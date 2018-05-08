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Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Як накопичити собі на пенсію
На жаль, старість у нашій країні є синонімом бідності. Мені зараз 35. Щоб в похилому віці не зводити кінці з кінцями, а жити по-людськи, я вирішила почати накопичувати. Як банківський працівник з 13-річним стажем я непогано орієнтуюся в фінансовому ринку і знайома з його продуктами. Для мене важливо, щоб вкладення приносили дохід, і при цьому було застраховане моє життя. Тому зупинилася на двох варіантах: накопичувальне страхування і банківський депозит плюс страховка. Щоб вибрати кращий, довелося в кожному детально розібратися, зважити плюси і мінуси, розрахувати прибутковість. Ось що з цього вийшло.
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D2
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 13:35
Вы талантливый журналист видимо. И за информацию спасибо.
На будущее, когда пишете о 13 лет стажа убирайте фотографию с 20 летней милой особой.
Ну и когда мы имеем две суммы с разницей в 100 тысяч гривень и на меньшую говорить, что она более выгодная... согласитесь абсурд.
Ну и если совсем серьезно, это очень болящая тема в нашем обществе. Все без исключения задумываются о старости, но продукта для граждан Украины нормального нет.
Мне например отказали в польском банке. Как минимум нужно быть гражданином. Но все равно отказали бы, так как нужно быть Поляком, а не Украинцем с польским паспортом. Бред.
И сколько мы делаем отчислений в пенсионный фонд с заработной платы вы считали хоть раз? Именно поэтому проблема с легализацией черных зарплат. Отчисляя эти деньги в банк самостоятельно за 10 лет можно миллионером стать. А что "государство", отдает нам потом примерно 0,4% ? есть подходящее слово как сие обозвать?
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halyapin
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:04
Вариант для эмоциональных людей, неспособных самостоятельно управлять своими инвестициями.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 04 кві, 2019 15:16
Gastarbaiter
(c) Критикуя - предлагай
яка ваша пропозиція?
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