556,39 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,03 пункта или на 0,90% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 февраля, сессия в ПФТС.



[color=#008000]Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне.



По состоянию на 7.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15%, до 2751,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1438,4 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66%, до 28415,58 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,81%, до 2225,04 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,4% - до 21388,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6086,9 пункта.



Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.



Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей. Они, вероятно, согласуют увеличения импорта Китаем природного газа и сельскохозяйственной продукции. Китай, возможно, также откроет часть своего рынка внутренних финансовых услуг и некоторые производственные сектора.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в надежде на прогресс в рамках нового этапа торговых переговоров Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% - до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1448,24 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1% - до 28514,05 пункта, максимальной отметки закрытия торгов за шесть месяцев.



Южнокорейский KOSPI вырос на 1,09% - до 2229,76 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,6%, до 21431,49 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17% - до 6096,5 пункта.



Инвесторы ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне.



Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта.



«Инвесторы воодушевлены растущими ожиданиями успеха торговых переговоров между США и Китаем», - сказал брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 8,4%, а импорта - на 0,6%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,5% и 2,8% соответственно. [/color]



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,37% - до 554,33 пункта.



Объем торгов на бирже составил 689,4 млн. грн., в том числе акциями - 1,08 млн. грн.



Среди индексных акций подешевели бумаги Укрнафты (-2,4%), Центрэнерго (-0,5%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,06%).

Положительную динамику показали только акции Донбассэнерго (+0,15%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подскочил на 2,67% - до 433,28 пункта при объеме торгов 0,94 млн. злотых (6,67 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Астарты» (+8,4%), «Агротона» (+3,2%) и «Кернела» (+0,93%).



К полудню четверга, 21 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг в надежде на скорое разрешение длительного торгового конфликта США и Китая.



По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,94% - до 2787,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,64%, до 1471,93 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,77% - до 28728,86 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, до 2231,98 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,51% - до 21541,3 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,7% - на отметке 6139,2 пункта.



В центре внимания рынков находятся новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят на текущей неделе в Вашингтоне. Так, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре, что уже означает значительный прогресс.



В то же время аналитики предупреждают о необходимости сохранять осторожность, т.к. исход переговоров пока не ясен.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1444,35 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,41%, до 28629,92 пункта.



Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2228,66 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,15%, до 21464,23 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6139,2 пункта.



В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре.



В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.



При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.



Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовый рынок США в среду вырос после того, как протокол заседания FOMC в январе подтвердил, что центральный банк будет «терпелив» в отношении дальнейших повышений процентной ставки.Однако в протоколе не проясняется, насколько долго будет продолжаться период наблюдения и оценки. В целом протокола заседания повторяет осторожное заявление FOMC после заседания.В протоколе также было обещано представить план по сокращению баланса ФРС.В январе ФРС удивила рынки прекратив цикл повышения ставок, сказав, что хочет потерпеть с коррекция целевого диапазона краткосрочных процентных ставок, который сейчас составляет 2,25-2,5%.«Мягкий» тон ФРС и прогресс на торговых переговорах США-Китай помогли S&P 500 вырасти на около 18% с минимумов декабря, когда рынок реагировал на опасения замедления экономикиЧувствительный к уровню процентных ставок индекс акций финансового сектора в S&P увеличил рост после выхода протокола заседания FOMC, и за день вырос на 0,6%.Наибольший рост был у индекса акций компаний основных материалов в S&P — на 1,7%,В среду президент США Трамп заявил, что США введут тарифы на импорт европейских автомобилей, если не смогут достичь торгового соглашения с ЕС.Во вторник Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо, и предположит, что он может отодвинуть крайний срок 1 марта для завершения переговоров.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,73 к 1, на Nasdaq 1,17 к 1.Европейские фондовые индексы в среду преимущественно выросли, объявление об обратном выкупе акций от Lloyds и Glencore повысили цены акций и сохранили рынки в целом позитивными.Рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о повышенной вероятности выхода Великобритании из состава ЕС без какого-либо соглашения, что может привести к серьезному экономическому спаду страны.В сообщении Fitch отмечается, что изменения в текущий «негативный» прогноз по рейтингу Великобритании будут внесены в первой половине 2019 г. в соответствии с условиями выхода из Евросоюза.Эксперты агентства отметили, что с момента последней оценки британского рейтинга в октябре 2018 г. «произошла комбинация политических событий, которая повышает вероятность выхода из ЕС без соглашения». В Fitch также отметили сокращение периода времени, в течение которого британские власти еще могут договориться о каком-либо соглашении.По оценкам Fitch, выход страны из ЕС без соглашения может привести к рецессии, с которой Британия столкнулась в начале 1990-х гг. с падением ВВП на 2% в течение шести кварталов.В декабре 2018 г. глава подразделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Джеймс Маккормак в комментариях агентству Reuters заявил о том, что в случае выхода из ЕС без соглашения последующая рецессия Великобритании «почти наверняка» приведет к снижению суверенного кредитного рейтинга страны.В настоящее время Fitch Ratings оценивает долговые обязательства Британии на уровне «АА».Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США.В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре.В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,15%, до 65,66 RUB/USD, курс евро опустился на 0,08%, до 74,51 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 18.10 Киева, до $67,07 за баррель.Бумаги Сбербанка поднялись на 2,38%, «Газпрома» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» —на 0,03%, «АЛРОСы» — на 1,47%, Московской биржи — на 0,09%.Индекс Мосбиржи поднялся к 2 480 пунктам, реабилитировавшись после снижения ранее. Однако стоит понимать, что последние движения в рублевом индикаторе – это тот же «боковик», просто широкий, 2 450—2 500 пунктов. Фундаментально, для российского рынка ничего не меняется. Индекс РТС восстановился к 1 190 пунктам, и стоит признать, что шансов у «быков» сейчас явно больше, чем у «медведей». Краткосрочный коридор движений по индексу МосБиржи — 2465—2485 пунктов, для индекса РТС — 1 175—1 195 пунктов.Как сообщалось, во вторник 19 февраля ПФТС-индекс понизился на 4,04 пункта или на 0,72% до уровня 556,39 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,03 пункта или на 0,90% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 февраля, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 21 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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