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Налоговая скидка. Кто
знает и кто пользовался?

Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:12

Re: Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

anmyronyuk1, якщо довгий час немає відповіді від податкової, то шукаєте їх контакти й знаходите податкового інспектора, який повинен займатися Вашою справою.
Я так у 2022 році робив по декларації, яку подав до повномасштабної. Знайшов, що повноваження податкової Донецької області займається податкова Львівської області, отримав консультацію, дослав документи на їх електронну пошту й отримав повернення податку.

Додаток до шпаргалки вище. Загальний розмір усіх додатків (документів) довільного формату (форми) повинен не перевищувати 5 МБ. Про це сказано в мобільному застосунку податкової.
Якщо вкластися в цей об'єм, то податковий інспектор не затребує дослати документи.
Також система електронного кабінету податкової, як вебверсія, так і мобільний застосунок не приймає pdf із електронним підписом (підпис прийшлося видалити).

Цього року в якості реквізитів рахунку для повернення податку зазначив IBAN, який відкритий в небанківській фінансовій установі NovaPay. Податковий інспектор зателефонувала, щоб уточнити МФО NovaPay (від МФО відійшли, але не всих системах зробили повноцінні доопрацювання). Повернення успішно отримав :) Від подачі до зарахування пройшло трошки менше місяця.
Howl
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