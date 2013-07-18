Зачем нужен риэлтор?

Главное — знать, где ударить

Владелец одной фабрики был чрезвычайно обеспокоен. Паровой генератор, который обеспечивал светом и энергией весь его завод, сильно вибрировал. Это очень сложная проблема, общего решения которой не существует и сейчас. Множество экспертов пытались починить генератор — но безуспешно.



Время — деньги, — повторял себе владелец фабрики, подсчитывая убытки из-за невыпущенной продукции, — время — деньги.



И тут в его кабинет заглянул человек в голубом комбинезоне механика.



Я могу починить ваш котёл, сэр, — сказал он.



Фабрикант недоверчиво поднял брови:

Я приглашал лучших из лучших специалистов — и ни один не справился! Посмотрите на себя, у вас только маленькая сумка с инструментами, да и инструментов в ней, насколько могу судить, немного.



Совершенно верно, сэр. Я взял только те инструменты, которые пригодятся мне для этой работы. Так вы позволите уладить вашу проблему?



Фабрикант не верил, что у рабочего что-нибудь получится — но терять ему было нечего. Он привел рабочего в помещение, где стоял котёл, а от него во все стороны отходило множество труб, соединявших генератор со всеми цехами завода.



Ну что ж, приступайте! — покровительственным тоном произнес фабрикант. Механик спокойно вынул из своей сумки маленький резиновый молоток.



Аккуратно и методично рабочий начал простукивать различные участки машины — датчики давления, термостаты, подшипники… А закончив, вынул из сумки большой молоток.



И несильно ударил им по одному из коленчатых соединений в одной из секций труб. Что-то сдвинулось — и паровой генератор перестал вибрировать.



Изумительно! Изумительно! — восклицал фабрикант. — Пришлите мне счёт. Удвойте ваши расценки.



В этом нет необходимости, сэр, — ответил работник.



Когда несколько дней спустя фабрикант получил счёт, он был ошеломлён. Сумма намного превышала его ожидания. 10000 фунтов стерлингов! Большие деньги по тем временам. Да, тем экспертам, которые безуспешно пытались исправить поломку, он заплатил гораздо больше — но ведь они и возились с машиной по несколько дней! И были представителями лучших компаний! А тут — простой рабочий за десять минут…



Фабрикант распорядился запросить у механика подробную калькуляцию на оказанные услуги.



Вскоре пришел ответ:

«За десять минут простукивания — 1 фунт.

За знание того, куда нужно ударить — 9999 фунтов.

Итого: 10000 фунтов».

