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Finance.ua: Безбідна старість

Finance.ua: Безбідна старість
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Як заощаджувати та економити
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:56

Надзвичайно корисна інформація, зважаючи на ситуацію з пенсіонерами в нашій країні, це як один з варіантів забезпечити собі безбідну старість!!!!
tomochka4913
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:42

Я сплачувала в ПФУ з заробітної плати на отримання 13 пенсії з 1991року по 2005 рік. Коли стало відомо, що деякі особи отримують ці кошти після виходу на пенсію. Я звернуласть в Іллінецьке об'єднання ПФУ Вінницької обл. Мені відмовлено. Так ,що українці, ви будете платити, щоб свині наживались на вашому горбу.
ponura52
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17

Все эти накопления прекрасны при стабильной валюте. Когда курс падает в течении года в три раза все эти отчисления в страховую напрасная трата денег. Мой товарищ положил в банк сумму равную 40 тыс. долларам при курсе 8 гривен за доллар, снял через три года по завершении договора по 24 гривны за доллар. В итоге он вместо накопления потерял двухкомнатную квартиру.
pavelodessa14
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:57

так а как же быть? и накопления не выгодны, потому что с банками не всегда все понятно и прозрачно. а работая официально не всегда можно купить то что хочется :?
malevskaya
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:35

Я себе откладывала деньги в VAB банке, а его взяли и положили, поэтому доверие к банкам ноль.
alladtz49
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 06:09

Переважній більшості українців фраза "Я могу безболезненно отложить 2000 грн." вже говорить про те, що ця стаття написана банкіром для депутатів. Бо пересічний громадянин керується зовсім іншими розрахунками в своєму житті, особливо в сільській місцевості, де мінімальна зарплата є стандартною умовою працевлаштування.
greyli40
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:44

Re: Finance.ua: Безбідна старість

Но от инфляции никто не застрахован :( От безбедной старости только дети спасут, и то, зависит от ваших методов воспитания
reiktss
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 11:54

  reiktss написав:Но от инфляции никто не застрахован :( От безбедной старости только дети спасут, и то, зависит от ваших методов воспитания

То есть вы сами себе заработать на старость не можете, и перекладываете ответственность за свою безбедную старость на детей?
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:19

Спасибо за информацию
lyulin86
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