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Итоги: Энергетика 25.02.19

Итоги: Энергетика 25.02.19
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 13:46

Итоги: Энергетика 25.02.19

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром после роста в конце прошлой недели, при этом они остаются в районе максимальных отметок с осени 2018 года на фоне торговых новостей.

По состоянию на 6.45 Киева цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37% - до $67 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,3% - до $57,09 за баррель.

Таким образом, цены остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года.

Несмотря на коррекционные настроения на рынке «черного золота» в понедельник, поддержку ценам оказывают новости, касающиеся торговых отношений двух крупнейших мировых экономик - США и КНР. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.

Кроме того, американский лидер планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Однако сроки этой встречи Трамп не обозначил.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать оптимизм относительно того, что торговое соглашение между двумя крупнейшими мировыми экономиками будет достигнуто в ближайшие дни.

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли.

Апрельский фьючерс на нефть WTI на закрытие вырос на 30 центов, или на 0,5%, до $57,26 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия по ближайшему контакту с 12 ноября.
За неделю цена WTI выросла примерно на 3%.

Апрельский фьючерс на нефть Brent вырос на 5 центов, или менее чем на 0,1%, до $67,12 за баррель. Это также наиболее высокий уровень закрытия с 12 ноября. За неделю цена Brent выросла на 1,3%, это вторая неделя роста цены подряд.

Отчет Baker Hughes показал, что число буровых в США сократилось.
Рынок отреагировал спокойно — замедление активности не стало сюрпризом.

Цены на нефть прибавили 8 центов после публикации отчета Baker Hughes, однако заблуждаться не стоит — движение отражает лишь сокращение шортов после очередной неудачной попытки пробиться ниже бидов в области $57,25/20.

Отчет показал, что число буровых установок на нефтяных месторождениях сократилось, однако снижение общего количества буровых оказалось даже меньше, чем ожидали аналитики.

В Baker Hughes рапортовали, что в неделю до 22 февраля 2019 в США произошли следующие изменения:

общее число буровых сократилось на 4 единицы с 1051 до 1047 (прогноз 1046)
число «нефтяных» буровых сократилось на 4 единицы с 857 до 853
число буровых на газовых месторождениях осталось на прежнем уровне в 194 единицы

В Пермиан и Игл Форде число буровых осталось на уровне 473 и 74 штук соответственно. Без изменений было и в Уиллистоне — здесь работало 57 буровых. В Ниобраре число установок выросло на 1 единицу до 57, в Кана Вудфорд — сократилось на 3 до 56.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ , https://mycredit.in.ua/ru ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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