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Всё о декларировании доходов

Всё о декларировании доходов
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 18:47

Всё о декларировании доходов

Коллеги!
У меня возник вопрос по декларированию доходов, но не нашел профильной ветки на форуме.
Предлагаю здесь обсуждать вопросы декларирования, независимо от основания для этого. Уверен, многим будем полезно иметь в одном месте обсуждение такого большого вопроса.

Мне нужно подавать декларацию, впервые!!! Основание – продажа корп. прав.
Что можете посоветовать? Так как дело для меня новое, интересует всё, в т.ч. и общие вопросы, например, как подавать – через интернет, почтой, нарочно, прикладывать ли подтверждающие доки и т.п.

Еще где-то здесь писали, что важно не оплошать и правильно заполнить свою Первую декларацию, но что имелось в виду – не знаю... Может, есть смысл/необходимость вписать %% от депо??
Спасибо всем отписавшимся.
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:55

Re: Всё о декларировании доходов

Из своего опыта, все делал через интернет:
  MASolomko написав:Через запушенный в этом году сервис "ЕК для громадян" в электронном кабинете плательщика налогов заполние декларации стало проще — сервис частично сам её заполняет (раскидывает суммы по графам). Автоматическое заполнение происходит благодаря ответу полученному по форме запроса F 1301802. Остаётся только её подкорректировать информацию декларации.
По первой выше ссылке есть видео, а вот ещё одна инструкция...
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 12:03

  MASolomko написав:Из своего опыта, все делал через интернет:
  MASolomko написав:Через запушенный в этом году сервис "ЕК для громадян" в электронном кабинете плательщика налогов заполние декларации стало проще — сервис частично сам её заполняет (раскидывает суммы по графам). Автоматическое заполнение происходит благодаря ответу полученному по форме запроса F 1301802. Остаётся только её подкорректировать информацию декларации.
По первой выше ссылке есть видео, а вот ещё одна инструкция...

Кто-то на форуме писал, что требуют подтверждающие доки, даже если подавать через ЕК, поэтому заполнил на компе в экселе, распечатал и отнёс. Кстати, документами даже не поинтересовались. В ЕК вижу начисленные обязательства
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 12:16

По опыту за доки начинают спрашивать потом, когда начинают проверять, после пересылки в областное. Мне в 2017 где-то в сентябре звонили уточняли, подавал ли я вместе с декларацией подтверждающие документы.
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 12:51

Re: Всё о декларировании доходов

  la9 написав:...требуют подтверждающие доки, даже если подавать через ЕК...
Вместе с декларацией подвал все необходимое документы. Налоговики их не увидели в програмке — сообщили об этом и попросили направить их э/почтой. Переслал — приняли.
Удобно)
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 14:29

Re: Всё о декларировании доходов

У меня тоже встал вопрос о заполнении декларации как физ-лицо, в связи с получением наследства. Создал запрос в ЕК, доход от получения наследства отображается. вопрос, т.к. это первая декларация, нужно ли указать какую то сумму сбережений прошлых периодов? или это касается только подачи деклараций чиновниками в НАЗК, и для граждан указывается только доходы и уплаченные налоги в отчетном периоде? Если нужно указать сумму сбережений, то стоит ли указать сумму больше чем имею реально, так сказать про запас?
deniska
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:13

Декларация ЕН

Здравствуйте, я ФЛП 3й группы, упрощенка, без ндс. Зарегистрировал ФЛП в сентябре 2019 года. В сентябре дохода не было, но за 3й квартал до 11 ноября нужно подать декларацию за 9 месяцев 2019 года. Соответственно, вопрос - в декларации нужно выбирать отчетный период 9 месяцев или указать только сентябрь?
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:03

Re: Всё о декларировании доходов

Полученный кешбек при заполнении налоговой декларации гражданина (форма F0100211) указывается только в строке "10.10 Інші доходи, у тому числі:".

В строке "10.10.1 у вигляді додаткового блага" его не указывают даже, если в ответе (F1401802) на запрос про суммы выплаченных доходов (F0100211) банк подаёт кешбек в виде "126 - додаткове благо".

И касательно "Додаток (документ) довільного формату (форми)":
— * — * —
Для поліпшення електронного документообігу ДФС розроблено та запроваджено новий програмно-технічний засіб (п. 4 розділу ІІ додатка 1 до Порядку) в частині надання можливості подавати з електронним документом спеціального додатка за ідентифікатором форми J/F13601 із прикріпленою до нього копією сканованого документа (файл повинен бути у форматі pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2 МБ).

Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, мають можливість надіслати разом з ними копії інших документів як додаток довільного формату (ідентифікатор форми J/F13601), якщо такий додаток, передбачено для подання з відповідною податковою декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром форм електронних документів.

Документ довільної форми заповнюється наступним чином:
-- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа;
-- у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.

При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:40

Re: Всё о декларировании доходов

Відеоурок, який присвячений заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян. Переглянувши його, користувачі зможуть дізнатися як правильно заповнити декларацію крок за кроком та як при цьому уникнути помилок.

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videoga ... /5977.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

ps И подключаемся к электронной службе «InfoTAX».
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