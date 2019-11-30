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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:17
Ребята, попробуйте подключить депутатов - городских/народных - на их обращения оперативно реагируют.
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:33
Это каких, из продажной Киеврады?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:42
Re: В Київтеплоенерго пояснили, як повернути переплачені...
Непонятно одно, зачем у нас за коммуналку переплачивать?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 20 лис, 2019 10:35
Ну моим переплатчикам спонсоры заплатили 1000 грн. Разные ситуации бывают...
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:03
Это в основном пенсионеры 70-90 лет с старым совковым мышлением привыкшие выполнять обязательства перед многократно кинувшим их государством.
Надеялись,заплатив летом, платить меньше зимой.
Все рано или поздно поумнеют,но вот что себе думает боксер с отбитыми мозгами польстившийся с Ринатом на их копейки.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:14
У разі наявності у Вас переплати перед Акціонерним товариством «К.ЕНЕРГО», з метою захисту своїх законних інтересів, Ви можете звернутись до суду з наступним пакетом документів:
Документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника (Такими документами, наприклад, можуть бути: рішення суду про стягнення коштів, акти звіряння, листування, тощо).
Господарський суд Донецької області знаходиться в м. Харкові, пр.Науки, 5, 61022.
Поздравляю всех лохов переплативших ахметєнерго и боксеру в Киеве за тепло и горячую воду
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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