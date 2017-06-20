Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:02
телеграм
Yuriyqwer додайте будь ласка в групу 0673413661
Додано: П'ят 14 сер, 2020 16:27
часом не той самий принцип тут що і в іншій лоховозці?
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 14 сер, 2020 22:49
Виплати
Проблеми з виплатами почались з початком коронакризи і в цьому мало дивного, проблеми не тільки у них. На даний момент на скільки я розумію віра в майбутнє ще існує. Панікою в цьому розділі ви тільки створюєте більше проблем елекроюа, а отже і собі, так як ми усі в одній упряжці. Я думаю треба дати їм час, але паралельно гуртуватись в тг, вайбері і тд.
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:28
Электро Лизинг Мошенники
Обращаю Ваше внимание на то, что после этого отзыва компания купит 5 или 10 отзывов с оценкой 5.
Подписали инвестиционный договор с компанией ТОВ "Электро Лизинг" в лице директора Луцик Юлии Александровны в апреле 2019 года.
Оплата проходила в наличных в долларах США в секретном кабинете в офисе компании на Воздухофлотском.
Все было хорошо до момента возврата средств с марте 2019.
Заявление на возврат средств я написал заранее (за 1 месяц).
На сегодня:
1. Выплат по телу кредита - нет
2. Выплат по % за пользование телом кредита - нет
3. Трубку никто не берет. Менеджер Виталий + 38099 630 90 41 , +38050 021 04 57 , также менеджер которая принимала оплату наличными Ирина + 38 095 761 36 23.
4. Ранее на начальных этапах кормили "завтраками".
Все эти действия подпадают под уголовную ответственность .
Прошу всех, кого обманула данная компания написать мне на телеграм или на почту - obmanuli2020@gmail.com , +380 68 576 63 57, @obmanuli2020 (telegram)
Нам будет легче подавать коллективный иск в НАБУ и Генеральную прокуратуру Украины.
Если же кто-то с руководства этой компании увидит мой отзыв - также прошу выйти на связь - для решения этого вопроса.
Кто там за этим стоит:
1.Генеральный директор Кунинец Сергей Николаевич.
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47
Додано: Суб 05 вер, 2020 22:10
А из марта месяца не каких платежей нету звоню уже 5 месяцев и спрашую когда будут платежи только одни обещания.Вчера был на офисе в Одессе не можно было найти начальство писали заявление чтобы разорвать контракт и вернуть свои деньги.Пришли после обеда начальства нету мэнэджэр выносит заявление подписан.Спрашую мэнеджера когда будут платежи он не может сказать нечего а когда будут вернут деньги за инвестиции а сказали через 2 месяца и на этом всё закончилось.Невидел начальство ждём два месяца еще чтобы получить деньги которые инвестировались.Не рекомендую.
Додано: Пон 07 вер, 2020 17:19
Re: Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозапр
Додайте, будь ласка в групу 067 663 26 11
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