Итоги: Мировой фондовый рынок 21.02.19

Фондовый рынок США в среду вырос после того, как протокол заседания FOMC в январе подтвердил, что центральный банк будет «терпелив» в отношении дальнейших повышений процентной ставки.
Однако в протоколе не проясняется, насколько долго будет продолжаться период наблюдения и оценки. В целом протокола заседания повторяет осторожное заявление FOMC после заседания.
В протоколе также было обещано представить план по сокращению баланса ФРС.
В январе ФРС удивила рынки прекратив цикл повышения ставок, сказав, что хочет потерпеть с коррекция целевого диапазона краткосрочных процентных ставок, который сейчас составляет 2,25-2,5%.
«Мягкий» тон ФРС и прогресс на торговых переговорах США-Китай помогли S&P 500 вырасти на около 18% с минимумов декабря, когда рынок реагировал на опасения замедления экономики
Чувствительный к уровню процентных ставок индекс акций финансового сектора в S&P увеличил рост после выхода протокола заседания FOMC, и за день вырос на 0,6%.
Наибольший рост был у индекса акций компаний основных материалов в S&P — на 1,7%,
В среду президент США Трамп заявил, что США введут тарифы на импорт европейских автомобилей, если не смогут достичь торгового соглашения с ЕС.
Во вторник Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо, и предположит, что он может отодвинуть крайний срок 1 марта для завершения переговоров.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,73 к 1, на Nasdaq 1,17 к 1.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,24% до уровня 25 954,51 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,21%, до 2 785,68 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,03% до 7 489,07 пункта.
Европа
Европейские фондовые индексы в среду преимущественно выросли, объявление об обратном выкупе акций от Lloyds и Glencore повысили цены акций и сохранили рынки в целом позитивными.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о повышенной вероятности выхода Великобритании из состава ЕС без какого-либо соглашения, что может привести к серьезному экономическому спаду страны.
В сообщении Fitch отмечается, что изменения в текущий «негативный» прогноз по рейтингу Великобритании будут внесены в первой половине 2019 г. в соответствии с условиями выхода из Евросоюза.
Эксперты агентства отметили, что с момента последней оценки британского рейтинга в октябре 2018 г. «произошла комбинация политических событий, которая повышает вероятность выхода из ЕС без соглашения». В Fitch также отметили сокращение периода времени, в течение которого британские власти еще могут договориться о каком-либо соглашении.
По оценкам Fitch, выход страны из ЕС без соглашения может привести к рецессии, с которой Британия столкнулась в начале 1990-х гг. с падением ВВП на 2% в течение шести кварталов.
В декабре 2018 г. глава подразделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Джеймс Маккормак в комментариях агентству Reuters заявил о том, что в случае выхода из ЕС без соглашения последующая рецессия Великобритании «почти наверняка» приведет к снижению суверенного кредитного рейтинга страны.
В настоящее время Fitch Ratings оценивает долговые обязательства Британии на уровне «АА».
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,67%, после снижения на 0,2% во вторник.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,69% и составил 7 228,62 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,82% до 11 401,97 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,69% — на отметке 5 195,95 пункта.
Азия
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1444,35 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,41%, до 28629,92 пункта.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2228,66 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,15%, до 21464,23 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6139,2 пункта.
В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре.
В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.
При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.
Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду выросли. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,19% - до 2487,82 пункта, индекс РТС вырос на 1,77%, до 1194,40 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,15%, до 65,66 RUB/USD, курс евро опустился на 0,08%, до 74,51 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года в ходе пятничных торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% по состоянию на 18.10 Киева, до $67,07 за баррель.
Бумаги Сбербанка поднялись на 2,38%, «Газпрома» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» —на 0,03%, «АЛРОСы» — на 1,47%, Московской биржи — на 0,09%.
Индекс Мосбиржи поднялся к 2 480 пунктам, реабилитировавшись после снижения ранее. Однако стоит понимать, что последние движения в рублевом индикаторе – это тот же «боковик», просто широкий, 2 450—2 500 пунктов. Фундаментально, для российского рынка ничего не меняется. Индекс РТС восстановился к 1 190 пунктам, и стоит признать, что шансов у «быков» сейчас явно больше, чем у «медведей». Краткосрочный коридор движений по индексу МосБиржи — 2465—2485 пунктов, для индекса РТС — 1 175—1 195 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 20 февраля понизился на 2,06 пункта или на 0,37% до уровня 554,33 пункта.
Объем торгов за день составил 689,4 млн. грн., акциями наторговали 1,08 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник 19 февраля ПФТС-индекс понизился на 4,04 пункта или на 0,72% до уровня 556,39 пункта.
С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 5,03 пункта или на 0,90% с 559,36 пункта.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 февраля, сессия в ПФТС.
[color=#008000]Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в ожидании новостей с новых торговых переговоров США и Китая, которые стартовали во вторник в Вашингтоне.
По состоянию на 7.00 EET индекс Шанхайской фондовой биржи опускался на 0,15%, до 2751,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1438,4 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,66%, до 28415,58 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,81%, до 2225,04 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 0,4% - до 21388,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 6086,9 пункта.
Мировые инвесторы продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут новостей с очередных переговоров сторон, которые проходят в Вашингтоне. В условиях сохраняющейся неопределенности инвесторы предпочитают воздержаться от активных действий на рынке.
Трейдеры ждут от США и Китая достижения конкретных договоренностей. Они, вероятно, согласуют увеличения импорта Китаем природного газа и сельскохозяйственной продукции. Китай, возможно, также откроет часть своего рынка внутренних финансовых услуг и некоторые производственные сектора.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды в надежде на прогресс в рамках нового этапа торговых переговоров Китая и США.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% - до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1448,24 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1% - до 28514,05 пункта, максимальной отметки закрытия торгов за шесть месяцев.
Южнокорейский KOSPI вырос на 1,09% - до 2229,76 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,6%, до 21431,49 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,17% - до 6096,5 пункта.
Инвесторы ждут новостей с очередных переговоров США и Китая, которые проходят на этой неделе в Вашингтоне.
Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать очередного взаимного повышения пошлин 1 марта.
«Инвесторы воодушевлены растущими ожиданиями успеха торговых переговоров между США и Китаем», - сказал брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи.
Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии. Согласно официальным данным, объем экспорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 8,4%, а импорта - на 0,6%. Аналитики ждали сокращения показателей на 5,5% и 2,8% соответственно.[/color]
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду снизился на 0,37% - до 554,33 пункта.
Объем торгов на бирже составил 689,4 млн. грн., в том числе акциями - 1,08 млн. грн.
Среди индексных акций подешевели бумаги Укрнафты (-2,4%), Центрэнерго (-0,5%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,06%).
Положительную динамику показали только акции Донбассэнерго (+0,15%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду подскочил на 2,67% - до 433,28 пункта при объеме торгов 0,94 млн. злотых (6,67 млн. грн.).
В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Астарты» (+8,4%), «Агротона» (+3,2%) и «Кернела» (+0,93%).
К полудню четверга, 21 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг в надежде на скорое разрешение длительного торгового конфликта США и Китая.
По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,94% - до 2787,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,64%, до 1471,93 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,77% - до 28728,86 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, до 2231,98 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавлял 0,51% - до 21541,3 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,7% - на отметке 6139,2 пункта.
В центре внимания рынков находятся новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят на текущей неделе в Вашингтоне. Так, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре, что уже означает значительный прогресс.
В то же время аналитики предупреждают о необходимости сохранять осторожность, т.к. исход переговоров пока не ясен.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1444,35 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,41%, до 28629,92 пункта.
Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2228,66 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,15%, до 21464,23 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6139,2 пункта.
В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре.
В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.
При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.
Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,