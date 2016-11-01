Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

anmyronyuk1, якщо довгий час немає відповіді від податкової, то шукаєте їх контакти й знаходите податкового інспектора, який повинен займатися Вашою справою.
Я так у 2022 році робив по декларації, яку подав до повномасштабної. Знайшов, що повноваження податкової Донецької області займається податкова Львівської області, отримав консультацію, дослав документи на їх електронну пошту й отримав повернення податку.
Додаток до шпаргалки вище. Загальний розмір усіх додатків (документів) довільного формату (форми) повинен не перевищувати 5 МБ. Про це сказано в мобільному застосунку податкової.
Якщо вкластися в цей об'єм, то податковий інспектор не затребує дослати документи.
Також система електронного кабінету податкової, як вебверсія, так і мобільний застосунок не приймає pdf із електронним підписом (підпис прийшлося видалити).
Цього року в якості реквізитів рахунку для повернення податку зазначив IBAN, який відкритий в небанківській фінансовій установі NovaPay. Податковий інспектор зателефонувала, щоб уточнити МФО NovaPay (від МФО відійшли, але не всих системах зробили повноцінні доопрацювання). Повернення успішно отримав Від подачі до зарахування пройшло трошки менше місяця.