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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:56
Надзвичайно корисна інформація, зважаючи на ситуацію з пенсіонерами в нашій країні, це як один з варіантів забезпечити собі безбідну старість!!!!
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:42
Я сплачувала в ПФУ з заробітної плати на отримання 13 пенсії з 1991року по 2005 рік. Коли стало відомо, що деякі особи отримують ці кошти після виходу на пенсію. Я звернуласть в Іллінецьке об'єднання ПФУ Вінницької обл. Мені відмовлено. Так ,що українці, ви будете платити, щоб свині наживались на вашому горбу.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17
Все эти накопления прекрасны при стабильной валюте. Когда курс падает в течении года в три раза все эти отчисления в страховую напрасная трата денег. Мой товарищ положил в банк сумму равную 40 тыс. долларам при курсе 8 гривен за доллар, снял через три года по завершении договора по 24 гривны за доллар. В итоге он вместо накопления потерял двухкомнатную квартиру.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:57
так а как же быть? и накопления не выгодны, потому что с банками не всегда все понятно и прозрачно. а работая официально не всегда можно купить то что хочется
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:35
Я себе откладывала деньги в VAB банке, а его взяли и положили, поэтому доверие к банкам ноль.
Додано: Нед 07 чер, 2020 06:09
Переважній більшості українців фраза "Я могу безболезненно отложить 2000 грн." вже говорить про те, що ця стаття написана банкіром для депутатів. Бо пересічний громадянин керується зовсім іншими розрахунками в своєму житті, особливо в сільській місцевості, де мінімальна зарплата є стандартною умовою працевлаштування.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:44
Re: Finance.ua: Безбідна старість
Но от инфляции никто не застрахован От безбедной старости только дети спасут, и то, зависит от ваших методов воспитания
Додано: Сер 24 чер, 2020 11:54
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