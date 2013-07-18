Зачем нужен риэлтор?

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Еще , насчет кидания риэлтеров: - это обычные будни их работы, если их кинут в 80% случаев-то они уже прекрасно зарабатывают. Но они зарабатывают больше, они кидают больше, и намного больше, чем кидают их. Например, лето 2014 года, Харьков. Снять квартиру невозможно ( беженцы, студенты ), риэлтор берет 1000, подписывает договор ниочем, квартира не сдается, или уже сдана, и не сдается, менты грят- нет состава, инфа предоставлена, это в договоре, в-общем, бодяга... --------- сидит себе в офисе, на ж*** ровно. риэлтор, принимает 30 чел , и зарабатывает, без налогов, наличманом 30000 в день, без выходных
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Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.
Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают. Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги: https://www.bezrealitky.cz https://www.sreality.cz Первый без агентов, второй - с агентами. Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли. Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным. Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку. Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.
Рыба-сом написав:Но договориться риелтору о предоставлении своих услуг напрямую с хозяином и не заниматься "пиратством" религия не позволяет.
Кстати, тут часто высказывалось мнение, что попытки найти продажу/аренду без риелтора - это у нас от бедности и нецивилизованности, а "белые люди" всё через агентов делают. Но вот в Чехии, например, два наиболее популярных ресурса по поиску недвиги: https://www.bezrealitky.cz https://www.sreality.cz Первый без агентов, второй - с агентами. Безреалитку народ активно пользует, там блюдят чтоб были только прямые собственники. Большинство моих коллег именно там квартиры под наем и нашли. Там достаточно удобный функционал, в т.ч. выделение области поиска мышью или же через название района/местности (автоматом выделяет область поиска на карте). Можете посмотреть, вдруг что-то покажется интересным. Работает не по принципу агрегаторов, а люди сами там выкладывают объявления, т.к. понимают, что покупателям/арендаторам выгоднее без агента (его услуги = 1 месяцу аренды), поэтому они скорее снимут через Безреалитку. Искать там можно бесплатно, но контакт с владельцем платный (возможность отправлять сообщение владельцу): на наши около 120 грн за обычный доступ, с с обновлением объявлений раз в сутки, и около 400 грн за премиум с обновлением раз в час. Обычного, сужу по себе, в особом всегда достаточно.
Изначально это был ответ Бараке в теме m2bomber, потом его перенесли сюда, поэтому не удивляйтесь, что оно немного не в тему выглядит тут.
Добрый день, форумчане Есть вопрос. Итак, имеется квартира в моем доме, которую я хотела бы купить. О том что она продается, я узнала с известного сайта , просто потому что мониторю квартиры в своем доме и окрестностях + распознала вид с окон на фотках. Владельца квартиры знаю шапочно- пару лет здороваемся в парадном. Цена указана завышенная, и в объявлении указано что посредник. Не могу сказать что прямо именно ее хочу-хочу, но даже до того как начинать переговоры с хозяином и торговаться хотелось бы знать – какая последовательность действий в сделке при вычленении из нее риэлтора? Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.
pcust32 написав:Добрый день, форумчане Есть вопрос. Итак, имеется квартира в моем доме, которую я хотела бы купить. О том что она продается, я узнала с известного сайта , просто потому что мониторю квартиры в своем доме и окрестностях + распознала вид с окон на фотках. Владельца квартиры знаю шапочно- пару лет здороваемся в парадном. Цена указана завышенная, и в объявлении указано что посредник. Не могу сказать что прямо именно ее хочу-хочу, но даже до того как начинать переговоры с хозяином и торговаться хотелось бы знать – какая последовательность действий в сделке при вычленении из нее риэлтора? Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.
зачем "заводить", а потом "выводить" риелтора ? что мешает узнать телефон владельца и позвонить напрямую ему? ведь соседи же ?
pcust32 написав:Потому что отдавать даже 3-5% рылу за квартиру которую я сама же и нашла и где у меня есть хоть и условный доступ к хозяину я считаю просто тупостью… Опыта по покупке продаже никогда не было, только аренда и всегда без рыл.
Тупость - это найти квартиру в своем доме через площадку объявлений.
Главное — знать, где ударить Владелец одной фабрики был чрезвычайно обеспокоен. Паровой генератор, который обеспечивал светом и энергией весь его завод, сильно вибрировал. Это очень сложная проблема, общего решения которой не существует и сейчас. Множество экспертов пытались починить генератор — но безуспешно.
Время — деньги, — повторял себе владелец фабрики, подсчитывая убытки из-за невыпущенной продукции, — время — деньги.
И тут в его кабинет заглянул человек в голубом комбинезоне механика.
Я могу починить ваш котёл, сэр, — сказал он.
Фабрикант недоверчиво поднял брови: Я приглашал лучших из лучших специалистов — и ни один не справился! Посмотрите на себя, у вас только маленькая сумка с инструментами, да и инструментов в ней, насколько могу судить, немного.
Совершенно верно, сэр. Я взял только те инструменты, которые пригодятся мне для этой работы. Так вы позволите уладить вашу проблему?
Фабрикант не верил, что у рабочего что-нибудь получится — но терять ему было нечего. Он привел рабочего в помещение, где стоял котёл, а от него во все стороны отходило множество труб, соединявших генератор со всеми цехами завода.
Ну что ж, приступайте! — покровительственным тоном произнес фабрикант. Механик спокойно вынул из своей сумки маленький резиновый молоток.
Аккуратно и методично рабочий начал простукивать различные участки машины — датчики давления, термостаты, подшипники… А закончив, вынул из сумки большой молоток.
И несильно ударил им по одному из коленчатых соединений в одной из секций труб. Что-то сдвинулось — и паровой генератор перестал вибрировать.
В этом нет необходимости, сэр, — ответил работник.
Когда несколько дней спустя фабрикант получил счёт, он был ошеломлён. Сумма намного превышала его ожидания. 10000 фунтов стерлингов! Большие деньги по тем временам. Да, тем экспертам, которые безуспешно пытались исправить поломку, он заплатил гораздо больше — но ведь они и возились с машиной по несколько дней! И были представителями лучших компаний! А тут — простой рабочий за десять минут…
Фабрикант распорядился запросить у механика подробную калькуляцию на оказанные услуги.
Вскоре пришел ответ: «За десять минут простукивания — 1 фунт. За знание того, куда нужно ударить — 9999 фунтов. Итого: 10000 фунтов».