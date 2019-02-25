Итоги: Энергетика 25.02.19

По состоянию на 6.45 Киева цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% - до $67 за баррель.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3% - до $57,09 за баррель.
Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года.
Несмотря на коррекционные настроения на рынке «черного золота» в понедельник, поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.
Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Однако сроки этой встречи Трамп не обозначил.
Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать оптимизм относительно того, что торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками будет достигнуто в ближайшие дни.
Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.
Апрельский фьючерс на нефть WTI на закрытие вырос на 30 центов, или на 0,5%, до $57,26 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия по ближайшему контакту с 12 ноября.
За неделю цена WTI выросла примерно на 3%.
Апрельский фьючерс на нефть Brent вырос на 5 центов, или менее чем на 0,1%, до $67,12 за баррель. Это также наиболее высокий уровень закрытия с 12 ноября. За неделю цена Brent выросла на 1,3%, это вторая неделя роста цены подряд.
Отчет Baker Hughes показал, что число буровых в США сократилось.
Рынок отреагировал спокойно — замедление активности не стало сюрпризом.
Цены на нефть прибавили 8 центов после публикации отчета Baker Hughes, однако заблуждаться не стоит — движение отражает лишь сокращение шортов после очередной неудачной попытки пробиться ниже бидов в области $57,25/20.
Отчет показал, что число буровых установок на нефтяных месторождениях сократилось, однако снижение общего количества буровых оказалось даже меньше, чем ожидали аналитики.
В Baker Hughes рапортовали, что в неделю до 22 февраля 2019 в США произошли следующие изменения:
общее число буровых сократилось на 4 единицы с 1051 до 1047 (прогноз 1046)
число «нефтяных» буровых сократилось на 4 единицы с 857 до 853
число буровых на газовых месторождениях осталось на прежнем уровне в 194 единицы
В Пермиан и Игл Форде число буровых осталось на уровне 473 и 74 штук соответственно. Без изменений было и в Уиллистоне — здесь работало 57 буровых. В Ниобраре число установок выросло на 1 единицу до 57, в Кана Вудфорд — сократилось на 3 до 56.
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