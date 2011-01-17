Всё о декларировании доходов

Коллеги! У меня возник вопрос по декларированию доходов, но не нашел профильной ветки на форуме. Предлагаю здесь обсуждать вопросы декларирования, независимо от основания для этого. Уверен, многим будем полезно иметь в одном месте обсуждение такого большого вопроса.
Мне нужно подавать декларацию, впервые!!! Основание – продажа корп. прав. Что можете посоветовать? Так как дело для меня новое, интересует всё, в т.ч. и общие вопросы, например, как подавать – через интернет, почтой, нарочно, прикладывать ли подтверждающие доки и т.п.
Еще где-то здесь писали, что важно не оплошать и правильно заполнить свою Первую декларацию, но что имелось в виду – не знаю... Может, есть смысл/необходимость вписать %% от депо?? Спасибо всем отписавшимся.
Кто-то на форуме писал, что требуют подтверждающие доки, даже если подавать через ЕК, поэтому заполнил на компе в экселе, распечатал и отнёс. Кстати, документами даже не поинтересовались. В ЕК вижу начисленные обязательства
По опыту за доки начинают спрашивать потом, когда начинают проверять, после пересылки в областное. Мне в 2017 где-то в сентябре звонили уточняли, подавал ли я вместе с декларацией подтверждающие документы.
У меня тоже встал вопрос о заполнении декларации как физ-лицо, в связи с получением наследства. Создал запрос в ЕК, доход от получения наследства отображается. вопрос, т.к. это первая декларация, нужно ли указать какую то сумму сбережений прошлых периодов? или это касается только подачи деклараций чиновниками в НАЗК, и для граждан указывается только доходы и уплаченные налоги в отчетном периоде? Если нужно указать сумму сбережений, то стоит ли указать сумму больше чем имею реально, так сказать про запас?
Здравствуйте, я ФЛП 3й группы, упрощенка, без ндс. Зарегистрировал ФЛП в сентябре 2019 года. В сентябре дохода не было, но за 3й квартал до 11 ноября нужно подать декларацию за 9 месяцев 2019 года. Соответственно, вопрос - в декларации нужно выбирать отчетный период 9 месяцев или указать только сентябрь?
Полученный кешбек при заполнении налоговой декларации гражданина (форма F0100211) указывается только в строке "10.10 Інші доходи, у тому числі:".
В строке "10.10.1 у вигляді додаткового блага" его не указывают даже, если в ответе (F1401802) на запрос про суммы выплаченных доходов (F0100211) банк подаёт кешбек в виде "126 - додаткове благо".
И касательно "Додаток (документ) довільного формату (форми)": — * — * — Для поліпшення електронного документообігу ДФС розроблено та запроваджено новий програмно-технічний засіб (п. 4 розділу ІІ додатка 1 до Порядку) в частині надання можливості подавати з електронним документом спеціального додатка за ідентифікатором форми J/F13601 із прикріпленою до нього копією сканованого документа (файл повинен бути у форматі pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2 МБ).
Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, мають можливість надіслати разом з ними копії інших документів як додаток довільного формату (ідентифікатор форми J/F13601), якщо такий додаток, передбачено для подання з відповідною податковою декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром форм електронних документів.
Документ довільної форми заповнюється наступним чином: -- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа; -- у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.
При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).
Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Відеоурок, який присвячений заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян. Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок.