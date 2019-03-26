Смілянський зазначив, що може відзвітувати за всі свої доходи, на відміну від депутатів, які критикують його за високу зарплату.
Дивися повний текст Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:03
Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:03
самое плохое в этой ситуации что уровень зарплаты никак не влияет на уровень предприятия, и подобная ситуация везде - Укрпочта, Укрзализныца, Нафтогаз и т.д. ...
Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:05
Мародёры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 29 бер, 2019 16:53
Высоко оплачивают труд,который даёт положительный результат.Какие достижения у наших руководящих менеджеров?Развалили всё,что было можно,а зарплату давай ему в миллионах.В какой стране ещё существует такой идиотизм?
Додано: П'ят 29 бер, 2019 22:23
R2
А кроме как зарплаты в 750тыс.и наличии 3-х корочек,получается, больше не о чем рапортовать? Человек 3 года на должности.Ухлопали на него не один мешок денег. А где результат? За это время Новая почта в своем развитии ушла далеко вперед, а Укрпочта как была на задворках, так там же и осталась.Театр абсурда, да и только.
Додано: Суб 30 бер, 2019 08:22
Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
По правде сказать, Укрпочта таки развивается. Отделения нового формата, терминалы появились
Додано: Суб 30 бер, 2019 10:27
Чел который там работает говорит что там бардак, нищета и совок. Такое рассказывал, что даже сложно поверить
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Суб 30 бер, 2019 10:49
укрпочта
да укрпочта растет,да развивается.да умный.Но мы в дерьме , мы воюем ...Откуда 750 Карл???? Почта стала рентабельной ? Доходы девать некуда ?????В данной ситуации вижу только одно логичное обьяснение. Откат на верх.Только так могу обьяснить молчание и бесконтрольность и безнаказанность ситуации
Додано: Суб 30 бер, 2019 10:59
укрпошта живет по новому
Был там пару дней назад, чтоб отправить заказные письма. Отделения по городу сократились вдвое, сотрудники на местном отделении те же самые, помещение убитое, техника глючит постоянно. Новые сотрудники не приживаются: потому что зарплаты маленькие, а нагрузки большие, плюс постоянные очереди и пенсионеры мозг выклевывают. Из изменений: тарифы на услуги резко выросли, почти сравнялись с новой поштой. Только вот в новой поште логистика лучше и отделений больше, не говоря уже про персонал. Так что все в духе времени: а давайте подымем тарифы, а там может и качество услуги подтянется...
Додано: Суб 30 бер, 2019 11:02
Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
Это крупная, бюрократичная машина. Общался с тамошних руководством, все очень неоднозначно. Где-то новые отделения, новые сервисы, где-то как был совок так и остался, проталкивать новое тяжело. В целом работу Смелянского оценивают хорошо
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