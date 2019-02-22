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фондовый рынок 22.02.19 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.19 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 22.02.19 США



Фондовые индексы в четверг завершили торги снижением - индекс Nasdaq прервал серию роста из восьми сессий - поскольку свежие экономические данные из Европы и Японии предполагают дальнейшее замедление глобального роста. Тем не менее, опасения по поводу замедления роста во всем мире были несколько смягчены сообщениями о том, что США и Китай начали планировать сделку, чтобы положить конец длительной торговой войне.



Агентство Reuters сообщило, что США и Китай начали формировать конкретные детали возможной торговой сделки, ссылаясь на информированные источники.



Обеспокоенность по поводу замедления роста мировой экономики была подчеркнута публикацией данных из Европы и Японии, которые показали, что производство сократилось в феврале, а немецкие производители, зависящие от экспорта, сообщили о худшем падении активности за последние шесть лет.



«В последнее время фондовый рынок набрал обороты, потому что люди думают, что США и Китай собираются что-то сделать для торговли в ближайшие недели и месяцы», - сказал Уэйн Викер, главный инвестиционный директор Vantagepoint Investment Advisors. - «Но такой оптимизм может занять рынок на время. Между тем, экономические отчеты в четверг подтолкнули инвесторов к реальности, давая больше доказательств того, что экономика США в этом году будет существенно медленнее, чем в прошлом».



«Декабрьские данные по товарам длительного пользования свидетельствуют о том, что рост инвестиций в оборудование в четвертом квартале замедлился, и мы ожидаем, что он останется слабым в течение большей части этого года», - пишет Эндрю Хантер, старший экономист по экономике Capital Economics. - «К сожалению, в ближайшее время перспективы восстановления инвестиций невелики».



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,40% до уровня 25 850,63 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,35%, до 2 774,88 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,39% до 7 459,71 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, встретившись с препятствиями для роста, включая данные по прибыли, которые стали причиной движения многих акций.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, после роста на 0,7% в среду.



Данные опросов бизнеса показали, что промышленный сектор еврозоны вошел в первое снижение с середины 2013, и оно возглавляется Германией. Вышедшие в США хуже ожиданий данные по заказам на товары длительного пользования и промышленному индексу ФРБ Филадельфии также были негативными факторами.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, после роста на 0,7% в среду.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,85% и составил 7 167,39 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,19% до 11 423,28 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,01% — на отметке 5 196,11 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно повышением индексов, при этом в лидерах роста оказались биржи Китая на фоне надежд на то, что США и КНР смогут достичь торговой договоренности в ближайшем времени.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,91%, до 2804,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1477,25 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 28816,3 пункта.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2230,5 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,18%, до 21425,51 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,46%, до 6167,3 пункта.



Участники рынков с оптимизмом ждут, что США И Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Стороны начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.



Надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах помогают увеличить интерес к рисковым активам, и ожидается, что ралли на фондовом рынке будет продолжаться благодаря активному притоку иностранных инвестиций, поскольку Китай продолжает открывает свои рынки капитала.



Что касается рынка Японии, то здесь отмечались коррекционные настроения - инвесторы фиксировали прибыль после роста ключевого фондового индекса четыре торговые сессии подряд. Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где потребительские цены в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, а в месячном - на 0,3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи снизился на 0,71% - до 2470,23 пункта, индекс РТС опустился на 0,49%, до 1188,6 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,25%, до 65,47 RUB/USD, курс евро опустился на 0,29%, до 74,25 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,23% - до $66,93 за баррель.



Российский рынок акций в четверг днем обновил пики недели и отошел ниже вслед за умеренно негативной динамикой зарубежных площадок. Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 474 пункта, сохраняя тем самым позиции внутри обозначенного ранее широкого «боковика» 2 450—2 500 пунктов. Индекс РТС отступил к 1 189 пунктам, но, как и ранее, тут есть, куда снижаться при наличии повода. Краткосрочные коридоры торгов по основным бенчмаркам те же: 2 465—2 495 пунктов для рублевого индикатора и 1 175—1 195 пунктов по валютному.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 21 февраля повысился на 0,96 пункта или на 0,17% до уровня 555,29 пункта.



Объем торгов за день составил 623,1 млн. грн., акциями наторговали 0,59 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 20 февраля ПФТС-индекс понизился на 2,06 пункта или на 0,37% до уровня 554,33 пункта.



С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,07 пункта или на 0,73% с 559,36 пункта.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 февраля, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг в надежде на скорое разрешение длительного торгового конфликта США и Китая.



По состоянию на 07.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,94% - до 2787,1 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,64%, до 1471,93 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,77% - до 28728,86 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, до 2231,98 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавлял 0,51% - до 21541,3 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,7% - на отметке 6139,2 пункта.



В центре внимания рынков находятся новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят на текущей неделе в Вашингтоне. Так, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Китай начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре, что уже означает значительный прогресс.



В то же время аналитики предупреждают о необходимости сохранять осторожность, т.к. исход переговоров пока не ясен.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов четверга на фоне сохраняющейся неопределенности в том, что касается результатов очередного этапа торговых переговоров Китая и США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,34%, до 2761,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1444,35 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,41%, до 28629,92 пункта.



Южнокорейский KOSPI опустился на 0,05%, до 2228,66 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,15%, до 21464,23 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,7%, до 6139,2 пункта.



В центре внимания инвесторов находились новости с торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны начали в общих чертах обрисовывать обязательства сторон по самым сложным вопросам в своем торговом споре.



В частности, по данным источников, стороны готовят шесть меморандумов о взаимопонимании, касающиеся структурных вопросов: принудительной передачи технологий и киберкраж, права интеллектуальной собственности, услуг, валюты, сельского хозяйства и нетарифных торговых барьеров.



При этом официальных сообщений с подробностями переговоров пока не поступало.



Мировые рынки наполнены оптимизмом в том, что касается ожиданий исхода переговоров, однако нет никаких деталей относительно текущих результатов. Неблагоприятный исход может вызвать сильную коррекцию на фондовом и валютном рынках.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,17% - до 555,29 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 623,1 млн. грн., в том числе акциями - 0,59 млн. грн.



Среди индексных акций подорожали бумаги Центрэнерго (+0,82%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,5%).

Упали в цене акции Донбассэнерго (-0,29%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,69% - до 430,28 пункта при объеме торгов 0,664 млн. злотых (4,7 млн. грн).



В «индексной корзине» подешевели акции «Кернела» (-1,43%), агрохолдинга ИМК (-0,36%) и «Астарты» (-0,37%).



К полудню пятницы, 22 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности в торговых отношениях США и Китая и пессимизма с Уолл-стрит.



По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,03% - до 2752,73 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 1448,25 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,3% - до 28545,23 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,27%, до 2222,32 пункта.



Японский Nikkei 225 терял 0,3% - до 21399,19 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,46% - до отметки 6167,2 пункта.



Участники рынков продолжают ждать официальных новостей по торговле. США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне.



По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. Однако пока нет официальных заявлений сторон, инвесторы предпочитают сохранять осторожность.



Трейдеры также обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США по итогам четверга снизились на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста в стране. Эти опасения усилились после того, как Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) сообщила, что количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в январе сократилось на 1,2% по сравнению с показателем декабря - до 4,94 миллиона. Показатель стал минимальным с ноября 2015 года.

Торговые переговоры продолжаются, но из-за недостатка подробностей о дальнейших шагах сторон по мере приближения дедлайна 1 марта, рынок уделил больше внимания ухудшившимся статданным из США.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно повышением индексов, при этом в лидерах роста оказались биржи Китая на фоне надежд на то, что США и КНР смогут достичь торговой договоренности в ближайшем времени.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,91%, до 2804,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,28%, до 1477,25 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,6%, до 28816,3 пункта.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,08%, до 2230,5 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,18%, до 21425,51 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,46%, до 6167,3 пункта.



Участники рынков с оптимизмом ждут, что США И Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Стороны начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.



Надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах помогают увеличить интерес к рисковым активам, и ожидается, что ралли на фондовом рынке будет продолжаться благодаря активному притоку иностранных инвестиций, поскольку Китай продолжает открывает свои рынки капитала.



Что касается рынка Японии, то здесь отмечались коррекционные настроения - инвесторы фиксировали прибыль после роста ключевого фондового индекса четыре торговые сессии подряд. Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где потребительские цены в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, а в месячном - на 0,3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



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http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 . Фондовые индексы в четверг завершили торги снижением - индекс Nasdaq прервал серию роста из восьми сессий - поскольку свежие экономические данные из Европы и Японии предполагают дальнейшее замедление глобального роста. Тем не менее, опасения по поводу замедления роста во всем мире были несколько смягчены сообщениями о том, что США и Китай начали планировать сделку, чтобы положить конец длительной торговой войне.Агентство Reuters сообщило, что США и Китай начали формировать конкретные детали возможной торговой сделки, ссылаясь на информированные источники.Обеспокоенность по поводу замедления роста мировой экономики была подчеркнута публикацией данных из Европы и Японии, которые показали, что производство сократилось в феврале, а немецкие производители, зависящие от экспорта, сообщили о худшем падении активности за последние шесть лет.«В последнее время фондовый рынок набрал обороты, потому что люди думают, что США и Китай собираются что-то сделать для торговли в ближайшие недели и месяцы», - сказал Уэйн Викер, главный инвестиционный директор Vantagepoint Investment Advisors. - «Но такой оптимизм может занять рынок на время. Между тем, экономические отчеты в четверг подтолкнули инвесторов к реальности, давая больше доказательств того, что экономика США в этом году будет существенно медленнее, чем в прошлом».«Декабрьские данные по товарам длительного пользования свидетельствуют о том, что рост инвестиций в оборудование в четвертом квартале замедлился, и мы ожидаем, что он останется слабым в течение большей части этого года», - пишет Эндрю Хантер, старший экономист по экономике Capital Economics. - «К сожалению, в ближайшее время перспективы восстановления инвестиций невелики».Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно, встретившись с препятствиями для роста, включая данные по прибыли, которые стали причиной движения многих акций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,28%, после роста на 0,7% в среду.Данные опросов бизнеса показали, что промышленный сектор еврозоны вошел в первое снижение с середины 2013, и оно возглавляется Германией. Вышедшие в США хуже ожиданий данные по заказам на товары длительного пользования и промышленному индексу ФРБ Филадельфии также были негативными факторами.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно повышением индексов, при этом в лидерах роста оказались биржи Китая на фоне надежд на то, что США и КНР смогут достичь торговой договоренности в ближайшем времени.Участники рынков с оптимизмом ждут, что США И Китай смогут достичь торговой договоренности до 1 марта, когда должно произойти очередное взаимное повышения пошлин. Стороны начали новую серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля начались встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.Надежды на прогресс в китайско-американских торговых переговорах помогают увеличить интерес к рисковым активам, и ожидается, что ралли на фондовом рынке будет продолжаться благодаря активному притоку иностранных инвестиций, поскольку Китай продолжает открывает свои рынки капитала.Что касается рынка Японии, то здесь отмечались коррекционные настроения - инвесторы фиксировали прибыль после роста ключевого фондового индекса четыре торговые сессии подряд. Участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где потребительские цены в январе в годовом выражении поднялись на 0,2%, а в месячном - на 0,3%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,25%, до 65,47 RUB/USD, курс евро опустился на 0,29%, до 74,25 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,23% - до $66,93 за баррель.Российский рынок акций в четверг днем обновил пики недели и отошел ниже вслед за умеренно негативной динамикой зарубежных площадок. Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 474 пункта, сохраняя тем самым позиции внутри обозначенного ранее широкого «боковика» 2 450—2 500 пунктов. Индекс РТС отступил к 1 189 пунктам, но, как и ранее, тут есть, куда снижаться при наличии повода. Краткосрочные коридоры торгов по основным бенчмаркам те же: 2 465—2 495 пунктов для рублевого индикатора и 1 175—1 195 пунктов по валютному.Как сообщалось, в среду 20 февраля ПФТС-индекс понизился на 2,06 пункта или на 0,37% до уровня 554,33 пункта.С начала 2019 года ПФТС-индекс понизился на 4,07 пункта или на 0,73% с 559,36 пункта.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 21 февраля, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 22 февраля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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