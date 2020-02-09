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купити квартиру на стадії
котловану і продати при вводі в ек

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 12:34

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

Або можна взяти в іпотеку під залог своєї житлової :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 16:51

купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі в ек

Сейчас лучше не рисковать с котлованами, ну если сильно хочется попытать судьбу то вначале стоит проверить документы жилых комплексов через сервис - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/
Помещик
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:01

  QIWIT написав:Аванс в 5 % только подтверждает что продать все сложнее и сложнее.Ждем ценники вниз,хотя при понижении доллара может и не дождемся.

то есть я правильно понимаю, что если я хочу купить квартиру за миллион, то при подписании договора я могу отдать застройщику только 50K, а все остальное при сдаче дома через 2 года, или по графику платажей в течении 2х.
Это так работает?
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 09:27

Халяви - нема!!!)))

  Mavr написав:
  QIWIT написав:Аванс в 5 % только подтверждает что продать все сложнее и сложнее.Ждем ценники вниз,хотя при понижении доллара может и не дождемся.

то есть я правильно понимаю, что если я хочу купить квартиру за миллион, то при подписании договора я могу отдать застройщику только 50K, а все остальное при сдаче дома через 2 года, или по графику платажей в течении 2х.
Это так работает?

1) Як правило, сплачується по графіку(раз в квартал, або по іншому)
2) На довгий термін і при малому першому внеску - ВСІ підв'язують до курсу долара!(зустрічав випадки, що можуть НЕ підв'язати до курсу лише тоді, коли перший внесок 70-85%! ) - але ж так НЕ цікаво! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:37

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

Долярчик написав:але ж так НЕ цікаво! :mrgreen:


Согласен, не цікаво.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 10:38

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

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верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:09

Re: купити квартиру на стадії котловану і продати при вводі

А якщо так:
Купити на стадії котловану >>>>>після здачі, зробити ремонт і здаватив в оренду 3-5р>>>>> а тоді вже продати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:36

  Долярчик написав:А якщо так:
Купити на стадії котловану >>>>>після здачі, зробити ремонт і здаватив в оренду 3-5р>>>>> а тоді вже продати!

Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:45

vitaliian
Так всюди ж ризик!
Обрати надійного забудовника і ризикнути!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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