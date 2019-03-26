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Глава Укрпошти відзвітував
про зарплату в 750 тисяч

Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:03

Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Смілянський зазначив, що може відзвітувати за всі свої доходи, на відміну від депутатів, які критикують його за високу зарплату.

Дивися повний текст Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:03

самое плохое в этой ситуации что уровень зарплаты никак не влияет на уровень предприятия, и подобная ситуация везде - Укрпочта, Укрзализныца, Нафтогаз и т.д. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 15:05

Мародёры
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 16:53

Высоко оплачивают труд,который даёт положительный результат.Какие достижения у наших руководящих менеджеров?Развалили всё,что было можно,а зарплату давай ему в миллионах.В какой стране ещё существует такой идиотизм?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 22:23

R2
А кроме как зарплаты в 750тыс.и наличии 3-х корочек,получается, больше не о чем рапортовать? Человек 3 года на должности.Ухлопали на него не один мешок денег. А где результат? За это время Новая почта в своем развитии ушла далеко вперед, а Укрпочта как была на задворках, так там же и осталась.Театр абсурда, да и только.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 08:22

Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

qazzax написав:R2
А кроме как зарплаты в 750тыс.и наличии 3-х корочек,получается, больше не о чем рапортовать? Человек 3 года на должности.Ухлопали на него не один мешок денег. А где результат? За это время Новая почта в своем развитии ушла далеко вперед, а Укрпочта как была на задворках, так там же и осталась.Театр абсурда, да и только.
По правде сказать, Укрпочта таки развивается. Отделения нового формата, терминалы появились
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 10:27

  Faceless написав:
qazzax написав:R2
А кроме как зарплаты в 750тыс.и наличии 3-х корочек,получается, больше не о чем рапортовать? Человек 3 года на должности.Ухлопали на него не один мешок денег. А где результат? За это время Новая почта в своем развитии ушла далеко вперед, а Укрпочта как была на задворках, так там же и осталась.Театр абсурда, да и только.
По правде сказать, Укрпочта таки развивается. Отделения нового формата, терминалы появились

Чел который там работает говорит что там бардак, нищета и совок. Такое рассказывал, что даже сложно поверить
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 10:49

укрпочта

да укрпочта растет,да развивается.да умный.Но мы в дерьме , мы воюем ...Откуда 750 Карл???? Почта стала рентабельной ? Доходы девать некуда ?????В данной ситуации вижу только одно логичное обьяснение. Откат на верх.Только так могу обьяснить молчание и бесконтрольность и безнаказанность ситуации
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 10:59

укрпошта живет по новому

Был там пару дней назад, чтоб отправить заказные письма. Отделения по городу сократились вдвое, сотрудники на местном отделении те же самые, помещение убитое, техника глючит постоянно. Новые сотрудники не приживаются: потому что зарплаты маленькие, а нагрузки большие, плюс постоянные очереди и пенсионеры мозг выклевывают. Из изменений: тарифы на услуги резко выросли, почти сравнялись с новой поштой. Только вот в новой поште логистика лучше и отделений больше, не говоря уже про персонал. Так что все в духе времени: а давайте подымем тарифы, а там может и качество услуги подтянется...
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 11:02

Re: Глава Укрпошти відзвітував про зарплату в 750 тисяч

baran написав:
  Faceless написав:
qazzax написав:R2
А кроме как зарплаты в 750тыс.и наличии 3-х корочек,получается, больше не о чем рапортовать? Человек 3 года на должности.Ухлопали на него не один мешок денег. А где результат? За это время Новая почта в своем развитии ушла далеко вперед, а Укрпочта как была на задворках, так там же и осталась.Театр абсурда, да и только.
По правде сказать, Укрпочта таки развивается. Отделения нового формата, терминалы появились

Чел который там работает говорит что там бардак, нищета и совок. Такое рассказывал, что даже сложно поверить


Это крупная, бюрократичная машина. Общался с тамошних руководством, все очень неоднозначно. Где-то новые отделения, новые сервисы, где-то как был совок так и остался, проталкивать новое тяжело. В целом работу Смелянского оценивают хорошо
Faceless
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