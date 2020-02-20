Відгуки про Freedom Finance

Олежан написав:Navegantes написав:
Побачимо як вони будуть повертати.
Що стосується активів у вигляді ЦП, поки що починається гра "а надайте документи - звіти брокера, виписка з рахунку ЦП". Якби НКЦПФР стояла до клієнтів обличчям, я мав би просто підтвердити особу та надати реквізити рахунку в іншій депозитарній установі, куди перевести належні мені ЦП.
потрібно будет доказати походження грошових коштів за які були придбані ці ЦП.
договір купівлі продажу з розрахунками за нал (тобто без підтверждення руху коштів через банки) - не приймається!
якщо не доказати легальність коштів, то вони будуть або заблоковані, або вам переведуть в інший банк з клеймом (відміткою) про нелегальні кошти. і далі буде дуже все складно
Ніяке "клеймо" мені не загрожує. На брокерському рахунку було пару сот гривень.
Не думаю, що я матиму щось комусь доводити стосовно належних мені акцій. Навіть якщо таку вимогу викотять, у мене всі документи на руках.