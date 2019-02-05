Народный рейтинг карт с кешбэком

только хорошо бы увидеть расшифровку начисленных баллов по каждой из карт.
а еще лучше в виде таблицы экселя.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:49
Додано: Суб 29 чер, 2019 18:05
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 чер, 2019 18:22
clientage
є десь точка для рейтингу не-кредитних карт із КБ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 29 чер, 2019 18:24
Нее, отдельно не встречал
Ток в контексте Лучшая карта для cashback'а шото пробегало
... делайте хоть что-нибудь!
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