Итоги: Энергетика 25.02.19

Додано: Пон 25 лют, 2019 13:46

Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года.



Несмотря на коррекционные настроения на рынке «черного золота» в понедельник, поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.



Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Однако сроки этой встречи Трамп не обозначил.



Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать оптимизм относительно того, что торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками будет достигнуто в ближайшие дни.

Отчет Baker Hughes показал, что число буровых в США сократилось.

Рынок отреагировал спокойно — замедление активности не стало сюрпризом.



Цены на нефть прибавили 8 центов после публикации отчета Baker Hughes, однако заблуждаться не стоит — движение отражает лишь сокращение шортов после очередной неудачной попытки пробиться ниже бидов в области $57,25/20.



Отчет показал, что число буровых установок на нефтяных месторождениях сократилось, однако снижение общего количества буровых оказалось даже меньше, чем ожидали аналитики.



В Baker Hughes рапортовали, что в неделю до 22 февраля 2019 в США произошли следующие изменения:



общее число буровых сократилось на 4 единицы с 1051 до 1047 (прогноз 1046)

число «нефтяных» буровых сократилось на 4 единицы с 857 до 853

число буровых на газовых месторождениях осталось на прежнем уровне в 194 единицы



В Пермиан и Игл Форде число буровых осталось на уровне 473 и 74 штук соответственно. Без изменений было и в Уиллистоне — здесь работало 57 буровых. В Ниобраре число установок выросло на 1 единицу до 57, в Кана Вудфорд — сократилось на 3 до 56.

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: