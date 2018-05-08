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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 лип, 2019 06:31
А чому оминули увагою недержавнi пенсiйнi фонди?
Każda głowa ma swoją czapkę.
Додано: Нед 14 лип, 2019 08:49
Re: Finance.ua: Безбідна старість
А купувати золото - теж не варіант?
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:02
По поводу гарантий вкладов в договора страхования жизни:
Законопроект «О системе гарантирования вкладов физических лиц».Был утвержден Нацкомфинуслуг 15 января 2019 года и обнародован на сайте регулятора.Законопроект регулирует отношения между Фондом, банками, страховыми компаниями, специализирующимися на страховании.
По поводу инфляции:
Клиент имеет право делать индексацию, Страховая Компания сама предлагает это делать ( у меня полис Граве )
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:44
Re: Finance.ua: Безбідна старість
Типичная рекламная заказуха , призывающая поверить что вложение, приносящее за 10 лет на 100 000 грн меньше по сравнению с депозитами - более выгодно )) И куча новорегов с 1 сообщением за ВСЮ историю пребывания на финансе , естественно это сообщение в ДАННОЙ теме, топящих за страховые вклады ) в противовес гораздо более выгодным депозитам.
Фу , заказуха.
Додано: Чет 29 сер, 2019 11:12
В чём главный недостаток этого метода-гривна абсолютно не годится для долгосрочного накопления.Или после девальвации примерно на 250 % появилась гарантия,что больше девальвации не будет?Сколько лет нужно отбивать потери при девальвации 250%?Лет 15?Правда,есть люди,считающие прибыль в гривне,тогда другое дело,на правильно ли это?Не думаю,что их много на этом сайте...
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