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Finance.ua: Подвійне
списання по картці

Finance.ua: Подвійне списання по картці
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:48

MASolomko А на самом деле просто бесит, что из-за какого-то рукожопа придется полдня потратить на ХЗШ. А от отделения банка до райотдела там буквально 20 минут пешком. ТАСу я звонил, сказали что придется топать в отделение заявление писать, чтобы бабки вернули.
gorobezus
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:59

на каком основание ваша компания украла у меня деньги с моей карти
tanjazdrak1986
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:02

  Ірина_ написав: tanjazdrak1986 с Вас снял деньги сайт-посредник, которому вы оставили номер своей карты.
Finance.ua не имеет к этому отношения — не берёт денег за свой сервис и не просит номер карты.

Подробнее о платных сайтах-посредниках читайте тут: https://finance.ua/saving/kak-ne-perepl ... headline_6

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 00:28

TRZ*FINANCE снимает с карти деньги что делать?
michailov45678
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:00

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Новый разводняк-сговорняк от Новой Почты и Приват Банка.
Наше обращение блокируется Новой Почтой
А Приват Банк просит оплатить долг новой почты.
lambada77-77
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:22

Верните мне мои средства, которые вы украли у меня, через терминал в г. Житомир, ул. Б. Тена 83, платёж был сделан в 9.45 утра приблизительно, авторизация происходила по телефону,в 9.49 утра я уже звонил на вашу службу поддержки, где меня уверили, что после инкассации всё решат. А потом сказали, что мне отказано в возврате моих средств, по причине того, что ничего лишнего в терминале не оказалось))) Может у вас там при пересчёте денег , кто-то же их пересчитывает, хотя бы контролирует процесс, и зачем инкассация, если имеется фото и видеофиксация сидит чел., с руками к которым прилипает чужое! Это же реально отследить, при ваших возможностях! Дело даже не в деньгах, это государственное финучреждение, создаётся опасный прецендент, где государство в целом, власть в том числе, становится соучастником в такого рода преступных воровских схемах, а это уже ОПГ на госуровне при этом всём, гос-во рекламирует новые технологии, а госфинучреждение грабит своих клиентов! Призываю всех обьединяться против привата и судиться, дабы не допустить государственным институциям, финучреждениям и т.д., деградировать до развала госустройства, хотя мне кажется, хуже уже не бывает, если гос-во не обращает внимание и не занимается самоконтролем своих установ!
guitko19
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