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В Київтеплоенерго пояснили,
як повернути переплачені...

В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 17:24

В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...

Пропонуємо до обговорення:
Під час переходу теплового комплексу від ПАТ «Київенерго» в управління КП «Київтеплоенерго» у багатьох киян залишилась заборгованість за спожите тепло, яка перейшла в нове комунальне підприємство.

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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 17:24

Так сколько же ждать ?
Еще до Нового Года написал заявление и подал все документы
metall_05
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2019 18:03

  metall_05 написав:Так сколько же ждать ?
Еще до Нового Года написал заявление и подал все документы


И я тоже.
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shapo
 
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